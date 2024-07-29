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В Одесі викрито 6 місцевих жителів, які на замовлення спецслужб РФ спалили 15 авто ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ та Нацполіція нейтралізувала в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ вчинили серію підпалів авто Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, в одному із ТГ-каналів представник країни-агресора запропонував підозрюваним підзаробити грошей, на що вони погодились. На замовлення російського куратора вони мали підпалювати військові автомобілі в Одесі.

В Одесі затримано 6 осіб, які підпалювали авто ЗСУ

Фігуранти вночі об’їжджали територію міста, де намагались виявити місця паркування авто військовослужбовців ЗСУ. Узгодивши координати та цілі для підпалу з російським агентом, вони отримували "наказ" на їх знищення.

В Одесі затримано 6 осіб, які підпалювали авто ЗСУ

Загоряння транспорту вони знімали на відео та відправляли "замовнику", після чого отримували гроші. Фільмування ворог використовував для створення хибного інформаційного приводу для пропагандистських медіаресурсів РФ щодо діяльності на території Одеси антиукраїнського підпілля.

В Одесі затримано 6 осіб, які підпалювали авто ЗСУ

За підпал одного авто спецслужби РФ обіцяли велику нагороду, але фактично платили від 5 до 8 тис. гривень.

В Одесі затримано 6 осіб, які підпалювали авто ЗСУ

Наразі встановлено, що протягом червня - липня цього року зловмисники підпалили п'ятнадцять авто ЗСУ.

Підозрювані — шестеро жителів Одеси, найстаршому з групи 23 роки, наймолодшому учаснику виповнилось 18. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, пляшки із запалювальною сумішшю та банківські картки, куди надходили російські гроші.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення – підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Слідство триває, вирішуються питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій та встановлення ймовірних спільників.

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Підпалювачі авто
Підпалювачі авто
Підпалювачі авто
Підпалювачі авто
Підпалювачі авто
Підпалювачі авто

Автор: 

авто (6133) Одеса (5432) підпал (667) СБУ (12765)


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Топ коментарі
+44
СБУ черговий респект за затримання чергових ублюдочних ублюдків...
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29.07.2024 10:36
+40
Конфіскація майна в повному обсязі.
Кожна сім'я повинна розрахуватись за збиток який його виїбки нанесли народу україни.
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29.07.2024 10:44
+28
Просто прив'яжіть їх до стовпа у районі порту.
Можна навіть годувати до першого кацапського прильоту.
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29.07.2024 10:37
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Справедливість це виконання статі 65 конституції України , а не ухилятися.
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29.07.2024 18:47 Відповісти
Абсолютно вірно, але організаційне забезпечення ст 65 виключно цивільними комісованими бійцями з пораненнями , ВИКЛЮЧНО !

жодного придатного в військоматі не повинно бути а структура повинна бути виведена поза штат зсу
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29.07.2024 18:54 Відповісти
Навіщо по за штат? Щоб платити менше?
Якщо всі непридатні,то обов'язково озброювати.
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29.07.2024 20:01 Відповісти
Чи ти хочеш щоб вони форму не носили? Бо тобі страшно? Так от, непридатні військові в наслідок війни, мають право носити форму пожиттєво.
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29.07.2024 20:03 Відповісти
З чого ти взяв , що мені страшно? безсмертних нема, З часом помруть всі і ти теж ...

організація що забезпечує ст 65 серед цивільних повинна бути циввльна , але виключно з тих хто воював і комісований .жодного придатного не повинно там бути , + 30% жінок, а чому не по формі тому що цивільна організація і цивільний одяг зручніше в циввльному житті.

всі придатні тцка відправляються на фронт - всі до одного.

це стосується і тилових посад , придатні всі на фронт, тили заміщаються інвалідами і комісованими воїнами в залезності від функціоналу.

