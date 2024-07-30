Війська РФ вкрили артвогнем Чорнобаївку: поранено чоловіка, пошкоджено будинки
30 липня близько шостої години ранку окупанти накрили артилерійським вогнем Чорнобаївку Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, пошкоджено житлові житлові будинки та господарчі споруди.
"Внаслідок ворожого удару постраждав 32-річний чоловік. У нього - вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки, живота, рук та ніг. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.
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Ol Ol #584272
показати весь коментар30.07.2024 08:57 Відповісти Мені подобається 0
растуди
показати весь коментар30.07.2024 08:57 Відповісти Мені подобається 0
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