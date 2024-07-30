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Новини Війна
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Макрон закликав нового президента Ірану Пезешкіана не підтримувати війну Росії проти України

Макрон закликав нового президента Ірану Пезешкіана не підтримувати війну Росії проти України

У понеділок, 29 липня, очільник Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Однією з тем розмови стала війна РФ проти України.

Про це пише Reuters з посиланням на канцелярію французького президента, інформує Цензор.НЕТ

Зокрема, Макрон закликав Пезешкіана не підтримувати "агресивну війну" Росії проти України".

Також глава Франції сказав іранському президенту про необхідність "зробити все, щоб уникнути військової ескалації" між Ізраїлем і Ліваном після ракетного удару "Хезболли" по Голанських висотах та закликав Іран "припинити підтримку дестабілізуючих суб’єктів" на Близькому Сході.

Крім цього, Макрон у розмові з Пезешкіаном сказав, що Іран повинен припинити ескалацію своєї ядерної програми та дотримуватись вимог міжнародних організацій.

Також президент Франції згадав про трьох французьких заручників, яких утримує Іран. Він заявив, що їхнє звільнення Іраном є "неминучим вимогою та передумовою для покращення" відносин між Парижем та Тегераном.

Що відомо про нового президента Ірану?

Колишній міністр охорони здоров’я Масуд Пезешкіян був обраний новим президентом Ірану 5 липня, перемігши у другому турі виборів. Вибори в Ірані були достроковими, оскільки попередній президент Ебрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі. 

Пезешкіян понад 20 років у політиці, його називають політиком-реформатором.

Зазначимо, що особа президента в іранській політичній системі не є визначальною. Верховним лідером Ірану є аятола. Саме в його руках перебуває вся повнота влади.

Читайте також: Іран прагне миру для народів РФ та України і підтримуватиме ініціативи, спрямовані на досягнення цієї мети, - президент Пезешкіан

Співпраця РФ та Ірану 

Як відомо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, Тегеран поставляє РФ безпілотники "шахед", якими країна-агресорка атакує Україну.

Крім цього, Іран постачає Росії й інше озброєння та боєприпаси. 

Раніше заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляв, що, за інформацією Вашингтона, РФ має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди. Раніше подібну угоду Росія підписала з Північною Кореєю.

Читайте також: США ввели санкції проти "тіньових банків", причетних до постачання іранських дронів Росії

Автор: 

Іран (2009) росія (64895) Макрон Емманюель (1448)


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Топ коментарі
+4
Ніби від нього щось там залежить... А не буде підтримувати - відрубають голову на площі.
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30.07.2024 00:14
+4
Макрона, час від часу, накриває тяга вести безглузді, марні і навіть шкідливі для здоров'я, телеіонні розмови з людожерами,
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30.07.2024 00:22
+2
BBC

В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два независимых государства - еврейское и арабское. Иерусалиму, включая Вифлеем, полагался особый статус территории под контролем ООН.

Резолюция не понравилась никому, и буквально на следующий день начались столкновения.

Британский мандат истек 14 мая 1948 года. В тот же день Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. А на следующий день арабские государства напали на Израиль.

Они проиграли. Едва образованный и еще не знавший границ Израиль победил.

В результате «войны за независимость», как ее называют в Израиле, или «катастрофы», как она известна в арабском мире, молодое еврейское государство определилось в границах, включающих примерно половину территории, отведенной ООН под арабское государство.

Другая половина была оккупирована арабскими странами: Западный берег и восточный Иерусалим - Иорданией, а сектор Газа - Египтом.
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30.07.2024 00:51
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Ніби від нього щось там залежить... А не буде підтримувати - відрубають голову на площі.
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30.07.2024 00:14 Відповісти
Ну як можна людину назвати Пезешкіаном?
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30.07.2024 00:14 Відповісти
насправді у нього в прізвищі літера "а" зайва.
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30.07.2024 00:46 Відповісти
Макрона, час від часу, накриває тяга вести безглузді, марні і навіть шкідливі для здоров'я, телеіонні розмови з людожерами,
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30.07.2024 00:22 Відповісти
Співпраця Ірану з Росією не припиниться, оскільки всі рішення у країні приймав верховний лідер аятола Хаменеї, а не президент.