оплата нормальна + надбавки за інвалвдність + пільги убд
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29.07.2024 21:24 Відповісти
З чого ти взяв що вона має бути цивільна, якщо вона виконує армійські справи? Це і досі військові частини з номером частини і досі підпорядковуються військовим округам. І якщо все піде за уставом, то при загрозі здоров'я військового, військовий відкриває вогонь на ураження, тому навіть не сподівайся що якийсь сцикло, зможе нападати на калік і не слухатись їх. Пристрелять як собаку і на тому і скінчиться. Саме тому це не може бути цивільна організація, бо ждуни почнуть ще більше права качати.
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01.08.2024 19:06 Відповісти
Якщо є загроза життю , безумовно вогонь на ураження, я сподіваюсь ти здатний відрізнити це від перевищення меж необхідної оборони.

всі придатні тцк на фронт , на їх місця поранені, протезовані
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02.08.2024 09:05 Відповісти
Будь яке скорочення дистанції без наказу.
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02.08.2024 11:34 Відповісти
А ти хочеш зірвати мобілізацію. В чому проблема оновити дані, взяти повістку? Ні в чому, тільки в тому, що ти принципово ухиляєшся від цього і все. Тобто ти хочеш просто не йти,от і видумки ваші недолугі доходять до депутатів ВР, щоб країну лишити без апарату влади,найс.Всі, але тільки не ви.
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01.08.2024 19:12 Відповісти
Чому ти такий самовпевнений що до мене?
Вже немає аргументів по суті обговорення? Так?

всі придатні тцк на фронт , їх місця займають поранені , протезовані і т д .

структура виводиться по за штат зсу , цивільна структкра .

