На Харківщині затримали зловмисника, який підпалив автомобіль військовослужбовця. ФОТО

26 липня правоохоронцям Харкова повідомили про підпал автівки Range Rover, яка належить військовому. Слідчо-оперативна група поліції знайшла неподалік пляшку з залишками запальної суміші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Протягом двох діб оперативники встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 18-річний мешканець Харківської області. Хлопець у месенджері познайомився з невідомим, котрий запропонував "підробіток" - за 40 тисяч гривень підпалити автомобіль військового та надав інформацію про авто.

За даними слідства, молодик погодився, та ввечері 25 липня приїхав на залізничний вокзал Харкова, де стояв автомобіль. Для вчинення злочину зловмисник прихопив із собою пляшку бензину, дочекався вечора та підпалив позашляховик. Після чого надіслав "роботодавцю" відео пожежі.

Розпорядитись грошима зловмисник не встиг - поліцейські затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харків повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Тепер палію загрожує до 10 років вʼязниці.

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