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Новини
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На Харківщині затримали зловмисника, який підпалив автомобіль військовослужбовця. ФОТО

26 липня правоохоронцям Харкова повідомили про підпал автівки  Range Rover, яка належить військовому. Слідчо-оперативна група поліції знайшла неподалік пляшку з залишками запальної суміші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Протягом двох діб оперативники встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 18-річний мешканець Харківської області. Хлопець у месенджері познайомився з невідомим, котрий запропонував "підробіток" - за 40 тисяч гривень підпалити автомобіль військового та надав інформацію про авто.

Підпал Авто у Харкові

За даними слідства, молодик погодився, та ввечері 25 липня приїхав на залізничний вокзал Харкова, де стояв автомобіль. Для вчинення злочину зловмисник прихопив із собою пляшку бензину, дочекався вечора та підпалив позашляховик. Після чого надіслав "роботодавцю" відео пожежі.

Розпорядитись грошима зловмисник не встиг - поліцейські затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харків повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Тепер палію загрожує до 10 років вʼязниці.

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Підпал Авто у Харкові

Автор: 

авто (6133) підпал (667) Харків (5556)


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Топ коментарі
+30
За это нужна статья как за измену Родине. Квалифицировать как поджог военной техники в военное время.
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30.07.2024 10:59
+24
Незчисленна кількість гнид в Україні !!))
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30.07.2024 10:57
+18
Ним виявився 18-річний мешканець
Зато как кричат, онижедети. Ми устали ат вайны. Михатим мира. А придут рашисты вся ета сволочь аж бегом побежит в рашистскую армию и будет воевать за рашку с особым остервенением без никакой усталости.
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30.07.2024 11:10
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Незчисленна кількість гнид в Україні !!))
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30.07.2024 10:57 Відповісти
За это нужна статья как за измену Родине. Квалифицировать как поджог военной техники в военное время.
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30.07.2024 10:59 Відповісти
https://youtu.be/aRdfQMpG5cc?t=34 за прикладом наших дідів Героїв з ОУН УПА - на гіляку запроданця , а родина, в тому числі батьки, дідусі, мають компенсувати завдану шкоду негайно !!!
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30.07.2024 14:36 Відповісти
вогонь і вода - дві несумісні стихії. Тому одні тільки палять, а другі тільки пливуть.
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30.07.2024 11:04 Відповісти
пілять, яких же дебілів носить наша земля??? А автор ще й натякає, що цей зебілоїд ще й гроші отримав:"Розпорядитись грошима зловмисник не встиг Джерело: "
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30.07.2024 11:05 Відповісти
НЕ ПИШІТЬ СКІЛЬКИ ЗАТРИМАЛИ.
ПИШІТЬ СКІЛЬКИ ПОСАДИЛИ.
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30.07.2024 11:09 Відповісти
Краще застрелили,при спробі втечі!!))
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30.07.2024 11:12 Відповісти
Це все, оті самі, «акакаяразніца»… РигоАНАЛИ, з отими у рясах під прикриттям рпц мп, добре лайном зкацапленим нагадили в Україні!!
Тому, і заховав Зеля з єрмаком+татаровим у камеру СБУ?, отого шуфрича небитого, щоб він, випадково не повісився….
Бережуть, кнура продажного, щоб передати його окупантам …
А лайно окупантів, продовжує гадити в Україні!!! Мабуть, *******…
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30.07.2024 11:09 Відповісти
Треба робити, як на фронті, коли ворог палить нашу техніку - його вбивають. Взагалі, під час війни не можна панькатись зі зрадниками, колаборантами, саботажниками та диверсантами - по законам "військового стану"! І про це вже заявили в "Азов" - вбивати на місці! Бо безнаказаність тільки підсилює бажання таких подонків "заробити" на диверсіях проти вояків та ЗСУ.
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30.07.2024 11:09 Відповісти
"Взагалі, під час війни не можна панькатись зі зрадниками, колаборантами, саботажниками та диверсантами..."
Перепрошую, а ОПа головного зебіла із фракцією обрізаних- це петріоти не нашого народу чи перераховані вами???
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30.07.2024 11:14 Відповісти
То разом з ВРУ та КМУ головні гнидники в Україні !!))
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30.07.2024 11:18 Відповісти
не забувайте, що у ВРУ ще жевріє "ЄС", хоча, ні на що й не впливає у силу монополізму зелених мух, але ж є...
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30.07.2024 11:20 Відповісти
Що корисного для України зробила ВРУ,принаймні за останній рік?? А ну так,підняла з/п власним помічникам,душит ФОПів та т.ін.!!))
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30.07.2024 11:26 Відповісти
ще раз наголошую, що не потрібно обливати брудом всю ВРУ, якщо усім керує зебеніна монобільшість ОПи.
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30.07.2024 11:32 Відповісти
Ну, так я ж їх і перерахував...з натяком , а от тепер хай отой "білий ВошДь" вирішує - він справжній націоналіст-державник, чи...просто щось на палочці.
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30.07.2024 15:27 Відповісти
Ого який кровожерливий дядько з великобританії. Теж ********* масові розстріли? Може ти країною помилився і тобі трохи східніше треба оселитися?))
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30.07.2024 11:20 Відповісти
А ти дивився на свій прапорець, придурок? Чи ти вважаєш, що Іспанія це десь "східніше", географ уєв?
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30.07.2024 12:38 Відповісти
Сам ти придурок. Я кажу що тобі в рашку треба переїхати з такими поглядами. Це там дуже ********** розстріли
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30.07.2024 13:17 Відповісти
