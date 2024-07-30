РФ, Іран та Китай намагатимуться впливати на президентські вибори США, - американська розвідка.

За оцінкою американської розвідки, Росія, Іран та Китай намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.

Про це заявив представник розвідки США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Reuters.

За словами представника, іноземні суб'єкти особливо зосереджені на "подіях, які відбулися цього місяця в контексті президентських виборів". Імовірно, йдеться про рішення Джо Байдена не переобиратись на другий термін і замах на експрезидента Дональда Трампа.

"Ми очікуємо, що ці суб’єкти пристосуються до цих подій і включать їх у свої наративи впливу, прагнучи підірвати демократичні інститути", – зазначив він.

Представник розвідки пояснив, що Росія та Іран продовжують дотримуватись тієї ж стратегії, що й на попередніх виборах президента США: перша – дискредитує Демократичну партію, другий – намагається зірвати перемогу республіканців.

Серед потенційних інструментів впливу Москви й Тегерана співрозмовник журналістів назвав використання громадян США через підставні компанії та сайти, а також маркетингові та комунікаційні фірми.

Крім того, він вказав, що урядові структури Китаю використовують власні ІТ-компанії для посилення прихованого впливу на США та сіяння розбіжностей серед американців у соцмережах. Водночас, вважають у розвідці, китайський уряд, імовірно, не планує впливати саме на результати виборів.

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