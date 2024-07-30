Генерал-майор Баззард очолить командування США для допомоги Україні
Американський генерал-майор Кертіс Баззард отримав номінацію на посаду керівника командування, що базується в Німеччині і займається наданням Україні військової допомоги. Його кандидатуру має затвердити Сенат США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Stars and Stripes з посиланням на Міноборони США.
У разі затвердження кандидатури, Баззард очолить кілька сотень військовослужбовців, які входять до складу Групи сприяння безпеці в Україні, що базується в штаб-квартирі Сухопутних військ США в Європі та Африці у Вісбадені.
Журналісти зауважили, що Баззард – один з найдосвідченіших генералів армії США. Наразі він обіймає посаду командувача Центром передового досвіду маневрів Сухопутних військ США у Форт-Мурі.
Як відомо, SAG-U було створено у 2022 році під головуванням Штатів, наразі там командує генерал-лейтенант армії США Антоніо Агуто-молодший.
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