тільки так досягнемо успіху
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02.08.2024 09:08 Відповісти
Так, всі списані в військомати, та озброїти, щоб бики не вийобувалися.
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02.08.2024 11:33 Відповісти
Знайти старе авто, всіх виродків запхнути в салон, один довгий ланцюг, щоб всіх прив'язати в машині, і нехай святий вогонь очистить їх чорні, невдячні душі...
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29.07.2024 12:44 Відповісти
вас давно з палати випустили?
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29.07.2024 18:07 Відповісти
ООО! Буратіно?! Я думав ти просто ухилянт. А ти виявляється ще й "защітнік" ждунів та, очевидно, колаборант. Оце так опустився!!!
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30.07.2024 11:05 Відповісти
Прикольно) буратіно я) а пенсія в 20к і зарплата в 20к, плюс "нове авто з салону" в тебе)))....
Слухай "інтернет сталкер" ти наш, те що ти повидаляв повідомлення з чату звісно кумедно, але здається сударь ви обісрались....
П.С - знайшов як скинути фото?)))
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30.07.2024 11:50 Відповісти
І я не колаборант) я більше під визначення сепаратиста підходжу) тож і тут ви сударь обісрались)))....
Хотя я мабуть пропустив той момент коли працюючі пенси з доходом в 40к) (пенсія + зп по твоїх же словах) змогли розвинутися настільки, що їм подавай в Україні своєрідне "полювання на відьом"?)
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30.07.2024 12:01 Відповісти
На жаль, наш суд, самий гуманний суд у світі.
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29.07.2024 12:44 Відповісти
На жаль, він "самий гуманний" лише для ворогів України. А для патріотів на кшталт Червінського вся гуманність кудись зникає.
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29.07.2024 15:57 Відповісти
Зламати одну руку і одну ногу кожному, але асиметрично!
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29.07.2024 12:50 Відповісти
...вата і ждуни із адєси.
Якби була Одеса, все було б інакше.
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29.07.2024 13:01 Відповісти
Підуть на зону і там волохаті авторитети будуть їх лохматить. Там таких молоденьких *******. Будуть щодня співати ку-ку-рі-ку.
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29.07.2024 13:23 Відповісти
зашибись !! мальчики до 25 не призываются , ани же дети , несознательные , контингент избирателей зе-шоблы ...
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29.07.2024 13:50 Відповісти
А Нєбитов ще не казав, що вони "абсолютно проукраїнські" як і підозрюваний у вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон?
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29.07.2024 13:54 Відповісти
Не ліпи тут справу вбивства Фаріон , це різні речі . До речі , може ти знаєш відповідь , чому в момент вбивства камери спостереження вимкнулися , або хто їх вимкнув ?
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29.07.2024 14:12 Відповісти
Спитай краще у свого Нєбітова.
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29.07.2024 14:32 Відповісти
А чого це він у вас лише "підозрюваний", а не "вбивця", як в зеленського? Порушуєте стрій та партійну дисципліну? "Вольнодумство"?
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29.07.2024 16:00 Відповісти
А ти змовчав би - зійшов за розумного.
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29.07.2024 19:32 Відповісти
А ви би не хамили так відверто, то й не виказали би себе, як кремлівського/зеленського ("какаяразніца?") троля.
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29.07.2024 23:30 Відповісти
Ага, давайте зараз теорію замоав винайдемо із непрацюючої камери.
От блін все у Львові чи у Києві у міському господарстві працює, а от камеру у Фаріон відключили
Не інакше, як агєнти ГРУ через супутник застопорили
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29.07.2024 21:39 Відповісти
скільки коштує для цих "дітей" спалита власну маму? гниди
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29.07.2024 14:38 Відповісти
А може не на замовлення, а з власних суджень??? Пропагандисты прилетают к мобилизации РФ. Молодцы. Может порохоботы еще им помогли???
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29.07.2024 14:56 Відповісти
На гілляку гнид!
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29.07.2024 15:10 Відповісти
Посадить всех этих тварей в подожженный ими авто - и поджечь..
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29.07.2024 16:05 Відповісти
чого такі кровожерливі?)
Мені от цікаво, а чому аналогічно не писали про резнікова, зеЛебобіка, наєма?) Просто подвійні бидло-стандарти якісь
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29.07.2024 18:21 Відповісти
А вы бы их отпустили, понимаю..
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29.07.2024 18:29 Відповісти
хто вам це сказав? Чи це ваш хворий мозок малює картинку?
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29.07.2024 19:13 Відповісти
я думаю є достатньо способів притягнути до відповідальності, а не опускатися до "полювання на відьом "
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29.07.2024 19:15 Відповісти
Ну-ну, с врагами по законам военного времени надо жестко поступать чтобы другим неповадно было, и это вам не яблоки в чужом саду тырить..
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29.07.2024 20:51 Відповісти
Так Резнікова і відпустили. Ну і правда, крав мільйонами, но машини ж не палив.
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29.07.2024 22:05 Відповісти
А он что, как-то вредил ВСУ? Или, может, передавал врагу сведения о расположении украинских частей? Не путайте теплое с мягким..
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29.07.2024 22:52 Відповісти
Не "как-то". Завдав максимальної шкоди СОУ, яку тільки міг завдати агент впливу ворога на його посаді.
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30.07.2024 01:19 Відповісти
Резников коррупционер.
В особо крупных размерах из и так скудного зелёного финансирования ЗСУ. Обдирал военный бюджет во время войны. Это расстрел, согласны?
Его яйца по 17грн за штуку и пр., помните?

Отрицал необходимость увеличения финансирования армии - утверждал, что ничего поставлять не нужно, всё мол есть.
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30.07.2024 12:25 Відповісти
Если всё это доказано - то конечно, расстрел!
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30.07.2024 13:36 Відповісти
Хай хоч одне шобло відкиє рота та скаже - ані же дєті....Це вже не діти. Це - справжнє сміття, яке НІКОЛИ не принесе користі, ні собі,ні людям. Ці потвори мають працювати 24/7, не лише для відшкодування збитків,а відшкодування в 1000-ому розмірі. На привеликий жаль такими коростами оповите все тіло України. І лікування буде дуже важким та болісним....
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29.07.2024 16:18 Відповісти
Чмошніки тупі
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29.07.2024 17:12 Відповісти
"от 5 до 8 лет."

