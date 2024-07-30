Бракує пілотів, тому Україна зможе використовувати цього року не більше десяти F-16, - The New York Times

Кількість літаків, які західні країни передадуть Києву цього літа, невідома. Водночас за словами американських чиновників, очікується, що цього року США, Нідерланди та Данія підготують близько 20 пілотів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

За одним літаком зазвичай закріплено по два льотчики, щоб вони могли по черзі брати участь у вильотах, відпочивати, тренуватися тощо. Таким чином, цього року українські ВПС зможуть використати у бойових місіях у найкращому разі близько десяти F-16.

Командування ВПС очікує збільшення російських атак по аеродромах із прибуттям F-16, тому певна кількість винищувачів зберігатиметься на захищених авіабазах за кордоном. Вони стануть резервом для потреб заміни несправних літаків під час планового технічного обслуговування.

Крім того, необхідна достатня кількість навченого допоміжного персоналу.

"Річ не тільки в пілотах. Важливу роль також відіграє обслуговування і підготовка технічних фахівців", - говорив раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун-молодший, який сам у минулому пілотував F-16.

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