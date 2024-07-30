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Іран використовує таємну кампанію впливу, щоб не допустити перемоги Трампа на виборах США, - The Washington Post

трамп

Іран використовує приховану активність у соціальних мережах та пов’язаних з ними операціях щодо впливу, щоб спробувати підірвати кандидатуру колишнього президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на представників американської розвідки.

Розвідувальна спільнота США зафіксувала, що Тегеран намагається вплинути на президентські вибори, оскільки лідери Ірану, ймовірно, хочуть уникнути результату, який, на їхню думку, посилить напруженість у відносинах із США.

Зазначається, що недавня діяльність іранського впливу здійснювалася у формі "прихованих акаунтів у соціальних мережах та пов’язаної з ними діяльності".

На брифінгу для журналістів, організованому Офісом директора національної розвідки (ODNI), ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки США, офіційні особи натякнули на опозицію Тегерана до Трампа, але не стали прямо заявляти про неї. За словами одного з високопоставлених чиновників ODNI, Іран скоріше відновлює позицію, яку він зайняв у 2020 році, додавши, що його лідери, схоже, мотивовані бажанням "уникнути результату, який, на їхню думку, призведе до посилення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами".

За словами представника ODNI, уподобання Ірану щодо кандидата у президенти США не змінилося з 2020 року. Згідно з розсекреченим звітом американської розвідки, на виборах у 2020 році Іран проводив багатопланову приховану компанію впливу, спрямовану на підрив перспектив переобрання Трампа.

Водночас з 2020 року немає змін і в уподобаннях Росії, коли Москва провела низку операцій впливу на підтримку Трампа, а також спрямованих на очорнення Джо Байдена.

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Автор: 

вибори (6683) Іран (2009) США (22455) Трамп (5444)


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Топ коментарі
+10
Та ні, то вони з кацапами затіяли гру типу Трамп ворог Ірану і аятоли діють окремо від кацапів, для виборців в США Іран точно ворог, от на цьому "страху" і планують підняти Трампу рейтинги
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30.07.2024 10:24
+7
У Ірана такий вплив на вибори в США? Чи то піарщики Трампа стараються? На яких дебілів це разраховано...
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30.07.2024 10:26
+6
Чухня якась, не вірю. Це вже трампоштаб не знає, що ще придумати, щоб рейтинг трампона підняти. Та відстреліть йому реально обидва вуха, може допоможе
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30.07.2024 10:26
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то, перси, брати нам?
я заплутався.
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30.07.2024 10:19 Відповісти
Та ні, то вони з кацапами затіяли гру типу Трамп ворог Ірану і аятоли діють окремо від кацапів, для виборців в США Іран точно ворог, от на цьому "страху" і планують підняти Трампу рейтинги
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30.07.2024 10:24 Відповісти
це дуже просто, спецслужби так очевидно не діють.

"вони з кацапами затіяли гру типу Трамп ворог Ірану і планують підняти Трампу рейтинги" - але люди не дурні (ви ж теж до цього додумались) і розуміють це, тому не будуть голосувати за Трампа.

Тому виходить, що Трамп не вигідний Ірану і кацапам, і тому треба заньоо голосувати.
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30.07.2024 10:36 Відповісти
переважна більшість людей діють імпульсивно
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30.07.2024 11:53 Відповісти
Ти такий грамотний що розум аж пре в портки.
Трамп - проізраільський політик, що визнає навіть Єрусалим жидівським, на відміну від оон
От Іран його й не хоче.
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30.07.2024 10:38 Відповісти
ООН пів-Ієрусаліма визнає єврейським (синеньким), ви щось наплутали.

