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Війська РФ вкрили артвогнем Чорнобаївку: поранено чоловіка, пошкоджено будинки

Удар РФ по Чорнобаївці

30 липня близько шостої години ранку окупанти накрили артилерійським вогнем Чорнобаївку Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, пошкоджено житлові житлові будинки та господарчі споруди.

"Внаслідок ворожого удару постраждав 32-річний чоловік. У нього - вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки, живота, рук та ніг. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорнобаївці росіяни на початку вторгнення розстріляли на околиці 10 людей, - Нацполіція. ФОТО 18+

Автор: 

обстріл (28183) Чорнобаївка (79) Херсонська область (5698)


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Тепер кацапи Чернобаївку "утюжать".
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30.07.2024 08:57 Відповісти
То ми її довбали, тепер рашисти додовбують. Чорне місце...
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30.07.2024 08:57 Відповісти
 
 