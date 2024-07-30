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Угорщина після візиту Орбана до Москви спростила умови в’їзду для росіян і білорусів, - ЗМІ

Угорщина спростила правила в'їзду для росіян та білорусів

Угорщина спростила правила в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Після візиту Віктора Орбана до Москви Будапешт включив громадян РФ та Білорусі до програми так званої "національної карти" - вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини", - йдеться в повідомленні.

Раніше угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан із сім'ями.

Євродепутат Сергій Лагодинський в інтерв'ю RND зазначив, що дозволити в'їжджати в країну ЄС без перевірки в ситуації, коли російська влада робить все можливе, щоб послабити Європу за допомогою гібридних атак - неправильний шлях. Водночас він також вважає неправильним "таврувати всіх російських громадян"

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Автор: 

Білорусь (7922) Угорщина (2257) росія (64895)


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Топ коментарі
+24
Час розглянути статус Угорщини у ЄС і НАТО, бо такий "союзник" гірший за ворога.
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30.07.2024 10:42
+21
А це не суперечить законодавству ЄС?
Здається угрів час гнати ссаними трапками з усіх європейських альянсів
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30.07.2024 10:44
+21
Отака Троянська коняка в Європі
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30.07.2024 10:44
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Жаба мадярська організувала кацапам безвіз. От ****...
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30.07.2024 10:38 Відповісти
Через цей "безвіз", туди зайдуть тисячи орків!, -- чвк, оце такий може бути "безВіз"!(
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30.07.2024 10:54 Відповісти
Мадяри це ті самі фіно-угри, які колись втекли з-під Башкірії. В голові вони ті самі мокші, тільки проживаючі на землях Богемії.
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30.07.2024 10:56 Відповісти
Мадяри паляться по повній. То нехай вже в ''тайожний саюз'' вступають.
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30.07.2024 10:39 Відповісти
... яка мразота.
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30.07.2024 10:40 Відповісти
Які зробітчани в Угорщину??? Найбідніша країна ЄС, яка живе на дотації, сама нічого путнього не виробляє і взагалі незрозуміло яким чином ті "братушкі" потрапили в Євросоюз та НАТО...
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30.07.2024 10:42 Відповісти
Атомну станцію будувати,так каже жаба...
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30.07.2024 11:21 Відповісти
Час розглянути статус Угорщини у ЄС і НАТО, бо такий "союзник" гірший за ворога.
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30.07.2024 10:42 Відповісти
Вперед у минуле .
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30.07.2024 10:43 Відповісти
Заходь в Європу хто хочеш, бери що хочеш....
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30.07.2024 10:44 Відповісти
Почнем з того ,що у мадярів нема спільного кордону з здичавілими, так що чи їх пропустять інші країни ще питання
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30.07.2024 10:52 Відповісти
Тут хіба що на літаку, через Сербію або якусь Туреччину.
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30.07.2024 11:17 Відповісти
Там Сербія - а кацапи туди літаками як я в АТБ....
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30.07.2024 12:44 Відповісти
А це не суперечить законодавству ЄС?
Здається угрів час гнати ссаними трапками з усіх європейських альянсів
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30.07.2024 10:44 Відповісти
Отака Троянська коняка в Європі
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30.07.2024 10:44 Відповісти
Угорська діра в Шенгені для рашистської агентури.
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30.07.2024 11:22 Відповісти
Раніше угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан із сім'ями.
Ето та гнида которая постоянно визжит что Европа перенаселена беженцами и отбирает рабочие места у европейцев? О чем я и говорю. ***** и его европейские гнилые консервы завозят в Европу лаптеногих а потом идут на выборы с лозунгами *остановим мигрантов и беженцев*
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30.07.2024 10:46 Відповісти
Ці 65 тисяч плюс родини це не мігранти. Це буде 5 колона кацапів. Це вони будуть майбутніми ,,ополченцамі,, з формою і зброєю з воєнторгу. Тактика, як показує ************ історія, безпрограшна. Вєнгріянаш! вже починає прокльовуватись.
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30.07.2024 20:37 Відповісти
Ну.., незабаром там з'явиться військова база рашкі!
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30.07.2024 10:46 Відповісти
Орбан вилупок, ЄС і так вже кишить кацапами, а тут ще більше буде
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30.07.2024 10:47 Відповісти
Орбан ворог Європи. Тепер заїдуть російські шпигуни та діверсанти. Будуть закладати вибухівку і все нищити, що можна і не можна... Хто б цього гада ліквідував?
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30.07.2024 10:48 Відповісти
Тобто, у країну ЄС та НАТО свідомо спрощено в'їзд агентури ворога та терористів.

