Позиція Угорщини дратує інших членів ЄС, - Сікорський
Наразі Угорщина почувається все більш ізольованою в складі ЄС, її позиція відверто дратує інших членів Євросоюзу.
Про це заявив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського в інтерв’ю Visegrad Insight, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як розповів голова відомства, під час останнього засідання Ради ЄС у закордонних справах Угорщина не отримала підтримки своєї позиції.
Мало того, вони (угорці. - Ред.) виглядають ізольованими, коли саме вони просять солідарності з Європою у питанні поставок нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко здобути друзів, якщо хтось випромінює егоїзм", – сказав глава МЗС Польщі.
За словами Сікорського, під час засідання Ради ЄС також порушувалось питання того, де саме пройде одна із зустрічей міністрів закордонних справ під час угорського головування: в Будапешті чи в Брюсселі. Польський міністр, своєю чергою, запропонував як компроміс провести зустріч в Україні.
"Я запропонував як компроміс провести його в Україні – або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ. І нагадаю, що прецедент вже був створений два роки тому, коли це засідання Ради відбулося в Києві", - пояснив Сікорський.
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І до шаблі, і до шклянкі"...)))
"У Польщі наростає роздратування через блокаду з боку Угорщини виплат із Європейського фонду миру, з якого ЄС виплачує державам-членам компенсації за передану Україні зброю."
Даремно ми їх колись пропустили через Русь. Треба було усіх вбити.
Нам їх не зрозуміти. Якась дивна логіка. Вони воювали на стороні Рейху у 2-й світовій. В 56-му намагалися зробити якусь революцію, рашисти по ним проїхалися танками. Купа народу загинула.
Як можна прощавати своїх ворогів? Як так можна? Дійсно, не розумію. Тому що вони такі самі.
Що цікаво, а чому ж тоді фіни не на стороні росіян. Фіни воїни. Щось пішло не так. Якби Совєти в 39-му не учудили напад на Фінляндію. Можливо, б зараз історія розвивалася якось інакше.
Що мене особисто примирює. Я воював разом з угорцями. Пораненого угорця тащив більше кілометру на собі. І з фінами разом воював. Із норвежцями. Побратими тепер є на всьому земному шарику, окрім росії.
Тому у Франції, фахово, зкоординовано та одночасно, і «ДИВНІ диверсії на залізниці….