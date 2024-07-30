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Бракує пілотів, тому Україна зможе використовувати цього року не більше десяти F-16, - The New York Times

f-16

Кількість літаків, які західні країни передадуть Києву цього літа, невідома. Водночас за словами американських чиновників, очікується, що цього року США, Нідерланди та Данія підготують близько 20 пілотів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

За одним літаком зазвичай закріплено по два льотчики, щоб вони могли по черзі брати участь у вильотах, відпочивати, тренуватися тощо. Таким чином, цього року українські ВПС зможуть використати у бойових місіях у найкращому разі близько десяти F-16.

Командування ВПС очікує збільшення російських атак по аеродромах із прибуттям F-16, тому певна кількість винищувачів зберігатиметься на захищених авіабазах за кордоном. Вони стануть резервом для потреб заміни несправних літаків під час планового технічного обслуговування.

Крім того, необхідна достатня кількість навченого допоміжного персоналу.

"Річ не тільки в пілотах. Важливу роль також відіграє обслуговування і підготовка технічних фахівців", - говорив раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун-молодший, який сам у минулому пілотував F-16.

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Автор: 

Україна (5859) F16 F-16 (667) пілот (81)


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Топ коментарі
+14
Нам дадуть літаки, пілоти навчаються, готовляться аеродроми, дадуть вже скоро, на початку літа, вже через неділю, пілоти навчаються, аеродроми підготовлені....
Тобто, два роки пішло на те, щоб ми отримали 10 літаків!?
Десять, Карл!!!
П.С.
Як кажуть в народі: плив, плив, а перед берегом обіsrався....
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30.07.2024 08:12
+9
так, іх не наловиш.
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30.07.2024 08:08
+8
Це пздц. Передають ці F16 з таким скрипом. І більше для галочки.
Хотіли F16 - тримайте десяток. А про пілотів ви нічого не казали.
Короче як і з іншою технікою - довго, нудно і мало
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30.07.2024 08:11
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Повторял и буду повторять, что F-16 - это жевательная резинка в форме морковки!
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30.07.2024 12:18 Відповісти
Румынов обучают без проблем 400 часов налета а с нашими проблема.
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30.07.2024 12:41 Відповісти
Оп блокую всю програму пов'язану з F-16.
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30.07.2024 13:30 Відповісти
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