Зеленський проінспектував відбудову пошкодженого житла у Дергачах на Харківщині. ФОТОрепортаж
У межах робочої поїздки до Харківської області президент Володимир Зеленський відвідав місто Дергачі, оглянув відновлені багатоквартирні будинки та поспілкувався з мешканцями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов доповів главі держави, що торік відновили 18 будинків на 250 квартир і забезпечили людей укриттями, яких раніше не було. Зокрема, провели комунікації, реставрували фасад, облаштували місця загального користування.
Також тривають роботи з відновлення місцевої амбулаторії, які планують завершити цьогоріч у жовтні.
"Крім того, Олег Синєгубов розповів про проєкт зі спорудження підземних блоків обласної лікарні, де мають намір облаштувати й операційні. За його словами, загалом на Харківщині зараз реалізують 70 проєктів із відбудови житлового фонду й лікарень. Вони увійшли до Регіональної програми відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні. Ці проєкти фінансуються за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій на Харківському напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось так і виглядають ОЗГ.
"...французского укрепрайона Лаутер - небольшого участка линии Мажино. В укрепрайоне, прикрывавшем 75 километров границы, насчитывалось 11 фортов, 76 больших и 300 малых ДОТов.
порівняйте із нашою "фортифікацією", яка до того ж НЕ ПОБУДОВАНА !!!
55 км кордону від Глибокого джо Вовчанська прикривала бригада тероборони у неповному складі - 4,5 стрільця на 1 км фронту
невменябельні ! блд ! завтра будете знову скавчати що кацапи поперли на Харків і будете кидати наших солдат "на відбиття позицій", курви !!!!!!!!!!!
дорогита мостимогили та хрести
теж готуються зустрічати "дарагіх гастей", цвєтами
Дергачи молодці - найпатріотишне містечко у всій Харківській області.