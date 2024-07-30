Іран використовує таємну кампанію впливу, щоб не допустити перемоги Трампа на виборах США, - The Washington Post
Іран використовує приховану активність у соціальних мережах та пов’язаних з ними операціях щодо впливу, щоб спробувати підірвати кандидатуру колишнього президента США Дональда Трампа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на представників американської розвідки.
Розвідувальна спільнота США зафіксувала, що Тегеран намагається вплинути на президентські вибори, оскільки лідери Ірану, ймовірно, хочуть уникнути результату, який, на їхню думку, посилить напруженість у відносинах із США.
Зазначається, що недавня діяльність іранського впливу здійснювалася у формі "прихованих акаунтів у соціальних мережах та пов’язаної з ними діяльності".
На брифінгу для журналістів, організованому Офісом директора національної розвідки (ODNI), ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки США, офіційні особи натякнули на опозицію Тегерана до Трампа, але не стали прямо заявляти про неї. За словами одного з високопоставлених чиновників ODNI, Іран скоріше відновлює позицію, яку він зайняв у 2020 році, додавши, що його лідери, схоже, мотивовані бажанням "уникнути результату, який, на їхню думку, призведе до посилення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами".
За словами представника ODNI, уподобання Ірану щодо кандидата у президенти США не змінилося з 2020 року. Згідно з розсекреченим звітом американської розвідки, на виборах у 2020 році Іран проводив багатопланову приховану компанію впливу, спрямовану на підрив перспектив переобрання Трампа.
Водночас з 2020 року немає змін і в уподобаннях Росії, коли Москва провела низку операцій впливу на підтримку Трампа, а також спрямованих на очорнення Джо Байдена.
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я заплутався.
"вони з кацапами затіяли гру типу Трамп ворог Ірану і планують підняти Трампу рейтинги" - але люди не дурні (ви ж теж до цього додумались) і розуміють це, тому не будуть голосувати за Трампа.
Тому виходить, що Трамп не вигідний Ірану і кацапам, і тому треба заньоо голосувати.
Трамп - проізраільський політик, що визнає навіть Єрусалим жидівським, на відміну від оон
От Іран його й не хоче.
Чи, аби щось звізданути?
Інтерес Ірану,-зняти санкції,повернені придурком Трампом,вірогідно,-відновлення ядерних угод (що вигідно усім,крім рф).
А деми, включно з Камалою, навпаки типу якби і за Ізраїль, але ж цуко бідні палестинські терористи, гвалтівники та людожери...
Деми от прямо зараз викручують Ізраїлю руки, щоб він Хезболлу не чипав.
До того викручували, щоб він Ірану бо-бо не робив після масованого ракетного обстрілу.
ИХ ДЕБІЛІВ!
путлєр не окупував жодного кілометра при Пороху, трампон там ні до чого.
Але щодо Ірану то мені здається що йому пох... хто президент як за Трампа від поставлял нафту в Китай та Індію в обхід санкцій так і за Байдена нічого не змінилось.... перегрузка на тіньовий флот відбувається під носом у флота США...
Ну хіба Байден побив горшки з саудитами тим самим підсилив вплив Ірану в регіоні... та і мабуть все
рашка і атояли вибирають Америці президента
Типічний ворог терористів.