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Росіяни масово вирубують ліси на ТОТ, - Центр нацспротиву

Окупанти почали масову вирубку лісів на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни  у співпраці із місцевими колаборантами організували масову вирубку лісів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що в подальшому деревину продають і відправляють залізницею та морем за кордон.

Усе це відбувається на фоні тотального забруднення окупованого регіону України. Раніше ЦНС повідомляв, що псевдо утворення "ДНР" потопає у майже чотирьх мільйонах тонн сміття.

"Політика російського окупанта – знищити усе живе усюди, куди ступає його нога. Стосується це як мирного населення так і екології", - наголошують в Центрі.

Читайте: Вода на окупованих територіях Херсонщини непридатна до використання, - Центр нацспротиву

Автор: 

вирубка (168) ліс (765) окупація (6658) Центр національного спротиву (807)


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Топ коментарі
+9
все одно знайдем на чому кацапа повісить.
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30.07.2024 02:24
+7
Бо будують укріпрайьони і укріплюють стінки окопів, бліндажі.... отою деревиною. А не те шо отий шмигаль - чорною плівкою з сіткою.
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30.07.2024 02:10
+5
Батько Махно пів дикої дивізії закопав під Гуляйполем, ногами догори. А пів облив керосином тай спалив. Після цього бородані сюди 100 років не лукались. Потрібно ослойобам оновити враження. н
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30.07.2024 03:58
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Мiльярд дерев.
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30.07.2024 02:03 Відповісти
Це скiльки ж Буратiн папа Беня Карло мiг зробити?
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30.07.2024 02:07 Відповісти
якось навіть не смішно
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30.07.2024 03:18 Відповісти
А НА РЕШТІ ТЕРИТОРІЇ ЛІСГОСПИ ОХОРОНЯЮТЬ ЛІСИ, АЖ ГАЙ. ШУМИТЬ.
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30.07.2024 04:33 Відповісти
Бо будують укріпрайьони і укріплюють стінки окопів, бліндажі.... отою деревиною. А не те шо отий шмигаль - чорною плівкою з сіткою.
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30.07.2024 02:10 Відповісти
Ну а вы думали жолтомордые китаезы просто так поддерживают рашистов? ***** пообещал Китаю все украинские территории и ресурсы.
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30.07.2024 02:17 Відповісти
До Китаю деревину, звістно, ближче за все везти з України, а ніж з Далекого Сходу, котрий через річку Уссурі або Амур.
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30.07.2024 07:59 Відповісти
все одно знайдем на чому кацапа повісить.
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30.07.2024 02:24 Відповісти
Батько Махно пів дикої дивізії закопав під Гуляйполем, ногами догори. А пів облив керосином тай спалив. Після цього бородані сюди 100 років не лукались. Потрібно ослойобам оновити враження. н
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30.07.2024 03:58 Відповісти
Чорнозем ще не почали вивозити?
Скоро почнуть!
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30.07.2024 02:58 Відповісти
Кацаби таки пронесли "руцкій мір" на Донбасс.
У всій його красі...реально - орки...😡
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30.07.2024 03:01 Відповісти
А північ Чернігівщини й вирубувати не треба- тренують своїх пілотів кацапи, випалюють ліси разом із селами де і так було кілька залишенців
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30.07.2024 03:56 Відповісти
А де Тумба Гретер, всесвітня екологиня.?
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30.07.2024 06:13 Відповісти
Таке враження від кацапів що вони всі разом подохнуть хочуть у себе віддали тайгу китаю на нашій землі вирубують ліси на продаж чи може вони на іншу планету переселяться
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30.07.2024 06:45 Відповісти
А чо ви очікували?! Так вирішив "мудрий нарід"!
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30.07.2024 07:42 Відповісти
Гретту на них натравити треба ...
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30.07.2024 08:47 Відповісти
 
 