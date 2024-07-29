УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6734 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 105 16

Зеленський провів нараду щодо безпеки та енергетики на Харківщині: Основна увага - підготовка до опалювального періоду

Зеленський відвідав Харківщину та провів нараду

Президент Володимир Зеленський під час візиту на Харківщину провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Основна увага – підготовці Харкова та області до опалювального періоду. Були доповіді про оперативну ситуацію, захист об’єктів енергетичного сектору, подолання енергодефіциту й забезпечення теплом та електрикою в осінньо-зимовий період", - зазначив президент.

Також читайте: Зеленський проінспектував відбудову пошкодженого житла у Дергачах на Харківщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський (23659) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Американська делегація сьогодні приїхала в Київ - воно здриснуло подалі і це вже не вперше.
показати весь коментар
29.07.2024 15:50
+12
Великий Організатор Пустих Нарад, Непереможний Давач Пустих Обіцянок, Величайший Берун Всього на Особистий Контроль, Найвідданіший Зустрічатель "Мрій" з Товарами для Епіцентра, Зазиратель в Очі і Сходитель "Пасєрєдінє" прибув до Харкова. Правда не зрозуміло - нащо?
показати весь коментар
29.07.2024 16:04
+7
На Зеленського в Києва чекає пані Пріцкер,
а він розгулює по Харкову
показати весь коментар
29.07.2024 15:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О вибрали горе....
показати весь коментар
29.07.2024 15:33 Відповісти
На Зеленського в Києва чекає пані Пріцкер,
а він розгулює по Харкову
показати весь коментар
29.07.2024 15:35 Відповісти
Не по місту,бо наразі там немає води від слова ніякої .
показати весь коментар
29.07.2024 15:38 Відповісти
Прям як батько ріднии - і захистить і нагріє і присвітить
показати весь коментар
29.07.2024 15:43 Відповісти
Ну якщо бідося взявся за цю справу, то не буде ні безпеки, ні енергетики. Хотілося би, звісно, інакше, але така вже тенденція нехороша
показати весь коментар
29.07.2024 15:45 Відповісти
ага. у тому павільйоні збудували: і фортифікації, що зе!гундос фоткався.
а тепер і підготовку до опалення, виставили.
воно, навіть і не думає, вивітрюватись з банкової.
ну, дуже хоче, перемогу собі приписати.
показати весь коментар
29.07.2024 15:47 Відповісти
Американська делегація сьогодні приїхала в Київ - воно здриснуло подалі і це вже не вперше.
показати весь коментар
29.07.2024 15:50 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/29/7467933/ https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/29/7467933/

показати весь коментар
29.07.2024 16:13 Відповісти
Великий Організатор Пустих Нарад, Непереможний Давач Пустих Обіцянок, Величайший Берун Всього на Особистий Контроль, Найвідданіший Зустрічатель "Мрій" з Товарами для Епіцентра, Зазиратель в Очі і Сходитель "Пасєрєдінє" прибув до Харкова. Правда не зрозуміло - нащо?
показати весь коментар
29.07.2024 16:04 Відповісти
зільоні дебіли а укріплення навколо Харкова вже побудували ?
показати весь коментар
29.07.2024 16:08 Відповісти
Затишье? Не стреляют в присутствии Бубона?
показати весь коментар
29.07.2024 16:16 Відповісти
То нехай сидить в Харкові , якщо по ньому кацапи не стріляють 😡
показати весь коментар
29.07.2024 16:55 Відповісти
А що це він не у наполіонівському капелюсі? Без нього ніякого геніального плану в голову не прийде
показати весь коментар
29.07.2024 17:27 Відповісти
Ах який Вова неперевершений спец - знавець на всьому, цей вова. Він і жнець і пісюном на роялю греці і в енергетиці спец і ставку провідец і денежку крадівнец і стратегец і брехунец тощо.
показати весь коментар
29.07.2024 17:56 Відповісти
тепер точно халепа з опаленням буде...
показати весь коментар
29.07.2024 18:40 Відповісти
 
 