Нє ну а шо... Це і є "безпека", на яку заслуговує Європа.

Ну хибащо ЄС закриє кордони з Угорщиною. Але я у такий крок не вірю.
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30.07.2024 10:54 Відповісти
Не закроет, может ввести контроль на границе с Венгрией, самое простое решение..
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30.07.2024 12:05 Відповісти
Хай генетики перевірять, але мені здається, що орбан рідний брат комуняки симоненка -губошльопи мразотні...
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30.07.2024 10:54 Відповісти
Мы наглядно видим как Орбан выполняет план кремля и Китая по захвату и ползучей окупации Европы. Рашисты лезут в Украину и в Европу а на рашку завозятся миллионы чурбанов и китаез. Вдуматься только, на рашке и так не хватает рабочих рук но ***** выделяет 65000 кацапоидов + с семьями (тоесть еще умножаем на 4) для заселения Венгрии. Как скоро в маленькой Венгрии начнутся рашисткие протесты с лозунгами *путинвведивайска* и в Будапеште появятся рашиские танки? А потом начнут расползаться по региону от закарпатья до Одессы.
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30.07.2024 10:56 Відповісти
ну,ну и доставят туда и те семьи и танки чем? телепортом?))))
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30.07.2024 11:01 Відповісти
А что Венгрия в блокаде?
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30.07.2024 11:07 Відповісти
Istanbul-Budapest. Один літак -- 300 пасажирів. 10 рейсів (можна за день здійснити) -- вже 3000 перевезено.
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30.07.2024 11:40 Відповісти
Ото най ті "спрощені" московити і везуть до Угорщини рашистські нафту та газ.
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30.07.2024 11:01 Відповісти
А зараз уважно --скільки орків --диверсантів , з паспортами ******* заїдуть в Україну ? Негайно закрити кордон з угорщиною !
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30.07.2024 11:21 Відповісти
Тут два варіанти - якщо ця віза буде шенгенською (що навряд) то Угорщина вийде з шенгенського простору, тому що ця процедура не узгоджена з іншими країнами. Но це довга процедура.

Другий варіант - це національна віза, без можливості виїхати з Угорщини. На жаль на це вони мають право.
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30.07.2024 11:23 Відповісти
Якщо кордони фізично відкриті, то національна угорська віза рахуй Шенгенська.
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30.07.2024 20:39 Відповісти
#орбан3,14дор!
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30.07.2024 11:24 Відповісти
во, а там вже ЄС
готуйся ЄС, до навали урюпінців та мухосранців
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30.07.2024 11:29 Відповісти
демократії впевнено і неспинно програють диктатурам. при чому диктатури перемагають руками самих же демократій. я не бачу жодного позитивного варіанту закінчення цього божевілля, не тільки війни в Україні, а загалом світового божевілля.
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30.07.2024 11:40 Відповісти
"Демократ", на відміну від автократа, позбавляє себе права примусово посилати інших людей на смерть.
А у світі тварин, які називаються "люди", примус до смерті "за другі свая" - єдиний засіб захисту свого способу життя.
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30.07.2024 12:18 Відповісти
Производство бограча для руссо-туристо побьёт все рекорды...
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30.07.2024 11:41 Відповісти
Сусідня країна допомагає виконанню диверсійних завдань ворога. Це жесть.
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30.07.2024 12:42 Відповісти
 
 