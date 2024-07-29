В Одесі викрито 6 місцевих жителів, які на замовлення спецслужб РФ спалили 15 авто ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ та Нацполіція нейтралізувала в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ вчинили серію підпалів авто Сил оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними слідства, в одному із ТГ-каналів представник країни-агресора запропонував підозрюваним підзаробити грошей, на що вони погодились. На замовлення російського куратора вони мали підпалювати військові автомобілі в Одесі.
Фігуранти вночі об’їжджали територію міста, де намагались виявити місця паркування авто військовослужбовців ЗСУ. Узгодивши координати та цілі для підпалу з російським агентом, вони отримували "наказ" на їх знищення.
Загоряння транспорту вони знімали на відео та відправляли "замовнику", після чого отримували гроші. Фільмування ворог використовував для створення хибного інформаційного приводу для пропагандистських медіаресурсів РФ щодо діяльності на території Одеси антиукраїнського підпілля.
За підпал одного авто спецслужби РФ обіцяли велику нагороду, але фактично платили від 5 до 8 тис. гривень.
Наразі встановлено, що протягом червня - липня цього року зловмисники підпалили п'ятнадцять авто ЗСУ.
Підозрювані — шестеро жителів Одеси, найстаршому з групи 23 роки, наймолодшому учаснику виповнилось 18. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, пляшки із запалювальною сумішшю та банківські картки, куди надходили російські гроші.
Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення – підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.
Слідство триває, вирішуються питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій та встановлення ймовірних спільників.
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жодного придатного в військоматі не повинно бути а структура повинна бути виведена поза штат зсу
Якщо всі непридатні,то обов'язково озброювати.
організація що забезпечує ст 65 серед цивільних повинна бути циввльна , але виключно з тих хто воював і комісований .жодного придатного не повинно там бути , + 30% жінок, а чому не по формі тому що цивільна організація і цивільний одяг зручніше в циввльному житті.
всі придатні тцка відправляються на фронт - всі до одного.
це стосується і тилових посад , придатні всі на фронт, тили заміщаються інвалідами і комісованими воїнами в залезності від функціоналу.
оплата нормальна + надбавки за інвалвдність + пільги убд
всі придатні тцк на фронт , на їх місця поранені, протезовані
Вже немає аргументів по суті обговорення? Так?
всі придатні тцк на фронт , їх місця займають поранені , протезовані і т д .
структура виводиться по за штат зсу , цивільна структкра .
тільки так досягнемо успіху
Слухай "інтернет сталкер" ти наш, те що ти повидаляв повідомлення з чату звісно кумедно, але здається сударь ви обісрались....
П.С - знайшов як скинути фото?)))
Хотя я мабуть пропустив той момент коли працюючі пенси з доходом в 40к) (пенсія + зп по твоїх же словах) змогли розвинутися настільки, що їм подавай в Україні своєрідне "полювання на відьом"?)
Якби була Одеса, все було б інакше.
От блін все у Львові чи у Києві у міському господарстві працює, а от камеру у Фаріон відключили
Не інакше, як агєнти ГРУ через супутник застопорили
Мені от цікаво, а чому аналогічно не писали про резнікова, зеЛебобіка, наєма?) Просто подвійні бидло-стандарти якісь
В особо крупных размерах из и так скудного зелёного финансирования ЗСУ. Обдирал военный бюджет во время войны. Это расстрел, согласны?
Его яйца по 17грн за штуку и пр., помните?
Отрицал необходимость увеличения финансирования армии - утверждал, что ничего поставлять не нужно, всё мол есть.
В срашке сейчас даже незагоревшаяся бутылка с горючкой в сторону военкомата трактуется как какая-то там сраная "госизмена" и тюрьма 20-30 лет. Причем это все типа "по закону" - госдура быстренько нарисовала изменения в кодексы.
До такого абсурда доводить не стоит, но пару-тройку лет можно было бы и добавить.
Щодо роботи, то здається що вони ні(
тис.
https://www.slovoidilo.ua/2023/03/03/novyna/suspilstvo/minyusti-utochnyly-skilky-koshtuye-utrymannya-odnoho-rosijskoho-vijskovopolonenoho?_gl=1*1921cpm*_ga*UmdIbEFWcmk5YWpIU1JFQVZIWHRsMXlzbmRzSnZ3TXN2d0tpdXZIUU1FQmRvN0xyYll1YUg1eUUycFVzejgzMA..
Не розумію вашого здивування, чому їх не можна на цю суму утримувати? Їм же не купують кожного року нові меблі, одежу від кутюр, вони користуються б/у, частину меблів вони й самі здатні собі зробити, та само як одяг і постільну білизну, он в колонії Тимошенко жінки шити якісь роби, простирадла тощо. Пенси ж якось живуть і на меншу суму, тримають городи, оформляють субсидії.
Або ось пишуть про залучення в'язнів до робіт у шахті на Львівщині.
І показувати на всю Україну як це відбувається, щоб вся вата України була в курсі.
Думаю подальша бесіда буде марною, тож бувайте
Конкретно ці кретини мають відповісти не тільки уз'язненням, але й частковою конфіскацією.
Дайте їм вірьовки, метра зо 3, щоб самі усе і завершили, а фотки, відправте родичам, які це все ЗНАЛИ, і отим рашистам, які цих падлюк, знайшли….під час 11 років московької війни в Україні! Вони, не за збірну України грали…
Кому треба, ті їх упізнали…,але ж, прикре їх самогубство, унеможливило, ТВО ПУ Зеленському з єрмаком, готувати чергове шоу,- самміт з черговим ПЛАНОМ «міру-мір», десь, аж після листопаду??!!
Чи ти не дивився і твоя глиняна шевченківська халупа пліснявою покрилась?
Не пиши фігні, каратель ти наш, а скажи ліпше де фоточки?)
П.С - Ми би перше зі всяким зеленим шоблом і рештою мразот при владі розтрілами розбирались, ато виходить як казав класик "по дибільному", одних під розтріл, а інші "з яйцями по 17" (тільки приклад) красиво собі живуть, хоть шкода заподіяна державі/країні і близько невідповідна!!!
---Тебе ж серед них немає?---
Ти би вже оприділився, я в рівненській області в погребі сиджу, чи в Одесі авто ЗСУ палю))) ато несеш ти таку серйозну діч всетаки))))... Виглядає так, ніби ти тикаючи пальцем в небо намагаєшся мене вивести), але коли фоточки "нового авто" з салону) і посилання на інсту яку знайшов будь ласка!) І не видаляй більше повідомлення) додік....
П.С - я не офіцер, я ж здається писав що до армії відношення не маю))), навіщо ти все перекручуєш? Чи це признак твого неабиякого інтелектуального розвитку?