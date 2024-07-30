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Угорщина "відкриває двері" для російських шпигунів, ЄС має терміново відреагувати, - FT

Угорщина послабила візові вимоги до росіян

Нещодавнє рішення Угорщини послабити візові обмеження для російських громадян є відкритими дверима для шпигунів, і лідери ЄС повинні вжити термінових контрзаходів.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер закликав на саміті лідерів ЄС у жовтні обговорити рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів, йдеться в його листі до президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

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За словами Вебера, таке рішення Угорщини дозволить росіянам безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС, що викликає "серйозні занепокоєння щодо національної безпеки".

Цього місяця Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, зокрема РФ та Білорусі, які зможуть в'їжджати до Угорщини без перевірок безпеки або інших обмежень.

Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.

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Вебер вважає, що потреба в новій системі оформлення віз в Угорщині є "сумнівною". Він попередив, що це може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності і потенційно дозволити великій кількості росіян в'їжджати в Угорщину з мінімальним наглядом, створюючи серйозний ризик для національної безпеки".

У листі він закликає лідерів ЄС "вжити найсуворіших заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони, обмеження ризику для безпеки, який вже виник, і запобігання подібним ініціативам з боку держав-членів у майбутньому".

FT нагадує, що згідно з правилами ЄС, національні уряди мають право ухвалювати рішення щодо легальної міграції та дозволів на роботу. Люди, які мають візу ЄС, зазвичай можуть вільно пересуватися Шенгенською зоною, яка охоплює 29 країн.

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Автор: 

Угорщина (2257) росія (64895) шпигунство (984) Євросоюз (13310)


