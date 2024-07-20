У Львові затримали двох чоловіків, які палили авто військовослужбовців
У Львові поліція затримала двох чоловіків, які палили автомобілі військових. Злочинні дії чоловіки скоювали на "замовлення".
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"У Львові спільно з ГУНП у Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на "замовлення"", - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що СБУ вже має достатньо доказів їхніх дій.
"Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором та розпалюючі суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів", - йдеться у дописі.
Чоловікам уже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) КК України.
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в зараз спійпали - джамал, ахметич, ннн!
Якби якомусь судді або прокурору спалили-відразу би спіймали
А взагалі прикольно..зараз почнуть палити в Києві й зіштовхувати всіх лобами.
а в мукачево?
а в чернівцях?