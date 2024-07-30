Росіяни постійно просуваються на Донеччині, наблизившись до Покровська, - британська розвідка
Російські окупаційні війська постійно просуваються на Донеччині, окупуючи села та наближаючись до Покровська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
"Сухопутні війська постійно просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська", - зазначили там.
Також російські окупанти просувалися на північ до Нью-Йорка. За місто тривають бої між ЗС РФ та Силами оборони України.
"Ймовірно, Росія продовжить тактичний наступ найближчими тижнями. Однак її загальні оперативні можливості залишаються обмеженими кількома факторами, включаючи високий рівень виснаження, обмежену підготовку та нестачу офіцерів", - додали у розвідці.
Топ коментарі
+17 Андрей Емельянов #582078
показати весь коментар30.07.2024 12:33
+15 Тонка червона лінія
показати весь коментар30.07.2024 12:22
+15 Виталий #548501
показати весь коментар30.07.2024 12:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Саме туди рвуться рашистські війська, щоби максималтно наблизитись до Запоріждя і Дніпра та КАБами зруйнувати переправи через головну водну артерію України.
Запаси Шевченківського родовища становлять 13,8 млн тонн літієвих руд. Супутніми є: танталові, ніобієві, берилієві руди, кварц, польовий шпат, мусковіт. Запаси літієвих руд Шевченківського родовища за категоріями: С1 - 528 тис. тонн, С2 - 1574,7 тис., С2пб - 163,8 тис. тонн. Запаси оксидів танталу, ніобію, берилію- 4863,6 тис. тонн.
Головна задача Газпромії щоб не розробляли сланцевий газ донбасу і не створювали конкуренції.
Причому споживання літію наоборот зросте в рази... це і електромобілі і резервні модулі для СЕС та ін..
тому зараз нафіг нікому не потрібні.
Контроль над родовищем літію, навіть без видобування - це вже геостратегічний козир. Бо літій - один з найважливіших металів на сьогодні.
І логіка у них від звичайної відрізняється.
Головне контроль, влада над територією. А гроші - то лише інструмент, вони - не самоціль, на відміну від капіталістичного Заходу.
Як важіль на міжнародній арені. Як сировина для нової зброї.
А гроші... вони самі з'являться, коли буде все з вищепереліченого.
Ну або доти, доки не стане жодних сил відірвати у сусідів бодай шматок.
Розумієте ж, що до такого стану їм ще як до Місяця рачки.
- [2019] ну що, путін напав?
- [2020] казали буде долар по 45, буде хаос, буде війна
- [2024] казали фронт посипеться після звільнення Залужного
Мобілізовані поки що на полігонах.
151, 152, 153, 141, 142, Корд-бригада и Хижак-бригады (из полицеских кстати)
Остались формироваться еще семь штук.
Пять из них созданы этой весной и плюс две пехотных.
Ворожа тактика проста: розвідка боєм на вузькій ділянці силами піхоти до двох взводів, виявлення вогневих точок і опорних пунктів ЗСУ, бомбування КАБами і обстріл артилерією розвіданих цілей, повторна атака і займання українських позицій.
Якщо зайняти визначенц лісосмугу чи горбок не вдається, все повторюється знову і знову.
Тут висновок напрошується один: у нас проблеми з ************ та із застосуванням артилерійських засобів.
Правда контрудар це можливі великі втрати плюс не факт що призначені для удару частини не пошлють "генерала-мясника" нах, під улюлюкання стерненків/безуглих.
Тепер і маємо те що маємо, а далі буде тільки гірше...
Так як це відбулось при контрнаступі втратили всі найбільш боєздатні бригади з ******** технікою і нічого не досягли....
Вже совок колись своїми бездумними контрнаступами і контрударами коли у німців була перевага в авіації лишився майже всієї армії в 41-42 роках...
"У четвер на Даунінг-Стріт прокоментували, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї "не змінилася", попри коментарі Стармера, який сказав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadowhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/10/7189878/ є справою України .
Президент України Володимир Зеленський після того https://x.com/ZelenskyyUa/status/1811099652625773036 згадував , що "дізнався про дозвіл використовувати Storm Shadow по цілях на території Росії", і що він говорив про це зі Стармером на першій зустрічі.
Джерела повідомили журналістам, що цього року Storm Shadow "ще не застосовувалася".
Один зі співрозмовників сказав, що у ситуації "більше нюансів", ніж склалося враження, і що для застосування цих крилатих ракет по цілях на території Росії потрібна буде скоординована згода трьох країн, одна з яких Британія.
Другою країною вочевидь є Франція - співвиробник цих ракет, а третьою, ймовірно, Сполучені Штати. Зеленський раніше публічно висловлював припущення, що Британія залишає обмеження на застосування переданих нею крилатих ракетhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/31/7187146/ саме через позицію США. " - The Times, 12 ЛИПНЯ 2024
Когда рашисты пошли на Харьков туда перебросили 12 бригад и остановили прорыв. Почему уже три месяца не сделают так же на Покровском - непонятно...
продовження - https://t.me/Ukraine_365News/82748 тут .