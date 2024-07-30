Угорщина "відкриває двері" для російських шпигунів, ЄС має терміново відреагувати, - FT

Нещодавнє рішення Угорщини послабити візові обмеження для російських громадян є відкритими дверима для шпигунів, і лідери ЄС повинні вжити термінових контрзаходів.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер закликав на саміті лідерів ЄС у жовтні обговорити рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів, йдеться в його листі до президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

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За словами Вебера, таке рішення Угорщини дозволить росіянам безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС, що викликає "серйозні занепокоєння щодо національної безпеки".

Цього місяця Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, зокрема РФ та Білорусі, які зможуть в'їжджати до Угорщини без перевірок безпеки або інших обмежень.

Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.

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Вебер вважає, що потреба в новій системі оформлення віз в Угорщині є "сумнівною". Він попередив, що це може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності і потенційно дозволити великій кількості росіян в'їжджати в Угорщину з мінімальним наглядом, створюючи серйозний ризик для національної безпеки".

У листі він закликає лідерів ЄС "вжити найсуворіших заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони, обмеження ризику для безпеки, який вже виник, і запобігання подібним ініціативам з боку держав-членів у майбутньому".

FT нагадує, що згідно з правилами ЄС, національні уряди мають право ухвалювати рішення щодо легальної міграції та дозволів на роботу. Люди, які мають візу ЄС, зазвичай можуть вільно пересуватися Шенгенською зоною, яка охоплює 29 країн.

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