Росіяни масово вирубують ліси на ТОТ, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни у співпраці із місцевими колаборантами організували масову вирубку лісів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що в подальшому деревину продають і відправляють залізницею та морем за кордон.

Усе це відбувається на фоні тотального забруднення окупованого регіону України. Раніше ЦНС повідомляв, що псевдо утворення "ДНР" потопає у майже чотирьх мільйонах тонн сміття.

"Політика російського окупанта – знищити усе живе усюди, куди ступає його нога. Стосується це як мирного населення так і екології", - наголошують в Центрі.

Читайте: Вода на окупованих територіях Херсонщини непридатна до використання, - Центр нацспротиву