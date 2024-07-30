ППО знищила 7 розвідувальних безпілотників ворога на Півдні та Сході. ІНФОГРАФІКА
Протягом минулої доби, 29 липня 2024 року, на Півдні та Сході країни протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
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