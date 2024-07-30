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Трамп, у разі обрання його президентом, може погодитися на нейтральний статус України, - Financial Times

трамп

Дональд Трамп у разі свого другого президентства може наполягати на нейтральному статусі України. Адміністрація Джо Байдена не погоджується з цією вимогою, вважаючи, що російський диктатор Володимир Путін на цьому не зупиниться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише головний оглядач з міжнародних питань Financial Times Гідеон Рахман.

Україна наполягає на повному відновленні своєї територіальної цілісності, включаючи Крим. США та їхні європейські союзники заявляють, що підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно", і що вони не будуть нав'язувати українцям мирні умови.

"Найбільшою перешкодою на шляху до миру є не глибоке небажання України йти на територіальні поступки - хоча воно є реальним. Це той факт, що Росія все одно вимагатиме врегулювання, яке передбачає підкорення 80% території України, яку вона не контролює. Українцям потрібні гарантії того, що Росія не скористається мирним врегулюванням для переозброєння, а потім знову перейде в наступ. Поки вони цього не отримають, у Києві не може бути серйозних дебатів щодо кордонів чи території", - вважає Рахман.

Нинішня позиція Києва полягає в тому, що Україна повинна вступити до НАТО, що означало б, що на країну поширюються гарантії колективної безпеки Альянсу. На останньому саміті НАТО було заявлено, що "майбутнє України - в НАТО". Але було додано, що це станеться лише тоді, "коли союзники погодяться й умови будуть виконані".

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Інша ідея, яка має потужних прихильників у Вашингтоні, - це "ізраїльський варіант", який дозволив би уникнути формального договірного зобов'язання захищати Україну - і натомість покладатися на розбудову України за допомогою передової західної військової допомоги, щоб вона могла самостійно стримувати майбутню російську агресію.

"Путін, схоже, вичікує на події в Америці. Адміністрація Байдена не погодиться на нейтральність України. Але адміністрація Трампа-Венса може. Поки результати виборів у США залишаються під сумнівом, у Путіна є всі стимули продовжувати війну", - додає Рахман.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з лідерами країн Африки заявив, що "нейтральний статус України" має принципове значення для РФ.

Автор: 

НАТО (6403) нейтралітет (23) Україна (5859) Трамп (5444)


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Топ коментарі
+20
В України до війни був нейтральний статус , і ШО !?? Допоміг ?
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30.07.2024 12:03
+13
"Трамп, у разі обрання його президентом, може погодитися на нейтральний статус України" Джерело:

Тю! Хіба трампа президентом України вибирають?
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30.07.2024 12:00
+12
А зараз в України де-факто і де-юре який статус?
Постійні розмови про "вступ" або "шлях" до якогось військового блоку не роблять країну учасником цього блоку.
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30.07.2024 12:07
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Negative news about Trump are not to be believed. Trump will come and save Ukraine and defeat Russia. If somehow Trump fails to quickly save Ukraine and defeat Russia, it is Biden's fault. Great minds keep things simple: Trump and Ukrainian patriots cannot do anything wrong. Zelensky and Biden cannot do anything right. This way you will always have both hope and someone to blame, whatever happens.
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30.07.2024 17:05 Відповісти
а чого ти цю беліберду з магатрампіської методички не толкаєш на англомовних ресурсах?
Боїшся, що посилань ***** зашкалить?
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30.07.2024 17:46 Відповісти
це іронія.
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30.07.2024 22:08 Відповісти
Поки Трамп грався у вибори, опинився Нью-Йорк під загрозою захоплення кацапо-хуйлітами.
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30.07.2024 20:06 Відповісти
Як працюють новини

https://www.foxnews.com/politics/elon-musk-blasts-google-omission-trump-assassination-search-suggestions

https://www.foxbusiness.com/fox-news-tech/google-feature-omits-search-results-failed-trump-assassination-big-tech-accused-election-manipulation

Функція Google пропускає результати пошуку щодо невдалого вбивства Трампа; Big Tech звинувачують у маніпуляціях на виборах
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30.07.2024 20:34 Відповісти
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