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Новини
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Позиція Угорщини дратує інших членів ЄС, - Сікорський

Радослав Сікорський

Наразі Угорщина почувається все більш ізольованою в складі ЄС, її позиція відверто дратує інших членів Євросоюзу. 

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського в інтерв’ю Visegrad Insight, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як розповів голова відомства, під час останнього засідання Ради ЄС у закордонних справах Угорщина не отримала підтримки своєї позиції.

Мало того, вони (угорці. - Ред.) виглядають ізольованими, коли саме вони просять солідарності з Європою у питанні поставок нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко здобути друзів, якщо хтось випромінює егоїзм", – сказав глава МЗС Польщі.

За словами Сікорського, під час засідання Ради ЄС також порушувалось питання того, де саме пройде одна із зустрічей міністрів закордонних справ під час угорського головування: в Будапешті чи в Брюсселі. Польський міністр, своєю чергою, запропонував як компроміс провести зустріч в Україні.

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"Я запропонував як компроміс провести його в Україні – або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ. І нагадаю, що прецедент вже був створений два роки тому, коли це засідання Ради відбулося в Києві", - пояснив Сікорський.

Автор: 

Угорщина (2257) Сікорський (241) Євросоюз (13310)


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Топ коментарі
+4
Немає процедури виключення. Тому буде дратувати доти, доки орбан не здохне.
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29.07.2024 12:36
+3
Все просто й зрозуміло:
"У Польщі наростає роздратування через блокаду з боку Угорщини виплат із Європейського фонду миру, з якого ЄС виплачує державам-членам компенсації за передану Україні зброю."
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29.07.2024 12:38
+3
Орбан з оточенням, відверто плюють, на принципи та закони ЄС і НАТО!
Тому у Франції, фахово, зкоординовано та одночасно, і «ДИВНІ диверсії на залізниці….
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29.07.2024 13:04
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То що вже не братушкі? А полякі завжди співали Словак Віенгр чехі то братушкі
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29.07.2024 12:35 Відповісти
Де співали? В совковій пропаганді?
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29.07.2024 13:11 Відповісти
"Поляк, вєнґр - два братанкі
І до шаблі, і до шклянкі"...)))
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29.07.2024 14:17 Відповісти
Немає процедури виключення. Тому буде дратувати доти, доки орбан не здохне.
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29.07.2024 12:36 Відповісти
Все просто й зрозуміло:
"У Польщі наростає роздратування через блокаду з боку Угорщини виплат із Європейського фонду миру, з якого ЄС виплачує державам-членам компенсації за передану Україні зброю."
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29.07.2024 12:38 Відповісти
Ооо вже тепліше..
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29.07.2024 12:42 Відповісти
Так мадьяри - ті самі угро-фіни. Вони ті ж самі росіяни. Колись, давно, ще до Майдану та війни в мене був знайомий угорець, що їздив в Ханти-Мансіську губєрнію збирати фолькльор. В них мови схожі.

Даремно ми їх колись пропустили через Русь. Треба було усіх вбити.

Нам їх не зрозуміти. Якась дивна логіка. Вони воювали на стороні Рейху у 2-й світовій. В 56-му намагалися зробити якусь революцію, рашисти по ним проїхалися танками. Купа народу загинула.

Як можна прощавати своїх ворогів? Як так можна? Дійсно, не розумію. Тому що вони такі самі.

Що цікаво, а чому ж тоді фіни не на стороні росіян. Фіни воїни. Щось пішло не так. Якби Совєти в 39-му не учудили напад на Фінляндію. Можливо, б зараз історія розвивалася якось інакше.

Що мене особисто примирює. Я воював разом з угорцями. Пораненого угорця тащив більше кілометру на собі. І з фінами разом воював. Із норвежцями. Побратими тепер є на всьому земному шарику, окрім росії.
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29.07.2024 12:50 Відповісти
позиція мадярських агентів куйла в ЄС І В НАТОвсе більше дратує імпотентів з ЄС І НАТО.
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29.07.2024 12:55 Відповісти
А не членів,- просто бісить!
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29.07.2024 12:55 Відповісти
Дратує ? Оце й усе? Дратує іноді неслухняна лбюбима дитинка своїм виходами . Ще б про руZZьких так сказав ...Може переклад такий мякенькиий?
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29.07.2024 13:03 Відповісти
Орбан з оточенням, відверто плюють, на принципи та закони ЄС і НАТО!
Тому у Франції, фахово, зкоординовано та одночасно, і «ДИВНІ диверсії на залізниці….
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29.07.2024 13:04 Відповісти
Що і треба було доказати, зупинка нафти була за згодою всіх "невдоволених", тепер от вітьку натякнули, ну яка солідарність як що ти себе так ведешь. Через тиждень два, побіжить просити, інакше його популізм може здутися.
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29.07.2024 13:32 Відповісти
я не можу зрозуміти про яку зупинку йде розмова. Все працює як і працювало тільки нафта в трубі належить іншій компанії, а Роснефть типу під санкціями. Театр абсурду не більше
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29.07.2024 13:40 Відповісти
 
 