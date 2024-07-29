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Зеленський проінспектував відбудову пошкодженого житла у Дергачах на Харківщині. ФОТОрепортаж

У межах робочої поїздки до Харківської області президент Володимир Зеленський відвідав місто Дергачі, оглянув відновлені багатоквартирні будинки та поспілкувався з мешканцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов доповів главі держави, що торік відновили 18 будинків на 250 квартир і забезпечили людей укриттями, яких раніше не було. Зокрема, провели комунікації, реставрували фасад, облаштували місця загального користування.

Також тривають роботи з відновлення місцевої амбулаторії, які планують завершити цьогоріч у жовтні.

"Крім того, Олег Синєгубов розповів про проєкт зі спорудження підземних блоків обласної лікарні, де мають намір облаштувати й операційні. За його словами, загалом на Харківщині зараз реалізують 70 проєктів із відбудови житлового фонду й лікарень. Вони увійшли до Регіональної програми відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану в Україні. Ці проєкти фінансуються за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Поблизу Глибокого окупанти готуються до наступальних дій, - ОТУ "Харків"

відбудова на Харківщині
відбудова на Харківщині
відбудова на Харківщині
відбудова на Харківщині
відбудова на Харківщині
відбудова на Харківщині
відбудова на Харківщині

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій на Харківському напрямку.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Харківщина (6054) відбудова (354)


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Топ коментарі
+11
А завгоспа не міг послати? Він би заодно "перетер" з Синєгубовим, як краще будувати фортифікаційні споруди, щоб і самим якась копійчина перепала...
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29.07.2024 14:33
+9
Ну і морди - один одного "краще".
Ось так і виглядають ОЗГ.
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29.07.2024 14:28
+8
красиво і.... 20 км до кордону з рашкою, відстань артпострілу навіть недолугих 152 мм кацапських гармат
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29.07.2024 14:31
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Ну і морди - один одного "краще".
Ось так і виглядають ОЗГ.
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29.07.2024 14:28 Відповісти
красиво і.... 20 км до кордону з рашкою, відстань артпострілу навіть недолугих 152 мм кацапських гармат
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29.07.2024 14:31 Відповісти
а може краще ось такий "ремонт" кордону зробити ?
"...французского укрепрайона Лаутер - небольшого участка линии Мажино. В укрепрайоне, прикрывавшем 75 километров границы, насчитывалось 11 фортов, 76 больших и 300 малых ДОТов.

порівняйте із нашою "фортифікацією", яка до того ж НЕ ПОБУДОВАНА !!!
55 км кордону від Глибокого джо Вовчанська прикривала бригада тероборони у неповному складі - 4,5 стрільця на 1 км фронту

невменябельні ! блд ! завтра будете знову скавчати що кацапи поперли на Харків і будете кидати наших солдат "на відбиття позицій", курви !!!!!!!!!!!
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29.07.2024 14:43 Відповісти
велике будівництво - дороги та мости могили та хрести

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29.07.2024 14:46 Відповісти
кацапські танкісти були в **** !

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29.07.2024 14:47 Відповісти
а у Покровську евакуюють по 500 людей щодня і.... висадили клумби
теж готуються зустрічати "дарагіх гастей", цвєтами
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29.07.2024 14:51 Відповісти
"дороги і мости" французів

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29.07.2024 14:53 Відповісти
А завгоспа не міг послати? Він би заодно "перетер" з Синєгубовим, як краще будувати фортифікаційні споруди, щоб і самим якась копійчина перепала...
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29.07.2024 14:33 Відповісти
"Зеленський проінспектував..." для "проінспектував" у Зеленського немає ні відповідної кваліфікації ні часу. Відвідав, селфі - не більше.
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29.07.2024 14:33 Відповісти
А це взагалі у якій реальності діється?!
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29.07.2024 14:36 Відповісти
На жаль, в цій.
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29.07.2024 14:40 Відповісти
Пики довольні. Бабло, вкрадене та відмите на фортифікаціях під Харковом приїхав забрати?
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29.07.2024 14:38 Відповісти
Синєгубов вже сидіти має за відмивання грошей на спорудженні фортифікацій.
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29.07.2024 14:42 Відповісти
бубочка хочє оформити убд
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29.07.2024 14:55 Відповісти
Це ті Дергачі куди періодично прилітає від кацапів. І хтож нас розумними назве?
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29.07.2024 15:09 Відповісти
розумними не назвуть, а злодіями то напевно
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29.07.2024 15:46 Відповісти
Ну раз ішак проінспектував, то це не до добра. Де це чмо зявиться, там обовязково буде біда.
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29.07.2024 22:09 Відповісти
Скоріш за все це дома ще з програм "Великого Будівництва"
Дергачи молодці - найпатріотишне містечко у всій Харківській області.
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31.07.2024 15:47 Відповісти
 
 