Іран використовує таємну кампанію впливу, щоб не допустити перемоги Трампа на виборах США, - The Washington Post

Іран використовує приховану активність у соціальних мережах та пов’язаних з ними операціях щодо впливу, щоб спробувати підірвати кандидатуру колишнього президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на представників американської розвідки.

Розвідувальна спільнота США зафіксувала, що Тегеран намагається вплинути на президентські вибори, оскільки лідери Ірану, ймовірно, хочуть уникнути результату, який, на їхню думку, посилить напруженість у відносинах із США.



Зазначається, що недавня діяльність іранського впливу здійснювалася у формі "прихованих акаунтів у соціальних мережах та пов’язаної з ними діяльності".

На брифінгу для журналістів, організованому Офісом директора національної розвідки (ODNI), ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки США, офіційні особи натякнули на опозицію Тегерана до Трампа, але не стали прямо заявляти про неї. За словами одного з високопоставлених чиновників ODNI, Іран скоріше відновлює позицію, яку він зайняв у 2020 році, додавши, що його лідери, схоже, мотивовані бажанням "уникнути результату, який, на їхню думку, призведе до посилення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами".

За словами представника ODNI, уподобання Ірану щодо кандидата у президенти США не змінилося з 2020 року. Згідно з розсекреченим звітом американської розвідки, на виборах у 2020 році Іран проводив багатопланову приховану компанію впливу, спрямовану на підрив перспектив переобрання Трампа.

Водночас з 2020 року немає змін і в уподобаннях Росії, коли Москва провела низку операцій впливу на підтримку Трампа, а також спрямованих на очорнення Джо Байдена.

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