Позиція Угорщини дратує інших членів ЄС, - Сікорський

Наразі Угорщина почувається все більш ізольованою в складі ЄС, її позиція відверто дратує інших членів Євросоюзу.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського в інтерв’ю Visegrad Insight, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як розповів голова відомства, під час останнього засідання Ради ЄС у закордонних справах Угорщина не отримала підтримки своєї позиції.

Мало того, вони (угорці. - Ред.) виглядають ізольованими, коли саме вони просять солідарності з Європою у питанні поставок нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко здобути друзів, якщо хтось випромінює егоїзм", – сказав глава МЗС Польщі.

За словами Сікорського, під час засідання Ради ЄС також порушувалось питання того, де саме пройде одна із зустрічей міністрів закордонних справ під час угорського головування: в Будапешті чи в Брюсселі. Польський міністр, своєю чергою, запропонував як компроміс провести зустріч в Україні.

Також читайте: Із нинішньою Росією мир неможливий, - глава МЗС Польщі Сікорський

"Я запропонував як компроміс провести його в Україні – або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ. І нагадаю, що прецедент вже був створений два роки тому, коли це засідання Ради відбулося в Києві", - пояснив Сікорський.