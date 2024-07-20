У Львові затримали двох чоловіків, які палили авто військовослужбовців

У Львові поліція затримала двох чоловіків, які палили автомобілі військових. Злочинні дії чоловіки скоювали на "замовлення".

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"У Львові спільно з ГУНП у Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на "замовлення"", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що СБУ вже має достатньо доказів їхніх дій.

"Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором та розпалюючі суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів", - йдеться у дописі.

Чоловікам уже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) КК України.

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