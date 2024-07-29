Зеленський проінспектував відбудову пошкодженого житла у Дергачах на Харківщині. ФОТОрепортаж

У межах робочої поїздки до Харківської області президент Володимир Зеленський відвідав місто Дергачі, оглянув відновлені багатоквартирні будинки та поспілкувався з мешканцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов доповів главі держави, що торік відновили 18 будинків на 250 квартир і забезпечили людей укриттями, яких раніше не було. Зокрема, провели комунікації, реставрували фасад, облаштували місця загального користування.

Також тривають роботи з відновлення місцевої амбулаторії, які планують завершити цьогоріч у жовтні.

"Крім того, Олег Синєгубов розповів про проєкт зі спорудження підземних блоків обласної лікарні, де мають намір облаштувати й операційні. За його словами, загалом на Харківщині зараз реалізують 70 проєктів із відбудови житлового фонду й лікарень. Вони увійшли до Регіональної програми відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні. Ці проєкти фінансуються за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій на Харківському напрямку.