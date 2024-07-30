РФ, Іран та Китай намагатимуться впливати на президентські вибори США, - американська розвідка
За оцінкою американської розвідки, Росія, Іран та Китай намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.
Про це заявив представник розвідки США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Reuters.
За словами представника, іноземні суб'єкти особливо зосереджені на "подіях, які відбулися цього місяця в контексті президентських виборів". Імовірно, йдеться про рішення Джо Байдена не переобиратись на другий термін і замах на експрезидента Дональда Трампа.
"Ми очікуємо, що ці суб’єкти пристосуються до цих подій і включать їх у свої наративи впливу, прагнучи підірвати демократичні інститути", – зазначив він.
Представник розвідки пояснив, що Росія та Іран продовжують дотримуватись тієї ж стратегії, що й на попередніх виборах президента США: перша – дискредитує Демократичну партію, другий – намагається зірвати перемогу республіканців.
Серед потенційних інструментів впливу Москви й Тегерана співрозмовник журналістів назвав використання громадян США через підставні компанії та сайти, а також маркетингові та комунікаційні фірми.
Крім того, він вказав, що урядові структури Китаю використовують власні ІТ-компанії для посилення прихованого впливу на США та сіяння розбіжностей серед американців у соцмережах. Водночас, вважають у розвідці, китайський уряд, імовірно, не планує впливати саме на результати виборів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Да. По порядку.
Должности советника по нацбезопасности и госсекретаря в новой администрации Трампа, судя по всему, займут Элбридж Колби и Ричард Гренелл. Именно они будут формировать внешнюю политику США.
Колби, вероятный будущий советник Трампа по нацбезопасности, видит главную угрозу в Китае и считает, что Украина оттягивает ресурсы США от потенциального противостояния с Китаем.
Мирный план Гренелла, вероятного будущего госсекретаря, предполагает оставить за Россией оккупированные территории. Они не будут официально признаны, но будут мягко называться "автономные зоны".
Также, по информации Bloomberg, (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-15/ex-trump-envoy-grenell-advocates-autonomous-zones-in-ukraine) в кулуарах Национального съезда республиканской партии (там, где Трамп назначил (https://t.me/ToBeOr_Official/15525) Вэнса вице-президентом) Гренелл сказал, что Украину нельзя принимать в НАТО ни в какие обозримые сроки. Этот подход получил положительный отзыв от Вэнса.
"Нам нужно быть честными насчёт того, принимать ли новых членов в НАТО. Мы не должны принимать новых членов в клуб, когда текущие члены не выполняют свой целевой план" (расходы на оборону в 2% от ВВП), - Гренелл, цитата по Bloomberg. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-15/ex-trump-envoy-grenell-advocates-autonomous-zones-in-ukraine)
(Что за идиотская отмазка. Мол, некоторые члены НАТО не тратят 2% от ВВП на оборону, поэтому мы не примем Украину, которая тратит 22%. Но худшее в следующем пункте).
Даже если Европа захочет продолжать поддержку Украины после отказа Трампа, он может отозвать гарантии безопасности США по договору НАТО, чтобы принудить Европу "не эскалировать войну поставками вооружений Украине".
(Да. Это, кстати, один в один риторика Виктора Орбана).
Такая угроза может вынудить некоторые страны Европы отказаться от поддержки Украины, оказавшись перед угрозой конфронтации с Россией без гарантий защиты от США.
Вероятно, Европе придётся заключить сделку с Трампом, чтобы он разрешил ей продолжить поддержку Украины. В рамках такой сделки Трамп может потребовать запретить Украине наносить удары по территории РФ западным вооружением. При этом ещё не факт, что Трамп согласится на такую сделку. Но, как пишет Politico, (https://www.politico.eu/article/donald-trump-us-elections-2024-ukraine-russia-war-kamala-harris-democrat-republican-volodymyr-zelenskyy/) для Европы плохая сделка с Трампом лучше, чем любая сделка с Путиным.
Вот так. Что-то мне подсказывает, что придёт время, и люди ещё будут с приятной ностальгией вспоминать Салливана, которого сейчас так хейтят. Если, конечно, победит Трамп.
P.S. К сожалению, реальность именно такова, а не как её рисуют Борис Джонсон (https://t.me/ToBeOr_Official/15566) и Майк Помпео (https://t.me/ToBeOr_Official/15596) в своих фантазиях.
Politico и Bloomberg анализируют намерения наиболее приближённых к Трампу советников, которые займут высшие руководящие должности, а не бывших членов его кабинета (Помпео) и просто хороших друзей (Борис Джонсон), которые на сегодня практически не имеют полномочий.
Конечно, это никак не меняет стратегию Украины: ей всё равно нужно продолжать лоббировать свои интересы среди республиканской партии, пытаясь достучаться до Трампа и компании. Просто хочу, чтобы вы смотрели на объективные признаки, а не на чьи-то фантазии.
⬇️На фото: Колби и Гренелл.
Приклад російсько-українська війна , але вона ж не перша. Чим Сирія гірша- а світ просто спостерігав ... Й Українці не пеклися- правда? А зараз дивуються холоду реакції світу - може не холоду а охолодженню...
Оце так відкриття! Неймовірно. Хто б міг подумати!
Американським розвідникам респект. Серйозно попрацювали і викрили те, що було вкрай заплутане і неочевидне.
І взагалі, навіщо таке зливати Reuters, а якщо рф, іран та китай образяться й підуть на ескалацію ?
Південний кордон з Мексикою - он де справжня загроза існування людству .