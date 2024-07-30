Рашисти обстріляли Куп’янськ: поранено чоловіка

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, сьогодні, 30 липня о 6:40 у Куп'янську внаслідок обстрілу поранено 71-річного чоловіка. Його вже госпіталізували.

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Обстріли Харківщини за добу

15:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Першотравневе відбулося загоряння приватного будинку внаслідок влучання FPV-дрона. Пошкоджено надвірні споруди.

11:32 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Лозова. Внаслідок обстрілу зруйновано 4 приватних будинки та 9 господарчих споруд, пошкоджено 13 приватних будинків та 17 господарчих споруд.

11:10 Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Хатнє. Внаслідок артобстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.

11:00 Чугуївський р-н, с. Лозова. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 8 будинків та автомобіль.

Бойові дії на Харківщині

В ОВА нагадують, що на Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора біля Новоосинового, Піщаного та Стельмахівки.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що президент Володимир Зеленський під час візиту на Харківщину провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації в регіоні.

Нагадаємо, начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич зазначав, що окупанти б’ють по Куп’янському району КАБ, ФАБ, артилерією, дронами, безпекова ситуація погіршилася.