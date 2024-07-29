В Одесі викрито 6 місцевих жителів, які на замовлення спецслужб РФ спалили 15 авто ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ та Нацполіція нейтралізувала в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ вчинили серію підпалів авто Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, в одному із ТГ-каналів представник країни-агресора запропонував підозрюваним підзаробити грошей, на що вони погодились. На замовлення російського куратора вони мали підпалювати військові автомобілі в Одесі.

Фігуранти вночі об’їжджали територію міста, де намагались виявити місця паркування авто військовослужбовців ЗСУ. Узгодивши координати та цілі для підпалу з російським агентом, вони отримували "наказ" на їх знищення.

Загоряння транспорту вони знімали на відео та відправляли "замовнику", після чого отримували гроші. Фільмування ворог використовував для створення хибного інформаційного приводу для пропагандистських медіаресурсів РФ щодо діяльності на території Одеси антиукраїнського підпілля.

За підпал одного авто спецслужби РФ обіцяли велику нагороду, але фактично платили від 5 до 8 тис. гривень.

Наразі встановлено, що протягом червня - липня цього року зловмисники підпалили п'ятнадцять авто ЗСУ.

Підозрювані — шестеро жителів Одеси, найстаршому з групи 23 роки, наймолодшому учаснику виповнилось 18. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, пляшки із запалювальною сумішшю та банківські картки, куди надходили російські гроші.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення – підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Слідство триває, вирішуються питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій та встановлення ймовірних спільників.

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