Зеленський провів нараду щодо безпеки та енергетики на Харківщині: Основна увага - підготовка до опалювального періоду

Президент Володимир Зеленський під час візиту на Харківщину провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Основна увага – підготовці Харкова та області до опалювального періоду. Були доповіді про оперативну ситуацію, захист об’єктів енергетичного сектору, подолання енергодефіциту й забезпечення теплом та електрикою в осінньо-зимовий період", - зазначив президент.

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