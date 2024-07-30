Трамп, у разі обрання його президентом, може погодитися на нейтральний статус України, - Financial Times

Дональд Трамп у разі свого другого президентства може наполягати на нейтральному статусі України. Адміністрація Джо Байдена не погоджується з цією вимогою, вважаючи, що російський диктатор Володимир Путін на цьому не зупиниться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише головний оглядач з міжнародних питань Financial Times Гідеон Рахман.

Україна наполягає на повному відновленні своєї територіальної цілісності, включаючи Крим. США та їхні європейські союзники заявляють, що підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно", і що вони не будуть нав'язувати українцям мирні умови.

"Найбільшою перешкодою на шляху до миру є не глибоке небажання України йти на територіальні поступки - хоча воно є реальним. Це той факт, що Росія все одно вимагатиме врегулювання, яке передбачає підкорення 80% території України, яку вона не контролює. Українцям потрібні гарантії того, що Росія не скористається мирним врегулюванням для переозброєння, а потім знову перейде в наступ. Поки вони цього не отримають, у Києві не може бути серйозних дебатів щодо кордонів чи території", - вважає Рахман.

Нинішня позиція Києва полягає в тому, що Україна повинна вступити до НАТО, що означало б, що на країну поширюються гарантії колективної безпеки Альянсу. На останньому саміті НАТО було заявлено, що "майбутнє України - в НАТО". Але було додано, що це станеться лише тоді, "коли союзники погодяться й умови будуть виконані".

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Інша ідея, яка має потужних прихильників у Вашингтоні, - це "ізраїльський варіант", який дозволив би уникнути формального договірного зобов'язання захищати Україну - і натомість покладатися на розбудову України за допомогою передової західної військової допомоги, щоб вона могла самостійно стримувати майбутню російську агресію.

"Путін, схоже, вичікує на події в Америці. Адміністрація Байдена не погодиться на нейтральність України. Але адміністрація Трампа-Венса може. Поки результати виборів у США залишаються під сумнівом, у Путіна є всі стимули продовжувати війну", - додає Рахман.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з лідерами країн Африки заявив, що "нейтральний статус України" має принципове значення для РФ.