УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6494 відвідувача онлайн
Новини
540 1

ППО знищила 7 розвідувальних безпілотників ворога на Півдні та Сході. ІНФОГРАФІКА

Протягом минулої доби, 29 липня 2024 року, на Півдні та Сході країни протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Знищення дронів інфографіка повітряних сил
Знищення дронів інфографіка повітряних сил

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО вночі збили ракету Х-59/69, БпЛА "Форпост" та ще 11 безпілотників різних типів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

знищення (7131) дрони (4615) Повітряні сили (2583)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Україна переможе рашистів! Тримаймося !,
показати весь коментар
30.07.2024 10:53 Відповісти
 
 