Росіяни масово вирубують ліси на ТОТ, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни у співпраці із місцевими колаборантами організували масову вирубку лісів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.
Зазначається, що в подальшому деревину продають і відправляють залізницею та морем за кордон.
Усе це відбувається на фоні тотального забруднення окупованого регіону України. Раніше ЦНС повідомляв, що псевдо утворення "ДНР" потопає у майже чотирьх мільйонах тонн сміття.
"Політика російського окупанта – знищити усе живе усюди, куди ступає його нога. Стосується це як мирного населення так і екології", - наголошують в Центрі.
Топ коментарі
+9 Urs
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+7 Danger Zone
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+5 MD_DB
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БеняКарло мiг зробити?
Скоро почнуть!
У всій його красі...реально - орки...😡