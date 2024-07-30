За добу ворог втратив велику кількість танків та іншої бронетехніки на Курахівському напрямку, де намагається прорвати нашу оборону, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 29 липня 2024 року, на фронті було зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 62 авіаудари із використанням 99 КАБів. Крім цього, здійснив 4588 обстрілів, з них 110 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Приколодне, Вовчанські Хутори, Ізбицьке, Лозова, Малі Проходи, Петропавлівка, Куп’янськ, Стариця Харківської області; Сіверськ, Часів Яр, Олександро-Шультине, Олександропіль, Новобахмутівка, Воздвиженка, Іванівка, Гродівка, Торецьк, Покровськ, Скучне, Костянтинівка, Єлизаветівка, Водяне, Катеринівка, Вугледар, Новодонецьке Донецької області; Кам’янське і Мирне на Запоріжжі, а також Львове, Тягинка та Новотягинка на Херсонщині.

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Удари по ворогу

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Українські воїни продовжують активно завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в тилу.

Нагадується, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили понад 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 25 танків, 38 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, одну РСЗВ, 27 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 53 автомобіля та шість одиниць спеціальної техніки.

Обстановка на Харківщині

Як інформує Генштаб, на Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора біля Новоосинового, Піщаного та Стельмахівки.

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Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів неподалік Невського, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Іванодар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки та Богданівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

"На Покровському напрямку Сили оборони за добу зупинили 52 атаки. Ворог атакував у районах десяти різних населених пунктів. Найактивнішим був біля Новоолександрівки, Желанного та Прогреса. Діяв на напрямку за значної підтримки бомбардувальної і штурмової авіації", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Курахівському напрямку наші захисники відбили 21 штурмову дію неподалік Костянтинівки, Парасковіївки та Побєди, де противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Окупанти втратили на напрямку за вчора велику кількість танків та іншої бронетехніки.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку ворог здійснив дев’ять штурмів наших позицій неподалік Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян захлинулися в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку три атаки росіян успіху не мали. Агресор зазнав втрат.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, задіює для ударів fpv-дрони.