В срашке сейчас даже незагоревшаяся бутылка с горючкой в сторону военкомата трактуется как какая-то там сраная "госизмена" и тюрьма 20-30 лет. Причем это все типа "по закону" - госдура быстренько нарисовала изменения в кодексы.
До такого абсурда доводить не стоит, но пару-тройку лет можно было бы и добавить.
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29.07.2024 17:41 Відповісти
Вони- найманці диверсанти.Тож відношення до них як до найманців...
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29.07.2024 17:49 Відповісти
тобто посадити в колонію і витрачати 10к на харчі за місяць?)
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29.07.2024 18:13 Відповісти
А чого 10 тис? Вони ж не військовополонені, будуть сидіти, як решта зеків, без всяких там амністію інтернешнел. Залучать їх до праці. От "Наша Ряба" використовує працю зєків через брак кадрів. Працюватимуть, відроблятимуть своє утримання і звідти компенсуватимуть завдані збитки. А можна й на вибухо-технічні роботи, все як вони *******. В США раніше була практика, мабуть і зараз є, що підприємства могли брати на роботу ув'язнених, от і працюватимуть, зараз на ринку дефіцит кадрів, ці молоді, активні юнаки й пригодяться.
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29.07.2024 21:27 Відповісти
Ну а так 10 тис хіба там йдуть лише на харчі? Це, здається,повна вартість утримання - тобто харчі, охорона, медична допомога, одяг, постільна білизна, меблі, посуд тощо. Не так то й багато насправді, якщо зважати, що треба платити за охорону. Та й вони там щось теж роблять, за рахунок чого компенсують вартість утримання.
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29.07.2024 22:05 Відповісти
в мене одне питання скільки вам років? (вибачайте звісно)
Щодо роботи, то здається що вони ні(
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30.07.2024 08:42 Відповісти
Ну, я не дуже обізнана в пенитеціарній сфері, але от ж стаття, що утримання одного в'язня обходиться в середньому 10-11
тис.
https://www.slovoidilo.ua/2023/03/03/novyna/suspilstvo/minyusti-utochnyly-skilky-koshtuye-utrymannya-odnoho-rosijskoho-vijskovopolonenoho?_gl=1*1921cpm*_ga*UmdIbEFWcmk5YWpIU1JFQVZIWHRsMXlzbmRzSnZ3TXN2d0tpdXZIUU1FQmRvN0xyYll1YUg1eUUycFVzejgzMA..
Не розумію вашого здивування, чому їх не можна на цю суму утримувати? Їм же не купують кожного року нові меблі, одежу від кутюр, вони користуються б/у, частину меблів вони й самі здатні собі зробити, та само як одяг і постільну білизну, он в колонії Тимошенко жінки шити якісь роби, простирадла тощо. Пенси ж якось живуть і на меншу суму, тримають городи, оформляють субсидії.
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30.07.2024 10:26 Відповісти
І в цій статті написано, що то з вартістю охорони, комунальних послуг та решти супутніх витрат. І згідно женевських конвенцій про військовополонених їх можна залучити до праці, там навіть перераховано яких видів робіт (це вже не в цій статті, але дозволяється залучення військовополонених до окремих видів робіт. А наші зеки і в кар'єрах працюють, і меблі роблять, і курей на рябі відловлюють і ще їх на різні види робіт залучають. І це нелегкі роботи. А ці молодики навіть не військовополонені, а звичайні шкідники, так що сидітимуть як усі, і працюватимуть як усі. Хай їх на П'яту на відлов відправлять, попрацюють 10 годин в пилу, постійному гуртоті, подихають аміаком, сірководнем, пилом, зразу мізки на місце стануть. Власне кажучи, ряба їх тому й залучає, що робота важка, людей не вистачає, а в'язням можна менше платити, аніж звичайним працівникам.
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30.07.2024 10:45 Відповісти
https://suspilne.media/lviv/592827-skladena-trudova-ugoda-so-vidomo-pro-zalucenna-vazniv-do-roboti-na-sahti-nadia-na-lvivsini/

