Угорщина після візиту Орбана до Москви спростила умови в’їзду для росіян і білорусів, - ЗМІ
Угорщина спростила правила в'їзду для громадян Росії та Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Після візиту Віктора Орбана до Москви Будапешт включив громадян РФ та Білорусі до програми так званої "національної карти" - вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини", - йдеться в повідомленні.
Раніше угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан із сім'ями.
Євродепутат Сергій Лагодинський в інтерв'ю RND зазначив, що дозволити в'їжджати в країну ЄС без перевірки в ситуації, коли російська влада робить все можливе, щоб послабити Європу за допомогою гібридних атак - неправильний шлях. Водночас він також вважає неправильним "таврувати всіх російських громадян"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Здається угрів час гнати ссаними трапками з усіх європейських альянсів
Ето та гнида которая постоянно визжит что Европа перенаселена беженцами и отбирает рабочие места у европейцев? О чем я и говорю. ***** и его европейские гнилые консервы завозят в Европу лаптеногих а потом идут на выборы с лозунгами *остановим мигрантов и беженцев*
Нє ну а шо... Це і є "безпека", на яку заслуговує Європа.
Ну хибащо ЄС закриє кордони з Угорщиною. Але я у такий крок не вірю.
Другий варіант - це національна віза, без можливості виїхати з Угорщини. На жаль на це вони мають право.
готуйся ЄС, до навали урюпінців та мухосранців
А у світі тварин, які називаються "люди", примус до смерті "за другі свая" - єдиний засіб захисту свого способу життя.