Реформатор Масуд Пезешкіан лише дозволить більший отвір у бурці для астматиків.
Але, як і в кожній «демократичній» країні, розмір дірkи буде обговорюватися на національному референдумі.
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30.07.2024 00:23 Відповісти
Допоможіть Ізраїлю і він все "владнає" з Іраном.

І питання Хамасу, Хезболли та Хуситів відпадуть самі собою.
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30.07.2024 00:27 Відповісти
Саудити із задоволенням допоможуть Ізраїлю проти свого старого ворога і конкурента - Ірану.

Але лише тоді, коли Ізраїль вийде з окупованих палестинських територій.
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30.07.2024 00:40 Відповісти
Нема ніяких палестинських теріторій.

Є території Єгипту та Йорданії, які вони просрали, коли напали на Ізраїль.
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30.07.2024 00:47 Відповісти
BBC

В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два независимых государства - еврейское и арабское. Иерусалиму, включая Вифлеем, полагался особый статус территории под контролем ООН.

Резолюция не понравилась никому, и буквально на следующий день начались столкновения.

Британский мандат истек 14 мая 1948 года. В тот же день Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. А на следующий день арабские государства напали на Израиль.

Они проиграли. Едва образованный и еще не знавший границ Израиль победил.

В результате «войны за независимость», как ее называют в Израиле, или «катастрофы», как она известна в арабском мире, молодое еврейское государство определилось в границах, включающих примерно половину территории, отведенной ООН под арабское государство.

Другая половина была оккупирована арабскими странами: Западный берег и восточный Иерусалим - Иорданией, а сектор Газа - Египтом.
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30.07.2024 00:51 Відповісти
Ще раз для тих, хто у танку.
Те що ліваки називають територією Палестини - бувші території Єгипту та Йорданії.

Держави Палестина на політичній мапі ніколи не існувало.
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30.07.2024 00:53 Відповісти
BBC

К закату Османской империи в конце XIX века Палестина уже несколько веков была территорией (а не государством), населенной преимущественно арабами. Большинство исповедовало ислам, некоторые - христианство. Евреи исповедовали иудаизм и составляли меньшинство.

Но все они - и арабы, и евреи - считались палестинцами.

На рубеже веков заграничные евреи начали скупать земли и перебираться в Палестину. Антисемитизм в Западной Европе и Российской империи, еврейские погромы, войны и революции, бедность и, конечно, мечта о еврейском государстве подстегивали желание вернуться в землю обетованную.

Несколько волн еврейской иммиграции (алий) растворили в себе местное еврейское население Палестины, с которым у арабов были сложившиеся веками отношения. Начались трения, затем - волнения, а потом пролилась кровь.

Арабам не нравилось, что вновь прибывшие евреи относятся к ним, как колонизаторы к аборигенам. Им претил распущенный по их меркам нрав европеизированных репатриантов, но более всего - их склонность замыкаться и создавать новый быт, новые поселения и новую реальность, а не интегрироваться в существующую.

На горизонте уже маячил призрак еврейского государства на землях, которые арабы столетиями считали своими. Евреи тоже считали их своими, поскольку жили тут тысячелетиями.

Тогда в Палестине проживало полмиллиона мусульман. Христиане и иудеи были в меньшинстве - примерно по 60 тысяч, а среди евреев три четверти по-прежнему составляли коренные, и лишь около 15 тысяч - иммигранты.

К 1947 году комиссия ООН насчитала в Палестине более 600 тысяч евреев на 1,2 миллиона арабов. За 30 лет до этого арабское население почти в 10 раз превышало еврейское, а теперь - лишь вдвое.
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30.07.2024 00:58 Відповісти
Якось обходите стороною спецпредставника ООН в Палестині в 1945-1947 році, графа Бернадотта. Шведа, конфідента Шеленберга в роки війни. Він був ярий противник держави Ізраїль, все тягнув ласту в ООН за арабів. Його хтось вальнув в Римі в 1947, говорять, що і пропав архів Шеленберга про переговори в 1945 році, який Бернадотт як учасник, возив із собою.
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30.07.2024 04:25 Відповісти
В червні 1967-го року, під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Шестиденної війни Йорданія відступила із Західного берега річки Йордан, і східна частина Єрусалима перейшла під контроль Ізраїлю. 10 червня 1967 року, через три дні після взяття Старого міста під контрль https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E збройними силами Ізраїля ,
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30.07.2024 00:56 Відповісти
На кінець шестиденної війни Ізраїль окупував https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Синайський півострів , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8 Сектор Гази , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD Західний берег річки Йордан , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Східний Єрусалим та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8 Голанські висоти .
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30.07.2024 01:00 Відповісти
BBC

Раз не удалось договориться с палестинцами, Америка переключилась на переговоры Израиля с соседними арабскими странами.