Або ось пишуть про залучення в'язнів до робіт у шахті на Львівщині.
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30.07.2024 11:06 Відповісти
Хай краще на перщій лінії окопи кацапські штурмують - вони все для цього зробили.
І показувати на всю Україну як це відбувається, щоб вся вата України була в курсі.
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29.07.2024 20:23 Відповісти
Отправить их без оружия на минное поле на штурм кацапских позиций. Чтбы бежали вперед охотнее-заградотряд с пулеметами
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29.07.2024 20:47 Відповісти
що повертаємось в любимий совок?) Бородатий спермоглот вже є, лишилось забрати в нього кумедну приставку "президент" а взаиін назвати "батько народу", монобільшість є тож залишилось прибрати інші непотрібні партії.... І опля, ми вже в вашому любимому совочку
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30.07.2024 08:41 Відповісти
Совок это ты. А те кто борятся против ЗСУ-это самые тяжелые преступники. и их нужно содержать пожизненно в таких условиях чтобы они сами ПОВЕСИЛИСЬ в тюрьме на 3 день. А более эффективно-это пустить их на минные поля в сторониу их любимой Параши-и пусть беут если добегут))) Они своими действиями убивают женщин и Детей в Одессе ослабляя ЗСУ. За такое должно быть самая суровая кара. Желательно расстрел на месте и изьятие внутренних органов для пересадки раненым и тем кому нужно
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30.07.2024 18:02 Відповісти
Ну я бачу вам все ж потрібно звернутися до спеціаліста....
Думаю подальша бесіда буде марною, тож бувайте
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30.07.2024 22:17 Відповісти
Починається все з узкого шансону/репу, а закінчується ось цим або й гірше. Боротьба за мізки людей іде в обидва боки, як бачимо, з перемінним успіхом.
Конкретно ці кретини мають відповісти не тільки уз'язненням, але й частковою конфіскацією.
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29.07.2024 18:10 Відповісти
А чого в них не згоріли квартири, незрозуміло у такої наволочі постійно щось горить
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29.07.2024 18:13 Відповісти
Типові злидні від часів ригоАНАЛІВ, з щелепою узькогаваящей…
Дайте їм вірьовки, метра зо 3, щоб самі усе і завершили, а фотки, відправте родичам, які це все ЗНАЛИ, і отим рашистам, які цих падлюк, знайшли….під час 11 років московької війни в Україні! Вони, не за збірну України грали…
Кому треба, ті їх упізнали…,але ж, прикре їх самогубство, унеможливило, ТВО ПУ Зеленському з єрмаком, готувати чергове шоу,- самміт з черговим ПЛАНОМ «міру-мір», десь, аж після листопаду??!!
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29.07.2024 18:34 Відповісти
Надо пару тройку таких дегенатов ,ПУБЛИЧНО и очень ЖОСТКО наказать , чтоб для других дегенератов была ясна перспектива .
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29.07.2024 18:45 Відповісти
Розстріляти нафік!!!
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29.07.2024 19:00 Відповісти
отдать на растерзание владельцам машин. шо не?
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29.07.2024 19:04 Відповісти
В голові ЛАЙНО - НА ПЕРШУ ЛІНІЮ ОБОРОНИ, тільки туди.
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29.07.2024 20:20 Відповісти
На першу лінію розмінування.
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30.07.2024 07:25 Відповісти
Какие 5 лет? Конфискация имущества и пожизненное длявсех. Или обменять на пленных Украинцев но в любом случае конфискация имущества включая жилье с продажей и компенсацией ущерба. Даже если в квартирепроживают дети:квартиру продать а жену с детьми переселить в Общежитие,муницпальное жилье до совершеннолетия детей а потом всех на улицу
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29.07.2024 20:45 Відповісти
Вот же гаденыши! 🤬 Надо, чтобы помимо срока им (точнее, их родителям) возмещение материального и морального ущерба присудили! С такими построже надо - другим наука!
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30.07.2024 00:12 Відповісти
