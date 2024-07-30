Угорщина після візиту Орбана до Москви спростила умови в’їзду для росіян і білорусів, - ЗМІ

Угорщина спростила правила в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Після візиту Віктора Орбана до Москви Будапешт включив громадян РФ та Білорусі до програми так званої "національної карти" - вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини", - йдеться в повідомленні.

Раніше угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан із сім'ями.

Євродепутат Сергій Лагодинський в інтерв'ю RND зазначив, що дозволити в'їжджати в країну ЄС без перевірки в ситуації, коли російська влада робить все можливе, щоб послабити Європу за допомогою гібридних атак - неправильний шлях. Водночас він також вважає неправильним "таврувати всіх російських громадян"

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