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30.07.2024 11:08 Відповісти
***, Ви відрізняєте де половина, а де увесь являється столицею?
Чи, аби щось звізданути?
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30.07.2024 12:23 Відповісти
Щоб не плутатись,треба знати,що у кожної країни свої інтереси.
Інтерес Ірану,-зняти санкції,повернені придурком Трампом,вірогідно,-відновлення ядерних угод (що вигідно усім,крім рф).
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30.07.2024 17:21 Відповісти
Кацапи за Трампа, а Іран проти Трампа? Це такі брати іранці для кацапа. В любий момент засунуть гралі в спину. А на сьогодні вони ці гралі сують нам в груди.
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30.07.2024 10:23 Відповісти
У кацапів з бородатими дядьками з головами, обмотаними рушниками, назрів когнітивний дисонанс.
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30.07.2024 10:38 Відповісти
Як показали дядьки з рушниками на голові, що дружба з ними це тимчасове явище. Колись вони дружили і з мериканцями. Ще трішечки і ці дядьки будуть бити і душити кацапа, бо це інша віра - ворог.
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30.07.2024 10:54 Відповісти
Він ще позавчора прилюдно заявив своїм республиканцям, мовляв, проголосуйте за мене, і більш голосувати вже ніколи не будете, бо я цей цирк, що зветься виборами, приберу назавжди!
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30.07.2024 12:58 Відповісти
У Ірана такий вплив на вибори в США? Чи то піарщики Трампа стараються? На яких дебілів це разраховано...
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30.07.2024 10:26 Відповісти
У Ірана ні, але тема "бідних" палестинців серед лівацьких дебілоїдів дуже популярна.
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30.07.2024 10:28 Відповісти
То что Байден слюнтяй и идиот ето понятно. Но скажи Трамп хоть раз высказался против палестинцев или пригрозил ***** чтобы он их не поддерживал? Что Байден что Трамп используют босоногих бабуинов только в своих политических целях. И если Байден делает вид что защищает палистинцев то Трамп вставил палестинцам в сраку палку с шипами и гонит их на Израиль. А потом предлагает себя в качестве миротворца. То же самое что ***** делает с Европой. Гонит на Европу миллионы беженцев а потом его ультраправые ************* выигрывают в Европе выборы с лозунгами *остановим поток беженцев*. Типо правая рука не знает что делает левая.
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30.07.2024 10:40 Відповісти
Трамп постійно декларує підтримку Ізраїлю. Ясно, що йому особисто насрати на Ізраїль також, як і на палестинців.

А деми, включно з Камалою, навпаки типу якби і за Ізраїль, але ж цуко бідні палестинські терористи, гвалтівники та людожери...