Вони свідомі вороги України, які знищували військову техніку під час війни. Які 5-8 років??? Тільки фізичне знищення з конфіскацією майна родичів або обмін на наших бійців після суду та конфіскації майна у родичів.
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30.07.2024 01:26 Відповісти
Чому ніхто не хапає тих, які здали Крим, Донбас, південь України ворогу і продовжує здавати території України, тих, хто розмінував перешийок, здав вагнерівців, АЕС, передав ворогу стратегічне і тактичне озброєння, знищив оборонні програми держави, передав цивільне населення України на окупованих теоиторіях на поталу рашистським катам, перетворив ЗСУ на концтабір, планомірно і системно знищує ЗСУ, їх боєздатність як організаційну структуру з оборони держави, передає ворогу цілевказання для ракетних ударів через рашистських прислужників з іноземних держав, здає плани наступу ЗСУ і т.п.?
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30.07.2024 01:49 Відповісти
а це інше)))) просто інформація неправильно подана от і все
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30.07.2024 08:54 Відповісти
Малолітки будуть авто палити, а старше 25 років на війні гинути.
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30.07.2024 07:05 Відповісти
Правильно давайте через бригаду оболтусів ктнемо в гирло війни за донбас всіх)
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30.07.2024 08:43 Відповісти
Безпринципна частина ******** молоді таким чином заробляє кошти на життя не замислюючись над тим, що коли прийде до Одеси пуйло, загоне одразу їх на війну з Молдовою/країнами Балтії тощо.
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30.07.2024 08:08 Відповісти
А у нас комендантська година ще діє? Чим займається поліція Одеси?
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30.07.2024 08:25 Відповісти
чому б їх не розстріляти? тразом з тими, хтот наводить ракети?. піймали- розстріляли. і все. проблема б вирішилась сама по собі.
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30.07.2024 08:29 Відповісти
Слухай це тебе недорозвиненого від запаху "нового авто" з салону за 20к гривень так плющить?)
Чи ти не дивився і твоя глиняна шевченківська халупа пліснявою покрилась?
Не пиши фігні, каратель ти наш, а скажи ліпше де фоточки?)
П.С - Ми би перше зі всяким зеленим шоблом і рештою мразот при владі розтрілами розбирались, ато виходить як казав класик "по дибільному", одних під розтріл, а інші "з яйцями по 17" (тільки приклад) красиво собі живуть, хоть шкода заподіяна державі/країні і близько невідповідна!!!
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30.07.2024 08:52 Відповісти
Доречі цей твій висєр про розтріл це признак твого РОЗВИТКУ?)
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30.07.2024 09:16 Відповісти
Не сци, ахвіцер з двома освітами. Тебе ж серед них немає? І пиши, нарешті, правильно. В одному реченні 5!!! помилок. Соромно читати.
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30.07.2024 09:38 Відповісти
ну за граматику мені взагалі пофігу, ніколи не любив українську мову як предмет з її підметами, присудками і тд і тп, тому мимо)...

---Тебе ж серед них немає?---
Ти би вже оприділився, я в рівненській області в погребі сиджу, чи в Одесі авто ЗСУ палю))) ато несеш ти таку серйозну діч всетаки))))... Виглядає так, ніби ти тикаючи пальцем в небо намагаєшся мене вивести), але коли фоточки "нового авто" з салону) і посилання на інсту яку знайшов будь ласка!) І не видаляй більше повідомлення) додік....
П.С - я не офіцер, я ж здається писав що до армії відношення не маю))), навіщо ти все перекручуєш? Чи це признак твого неабиякого інтелектуального розвитку?
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30.07.2024 11:57 Відповісти
Чуєш, буратіно, не можу завантажити тобі фото . Підкажеш як це зробити?
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30.07.2024 09:40 Відповісти
Це ще досі признак твого неабиякого інтелектуального розвитку?
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30.07.2024 12:02 Відповісти
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