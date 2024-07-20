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У Львові затримали двох чоловіків, які палили авто військовослужбовців

У Львові затримали двох чоловіків, які палили авто військовослужбовців

У Львові поліція затримала двох чоловіків, які палили автомобілі військових. Злочинні дії чоловіки скоювали на "замовлення".

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Львові спільно з ГУНП у Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на "замовлення"", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що СБУ вже має достатньо доказів їхніх дій.

"Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором та розпалюючі суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів", - йдеться у дописі.

Чоловікам уже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) КК України.

Читайте також: У Рівному затримали 22-річного хлопця, який за гроші РФ підпалив два авто військовослужбовців ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (6129) Львів (3064) підпал (666)


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Топ коментарі
+11
довго ловили..
Якби якомусь судді або прокурору спалили-відразу би спіймали
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20.07.2024 18:55
+9
Таварісчь NNN, як там зараз погода у Вологді?
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20.07.2024 19:06
+9
ТЦК це такі ж військові як і усі інші. Сереш тут пропагандою, свинорилий кацап
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20.07.2024 19:25
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Краще авто цивільних. За без грошей. Ха ха ха.
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20.07.2024 19:01 Відповісти
Таварісчь NNN, як там зараз погода у Вологді?
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20.07.2024 19:06 Відповісти
В домє гдє рєзной палісад. Ха ха ха.
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20.07.2024 19:08 Відповісти
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20.07.2024 19:12 Відповісти
Дожився?
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20.07.2024 19:17 Відповісти
ви навіть не знаєте яке саме чорномaзє капітаньйо на кацапсцької
в зараз спійпали - джамал, ахметич, ннн!
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20.07.2024 21:01 Відповісти
ТЦК це такі ж військові як і усі інші. Сереш тут пропагандою, свинорилий кацап
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20.07.2024 19:25 Відповісти
звідки вони знають тцк чи військові....палили військових за гроші...і за це треба калічити..саме калічити...ну наприклад при затриманні вивернути колінний суглоб на 180...а потім в кайданках 3 години встановлювати обставини
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20.07.2024 19:43 Відповісти
довго ловили..
Якби якомусь судді або прокурору спалили-відразу би спіймали
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20.07.2024 18:55 Відповісти
Зараз вас проклянуть за такі речі. Вони ж діти! Звичайно здадуть без бою, подивіться на військове виховання там і в нас. Там програма військової підготовки змалку, а в нас пальцем не можна чіпати бо то булінг
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20.07.2024 19:52 Відповісти
Грошенят захотіли?
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20.07.2024 18:56 Відповісти
Ця інформація була ще вчора ,але чи є звязок цих виродків з убивством Фаріон ? тому жодного жалю до всієї погані яка працює на фашиську росію цю мерзоту треба фізично зхнищувати.
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20.07.2024 18:56 Відповісти
вони що - всі у Львів зїзжаються? чи це місцеві?
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20.07.2024 18:59 Відповісти
Ви ніпанімаєтє! Львоф - ета гнєздо фашыстаф!
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20.07.2024 19:09 Відповісти
Треба ізгнєздіть!!

А взагалі прикольно..зараз почнуть палити в Києві й зіштовхувати всіх лобами.
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20.07.2024 19:13 Відповісти
На паруском єзикє нада пІсать правільна! Нє "фашыстаф", а "фошиздов"!
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20.07.2024 19:28 Відповісти
Мушчіна Kotskyi! Ізьвєнітє, дапусьтіла ашыпку.
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20.07.2024 19:34 Відповісти
Им холодно было решили согрется.
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20.07.2024 19:14 Відповісти
ви б кращє на Банковій пошуршли - о де є кого затримувати...
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20.07.2024 19:14 Відповісти
а в ужгороді?
а в мукачево?
а в чернівцях?
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20.07.2024 19:20 Відповісти
Сглазили Львів.Напевно ті, хто це місто сильно розхвалювали, наворожили щось не те.
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20.07.2024 19:21 Відповісти
осмажити їм коки
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20.07.2024 20:06 Відповісти
ну а что вы хотели? Во Львов "понаехало" до миллиона "кормильцев". Так что не мудрено
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20.07.2024 20:29 Відповісти
А мені здається, що це пособники ворога, до яких потрібно застосовувати більш жорсткі статті!
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20.07.2024 20:38 Відповісти
Схоже це наркота, яка за дозу зробить що завгодно
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21.07.2024 10:28 Відповісти
Безсумнівно треба найсуворіше покарання - довічне. Потім по поведінці можна і амністувати, але показово покарати і публічно, щоб зупинити цю практику.
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20.07.2024 20:47 Відповісти
Треба мобілізацію з 18 бо бачу в малолітніх дегенератів багато енергії є
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21.07.2024 08:24 Відповісти
 
 