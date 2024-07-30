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Генерал-майор Баззард очолить командування США для допомоги Україні

Кертіс Баззард

Американський генерал-майор Кертіс Баззард отримав номінацію на посаду керівника командування, що базується в Німеччині і займається наданням Україні військової допомоги. Його кандидатуру має затвердити Сенат США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Stars and Stripes з посиланням на Міноборони США.

У разі затвердження кандидатури, Баззард очолить кілька сотень військовослужбовців, які входять до складу Групи сприяння безпеці в Україні, що базується в штаб-квартирі Сухопутних військ США в Європі та Африці у Вісбадені.

Журналісти зауважили, що Баззард – один з найдосвідченіших генералів армії США. Наразі він обіймає посаду командувача Центром передового досвіду маневрів Сухопутних військ США у Форт-Мурі.

Як відомо, SAG-U було створено у 2022 році під головуванням Штатів, наразі там командує генерал-лейтенант армії США Антоніо Агуто-молодший.

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Автор: 

допомога (8284) США (22455) Україна (5859)


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Сподіваюся не Трапмпіст
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30.07.2024 07:58 Відповісти
базару нема, ми не проти
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30.07.2024 08:00 Відповісти
Без Баззарда! 👌
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30.07.2024 12:14 Відповісти
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30.07.2024 12:57 Відповісти
 
 