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Топ коментарі
+20
В ІСТОРІЇ УСЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ:
ВОРОТА РИМУ ВІДКРИЛИ ВАРВАРИ, ЯКИХ ВПУСТИЛИ ЖИТИ І ОБИРАТИ ІМПЕРАТОРА.
І РИМ БУВ ПОВАЛЕНИЙ..
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30.07.2024 12:03
+19
его тоже,но начать все таки с Орбана)))
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30.07.2024 12:03
+15
Тут напрошується одне рішення - вилучити Угорщину зі списків країн - учасників Шенгенського договору та облаштувати загородження й перепускні пункти на її кордонах.
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30.07.2024 12:07
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...на хер фіцо з ЄС.
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30.07.2024 12:00 Відповісти
его тоже,но начать все таки с Орбана)))
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30.07.2024 12:03 Відповісти
В ІСТОРІЇ УСЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ:
ВОРОТА РИМУ ВІДКРИЛИ ВАРВАРИ, ЯКИХ ВПУСТИЛИ ЖИТИ І ОБИРАТИ ІМПЕРАТОРА.
І РИМ БУВ ПОВАЛЕНИЙ..
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30.07.2024 12:03 Відповісти
******* продажна гомосiчьа європа ніяк не тягне на порівняння з цивілізаційною римською імперією та її культурною спадщиною.
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30.07.2024 12:48 Відповісти
До відома, гомосексуалізм, лесбійство та майже усі види сексуальних відхилень були широко розповсюджені у "цівілізаційній римській імперії"
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30.07.2024 16:37 Відповісти
Чим на параші орбану намазано. Щоб так відкрито лизати пі-дорам...
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30.07.2024 12:04 Відповісти
Баблом
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30.07.2024 12:46 Відповісти
Від ЕС воно на порядок більше бабла отримує. Але сере ж...
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30.07.2024 12:53 Відповісти
Так за бабло від ЄС треба ж звітувати, а від ***** чим більше насрав тим більше отримав. А лайна в нього дуже багато...
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30.07.2024 13:08 Відповісти
У жовтні? Ну тоді ви варті однин одного
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30.07.2024 12:05 Відповісти
Угорщина будує АЕС,а ми можемо відновити Чорнобильську, були й інші проекти
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30.07.2024 12:05 Відповісти
А как они попадут в венгорщину? шпиены эти. У угров мадяров нету границ с парашей. Сбивайте самолеты угорских авиалиний и не один шпиюнц не проскочит
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30.07.2024 12:05 Відповісти
через турків летять не тільки візейром. а там ще й через арабів можна
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30.07.2024 12:11 Відповісти
Літаком з Грузії, Турції, Азербайджану... вибір багатий.
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30.07.2024 12:14 Відповісти
Триндець ЄС і НАТО.
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30.07.2024 12:05 Відповісти
Лютий рознос русні. Кацапи в черговий раз пішли в наступ задіяв більше 50-ти одиниць військової техніки - https://t.me/pecherymordora356
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30.07.2024 12:06 Відповісти
Та заберіть в тих циганських бомжів всі дотації - і це орбанівське лайно підкацапне самі мадяри злиють у сральник.
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30.07.2024 12:06 Відповісти
БУДЬТЕ ТОЛЕРАНТНИМ НЕ ЦИГАНИ А РОМИ ПАХНЮЧІ.
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30.07.2024 12:11 Відповісти
Тут напрошується одне рішення - вилучити Угорщину зі списків країн - учасників Шенгенського договору та облаштувати загородження й перепускні пункти на її кордонах.
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30.07.2024 12:07 Відповісти
Мадяри вже запустили диверсантів і всяку нечисть до Європи. А ці потвори будуть робити теракти і вбиства політиків, українців і своїх біженців, які не підтримали політику терориста і вбивці пуйла. Якщо мадяри тяготіють до кацапів, то відпустіть їх, виженіть з ЄС і НАТО і забудьте про них. Забудьте про мільярдну допомогу їм. Як тільки це станеться, то прості мадяри викинуть цих поців орбнів до росії.
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30.07.2024 12:14 Відповісти
На якому кую кацапи потраплятимуть до Угорщини? У них же немає спільного кордону?
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30.07.2024 12:15 Відповісти
Ти забув про всесвітню мережу фекальної каналізації. По ній пересуваються всі покидьки типу *****, Луки, Мадуро Корейського хомяка
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30.07.2024 12:22 Відповісти
Пишуть що Мадуро вже пересунувся по ній в Ростов . І став сусідом Овоча .
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30.07.2024 12:35 Відповісти
зараз гарний канал прямо через Малі.
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30.07.2024 12:32 Відповісти
На літаках і через інші країни.
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30.07.2024 13:30 Відповісти
Тотально закрити кордони з угорщиною, бо та пуйловська підстилка для рашистів і паспорти угорські поробить, і будуть лізти в європу, як таргани. Мало вам диверсій у Франції? Будуть по всій Європі.
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30.07.2024 12:22 Відповісти
з Бамако можно прямо у Будапешт летіти, а там звідти у Сербію, там виправити сербські паспорти, стати ********, Душанами та іншими Пітарами , і хєр шо ви тим вагнерам зробите.
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30.07.2024 12:31 Відповісти
Я перепрошую, а що входження у Шенгенську зону не накладає на країну певні зобов'язання?
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30.07.2024 12:34 Відповісти
"Угорщина "відкриває двері" для російських шпигунів"- можна подумати, що до цього їх було замало!
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30.07.2024 12:40 Відповісти
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30.07.2024 12:48 Відповісти
Коли до складу ЄС приймали такі країни як Угорщина то в першу чергу думали зробити буферну зону від країн бувшого совка, і ніхто не подумав, що в них будуть вибирати ******* таких як фіця, орбан і т.д. А, що тепер з ними робити ще ніхто не знає...
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30.07.2024 12:49 Відповісти
Не "Угорщина відкриває двері шпигунам РФ", а влада Угорщини на чолі з Орбаном фактично демонструє, що є союзником РФ, працює проти ЄС та НАТО, перетворилась у загрозу ЄС та НАТО, яких РФ називає "странамі Главного Протівніка (ГП)".
Мабуть терміново потрібно чітко і зрозуміло пояснити народу Угорщини зраду угорської влади, створити навколо Угорщини тимчасову карантинну зону від інших країн ЄС та НАТО на час, коли народ Угорщини обере адекватну владу, вирішить з ким він, з путінською РФ чи з ЄС та НАТО?
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30.07.2024 12:55 Відповісти
"візовий режим" країн ЄС з мадярами на часі...Пора
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30.07.2024 13:16 Відповісти
Еврокомиссия жуёт сопли. Жаба выполняет свою работу.
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30.07.2024 13:25 Відповісти
Не розумію, чому такий "кіпіш"? Паспортний контроль на кордоні з угорщиною в звязку з високим ризком терорестичноі угрози в ЕС. Нема паспорту ЕС до Угорщини працювати.
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30.07.2024 13:41 Відповісти
росіяни вже з Каракасу летять прямим рейсом до Будапешту.
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30.07.2024 13:56 Відповісти
і єс гі*на в рот набрав і мовчить....ну ну
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30.07.2024 23:48 Відповісти
 
 