Ну, те що ти реальний ідіот, видно з того, що ти ще й розуміти не можеш те, що написано! Хтось, десь казав про "массові розстріли"? Я розумію, що тобі просто НІЧОГО було сказати, але ж краще було б взагалі промовчати - міг би здатись за розумного.
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30.07.2024 15:31 Відповісти
Так воно ж так і буває. Спочатку ти розстрілюєш, а потім не встигнеш зрозуміти як і сам вже у стінки стоїш. "Це ж було вже".
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30.07.2024 15:41 Відповісти
Українці собе обмежують,а на армію донатять...
Повертайся,будеш тут таких ********* перевиховувати.
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30.07.2024 13:13 Відповісти
А чого це ти вирішив, що таких можно перевиховувати? Я ВЖЕ таке робив і до 19-го і після, але... Вони, як були з 73% дебілів, так ними і залишились. Якщо під час війни хтось вважає за нормальне вибирати кривляку з кварталу замість справжнього державника Гетьмана, то як їх можна "перевиховати", якщо вони й досі в рожевих окулярах бо їм "акакаяразніца" і у всьому винні "папєрєднікі"? При них ображають військових на вулицях, а вони й досі бубнять "кровожадний" і ХЄР коли заступляться того ж воїна в пікселі! А от коли кацап прийде до них в хату - ось такі першими й зрадять та підуть в...кацапську армію і будуть вбивати українців, бо вони ж "внєпалітікі".
Це тут, на "Цензорі" всі герої, бо анонімні, а в житті - більшість(значна більшість!!) щури і боягузи-пристосуванці, що можуть дуже гарно і красиво патякати в соцмережах, але немають навіть думки йти захищати свою країну.
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30.07.2024 15:24 Відповісти
пора писати "знайшли тіло"
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30.07.2024 11:09 Відповісти
Ним виявився 18-річний мешканець
Зато как кричат, онижедети. Ми устали ат вайны. Михатим мира. А придут рашисты вся ета сволочь аж бегом побежит в рашистскую армию и будет воевать за рашку с особым остервенением без никакой усталости.
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30.07.2024 11:10 Відповісти
Точно написано.Сколько всякой прокацапской твари живет среди нас.
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30.07.2024 11:20 Відповісти
Таджик мабуть писав, зі слов'янських мов, тільки кацапску знає, і шоб не бавитись з транслейтами, так - швидше!!))
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30.07.2024 11:38 Відповісти
Віддайте його на тиждень хлопцям на нулі.
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30.07.2024 11:10 Відповісти
геноцЫд генофонд нацЫи который так берегут
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30.07.2024 11:11 Відповісти
так воно скоріш за все москворотої нації
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30.07.2024 12:53 Відповісти
Вичисляти ''по тихому'',а потім робити калікою який буде пересуватись до кінця життя на інвалідному візку.
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30.07.2024 11:13 Відповісти
А ти і я будемо його тримати на плаву і оплачувати його існування? Досить вже! Он подивись, які мордаті кацапи йдуть на обміні полоненими - їм і відновлення не потрібне, вони ВЖЕ готові знову йти і вбивати нас! І це за наші гроші.
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30.07.2024 12:42 Відповісти
А ніяк не можна ужорсткішати ставлення держави до цих подонків? При затриманні, наприклад, прострілити щось таке аби воно мучилося весь залишок свого життя... Або щось зламати йому ненароком... Аби тільки це стало відомо всім перспективним паліям.
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30.07.2024 11:14 Відповісти
Це негуманно-робити морального каліку ще й фізичним калікою.Надалі утримувати ще...Потрібно штук 5 пристрелити одразу і проблему буде вичерпано.
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30.07.2024 13:18 Відповісти
Підтримую!
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30.07.2024 14:40 Відповісти
Якийсь щенок - років 13-15. Міняти закон - 15 років ,повна конфіскація нерухомого, рухомого майна, при чому все показувати - і морди, і вирок(бажано в місячний термін) і виселення родини на вулицу - і все в усіх змі та по марахвону, кожного дня - замість отих гнидних відосіків гниди. Інакше діла не буде - затрахають адепти зеленского.
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30.07.2024 11:20 Відповісти
Це не навмисне пошкодження майна, а диверсія, бо майно належало військовим, а злочин скоєно під час війни. А мета - послаблення боєздатності військових під час війни. Окрім того, злочин скоєно з корисних мотивів, що є обтяжуючою обставиною
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30.07.2024 11:21 Відповісти
і знов бомжеватого вигляду "молодик"..
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30.07.2024 11:41 Відповісти
а чи буде він відшкодовувати?
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30.07.2024 11:57 Відповісти
А кільком штукам ножки переламать? може допомогло б?
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30.07.2024 12:11 Відповісти
А може навіть і не тряба ув"язнювати. не треба вбивати чи калічити. Просто ВСЕ майно конфіскувати. Від квартири і автівки до стаканів в буфеті. Все виставити на аукціон, там 100% буде більше ніж на 1 автівку. І нехай падло з мамцею бомжує на вокзалі.
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30.07.2024 12:13 Відповісти
Нужно принять изменения в уголовный кодекс. За поджег либо иное уничтожение военного имущества - 20 лет либо пожизненное, с конфискацией имущества всех членов семьи. У 18 - летнего дегенерата может не быть достаточно имущества для возмещения ущерба. Поэтому должен быть прописан механизм конфискации имущества любых его родственников - родителей, братьев - сестер, и др. Иначе эту эпидемию поджегов не остановить.
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30.07.2024 13:22 Відповісти
Міри покарання відносно паліїв по наративам від оп.
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30.07.2024 14:51 Відповісти
 
 