Деми от прямо зараз викручують Ізраїлю руки, щоб він Хезболлу не чипав.
До того викручували, щоб він Ірану бо-бо не робив після масованого ракетного обстрілу.
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30.07.2024 10:48 Відповісти
Не судите по словам а судите по поступкам. Трамп на словах поддерживает Израиль а на деле блокировал пол года ему военную помощь. ***** и Трамп друзья и не спорьте. И у них одна миссия ето переключить внимание с Украины на Израиль, дискридитировать Байдена, захватить Украину и пропихнуть Трампа во власть. А палестинцы ето пешаки которых просто использовали.
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30.07.2024 11:03 Відповісти
На то что сапоги хорошие. Надо брать.
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30.07.2024 10:53 Відповісти
Схоже на те...
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30.07.2024 12:19 Відповісти
Цей вплив називається "іпсятина".
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30.07.2024 11:09 Відповісти
НА КОНЧЕН
ИХ ДЕБІЛІВ!
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30.07.2024 17:15 Відповісти
Чухня якась, не вірю. Це вже трампоштаб не знає, що ще придумати, щоб рейтинг трампона підняти. Та відстреліть йому реально обидва вуха, може допоможе
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30.07.2024 10:26 Відповісти
Поміж вух хай цілять.
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30.07.2024 10:29 Відповісти
😄👍
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30.07.2024 12:01 Відповісти
Нууу... сподіваюсь, "вісь ЗЛА" посвариться на темі хто для них "кращий президент США"...
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30.07.2024 10:29 Відповісти
Бояться, что еще какой ни будь генерал сдохнет? Типа как Сулеймани...
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30.07.2024 10:29 Відповісти
За що хейтирить Трампа, за те що при ньому путлер не окупував в України жодного кілометра.
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30.07.2024 10:31 Відповісти
при ньому блокували допомогу пів року у когресі!а ти не знав?чи знав,ріпоїд?
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30.07.2024 10:37 Відповісти
а при твоїх обамах окуповано 20% і вбито сотні тис.дурник
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30.07.2024 10:43 Відповісти
обама таке саме чмо,як і трамп,ріпоїд!а де ти серед предендентів на пост президента знайшов призвіще обами,ріпоїд?
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30.07.2024 10:54 Відповісти
Чиє крило демпартії нагнуло Байдена піти, га муфлон?
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30.07.2024 10:57 Відповісти
ще раз питаю,де ти побачив обаму,ріпоїд?я бачу це питання дуже складне для тебе,тому питатиму повільніше.назви тих хто болотується на пост президента
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30.07.2024 11:07 Відповісти
"При ньому" і "завдяки" ньому речі досить різні, але коли це любителів простих рішень ту виборців популістичного лайна типу Зебіла чи Трампині це хвилювало.
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30.07.2024 10:52 Відповісти
Це ви сморознули щось на кшталт "глобальне потепління почалося після зниження кількості піратських вітрильників"
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30.07.2024 11:11 Відповісти
Трамполиз детектед.
путлєр не окупував жодного кілометра при Пороху, трампон там ні до чого.
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30.07.2024 12:05 Відповісти
Так це до них не доходить, бідолахи!
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30.07.2024 17:12 Відповісти
При Джордж Вашингтон, Рузвельт, Буш, Клінтон, Картор також ні метра, а толку з Трампа!
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30.07.2024 17:10 Відповісти
Ето притом что Иран лучший друг ***** а значит и Трампа? Для кого етот высер The Washington Post расчитан? Или я не помню как The Washington Post пропихивал тут трамповские наративы насчет Украины? Скорее ето очередной раз подтверждает что именн Трамп с ****** организовали нападение на Израиль. Чтобы теперь ил Трампа делать миротворца который якобы тока придет и сразу пакончит са всеми вайнами
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30.07.2024 10:32 Відповісти
Кращий друг ***** і трампа - нетаньяху, якщо ти не знав.
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30.07.2024 10:41 Відповісти
Washington Post? це помийка, їй ніхто, закрема москалів не вірить!
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30.07.2024 17:04 Відповісти
Кацапський вкид.
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30.07.2024 10:34 Відповісти
у WP теж джинса буває, бо там теж люди хочуть у відпустку їздити на Таіті.
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30.07.2024 10:35 Відповісти
Це такий самий піарний хід як і прострілене вухо...
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30.07.2024 10:59 Відповісти
Як на палководця 12 замахів!
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30.07.2024 17:00 Відповісти
Ніхто навіть не читає статтю що це на брифінгу заявили представники чинних розвідорганів штатів керівників яких призначав Байден...

Але щодо Ірану то мені здається що йому пох... хто президент як за Трампа від поставлял нафту в Китай та Індію в обхід санкцій так і за Байдена нічого не змінилось.... перегрузка на тіньовий флот відбувається під носом у флота США...

Ну хіба Байден побив горшки з саудитами тим самим підсилив вплив Ірану в регіоні... та і мабуть все
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30.07.2024 11:22 Відповісти
Що там ***** відбувається???!!
рашка і атояли вибирають Америці президента
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30.07.2024 11:31 Відповісти
Намагаються зіграти на страху виборців США, типу Трамп ворог терористів, захистить... Ну ну, ворог терористів і друг Хла, Північної Кореї та Червоного Китаю...
Типічний ворог терористів.
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30.07.2024 12:05 Відповісти
Кожне слово Трампа це брехня. Трампісти це більшовики в 1917 р. - роздають обіцянки навіть щедріше. Та і йдуть вони на ці вибори, як тоді комуністи - "наш последний и решительний бой" - нічого дивного, адже тоді так і тепер за ними стоять єврейські ідеологи.
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30.07.2024 12:14 Відповісти
Такої писанини в наступні три місяці буде повно. Фільтруйте.
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30.07.2024 12:32 Відповісти
НУ ЦЕ ЯК ПІАР КОМПАНІЯ ПО ДОПОМОЗІ ТРАМПУ.....ТРАМП САНКЦІЇ ПО АЛЮМІНІЮ ПРИЙНЯВ І ВІДМІНИВ, БО ХКУЙЛО ПОПРОСИЛО НЕ НИЩИТИ ЯКЕСЬ МІСТО,ЩО ВИЖИВАЄ ЗА РАХУНОК АЛК.КОМБІНАТУ
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30.07.2024 12:38 Відповісти
Рудий, та ти шо!
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30.07.2024 16:58 Відповісти
 
 