При Дональде Трампе Израиль нормализовал отношения сначала с ОАЭ, а затем Бахрейном и Суданом. Джо Байден надеялся помирить Израиль с Саудовской Аравией.

Не успел - осенью 2023 года ХАМАС напал на Израиль и началась новая война.
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30.07.2024 01:01 Відповісти
Ізраїль захоплює
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8 Сектор Гази і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Синайський півострів в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Єгипту ,
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD Західний берег (включаючи https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Східний Єрусалим ) у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Йорданії ,
і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8 Голанські висоти у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирії

То де там якась Палестина?
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30.07.2024 01:06 Відповісти
19 липня 2024, Міжнародний суд ООН ухвалив, що присутність Ізраїлю на палестинських територіях - це Західний берег Йордану і Східний Єрусалим - є незаконною і вказав на будівництво та розширення ізраїльських поселень на цих територіях.
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30.07.2024 01:14 Відповісти
Колегія суду заявила, що Ізраїль зловжив своїм статусом держави-окупанта, проводячи політику анексії територій, встановлення постійного контролю та будівництва поселень.

У заяві йдеться, що такі дії роблять "присутність Ізраїлю на окупованій палестинській території незаконною" і суперечать статті 49 IV Женевської конвенції.
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30.07.2024 01:15 Відповісти
До сраки, що там ухвалив заднім числом ООН.

Станом на 1967 рік, коли Сирія, Єгипет та Йорданія вирішили знищити Ізраїль, це були їх території.

Дуже зручно через 50 років на території іншої держави щось там визнавати.

Доречі, це те саме, що РФ зробила щодо так званих ДНР та ЛНР.
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30.07.2024 01:17 Відповісти
Більше того, ані Йорданія, ані Єгипет на ці території більше не претендують.
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30.07.2024 00:49 Відповісти
Iran has an interesting election system. All presidential candidates, before their names can be put on ballots, need to be vetted by a 12-member Guardians Council. The Council makes sure that all candidates admitted to the elections have sufficient qualifications, governance experience, and that they are devout Shia moslems and completely loyal to the principles of the Islamic Revolution. This way nothing is left to chance, consistency of the course (within a reasonable range) is ensured, and no manipulation is ever necessary. The Supreme Leader adds an additional layer of security. Imagine if the US and Ukraine had such system: a wise patriotic National Leader appointed for life, a Council of Patriots who have proven with their blood their dedication to the Cause, and only the right kind of proven leaders running for President. No zelenskys, obamas, bidens, harrises would even be in the picture. Only heroes and visionaries who know what's best for their people. Bliss. That's the way democracy will be evolving. There is no alternative to it, if the Free World wants to survive.
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30.07.2024 00:54 Відповісти
З таким успіхом Макарон може закликати тридварасів з шоу відкриття Олімпіади не шпекатись в (_!_)
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30.07.2024 01:11 Відповісти
Нахіба? Він сам із задоволенням до них приєднається.
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30.07.2024 02:13 Відповісти
Французи у свій час теж приклали руку до конфліктів на БС. Після 9 травня 1945 року ДеГолль зарядив в Сірію цілий експедиційний корпус, на протести Черчіля і Трумена не зважав. оточили Аллепо і піддали обстрілу центр міста, розвалили парламент,біля 3000 убитих. А причина-проголосила Сірія незалежність без згоди Франції. Брити перекинули дві бригади, французи змушені були евакуюватись взад. Старший АСАД був в почті ДеГолля. Франція завжди підтримувала сімейку Асадів.
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30.07.2024 04:16 Відповісти
У ирана президент так, для отвода глаз демократии, так правит ихний митрополит
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30.07.2024 08:48 Відповісти
 
 