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Новини Війна
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Росіяни постійно просуваються на Донеччині, наблизившись до Покровська, - британська розвідка

Російські війська наблизилися до Покровська

Російські окупаційні війська постійно просуваються на Донеччині, окупуючи села та наближаючись до Покровська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Сухопутні війська постійно просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська", - зазначили там.

Також російські окупанти просувалися на північ до Нью-Йорка. За місто тривають бої між ЗС РФ та Силами оборони України.

"Ймовірно, Росія продовжить тактичний наступ найближчими тижнями. Однак її загальні оперативні можливості залишаються обмеженими кількома факторами, включаючи високий рівень виснаження, обмежену підготовку та нестачу офіцерів", - додали у розвідці.

Читайте: Кремль звертається до американців і піар організацій в Росії, щоб поширювати дезінформацію про президентські вибори в США, - американська розвідка

Автор: 

зовнішня розвідка (463) Донецька область (8302) Покровськ (600)


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Топ коментарі
+17
У центрі европи у 21 сторіччі орки руйнують міста, села, вбивають жінок,дітей!!! Всій европі окрім стурбованості, та будемо підтримувати скільки потрібно вже нема чого дати?зброю дамо- туди не бийте, ф16 дамо- туди не літайте....світ з глузду з'їхав? ООН імпотенція повна. Червоний хрест? Куй!. Велика війна показала шо европа не готова до війни. Чсі ті міжнародні права, то пшик, на який куйло кладе, допоки йому то шо кладе не відрубають томагавком.
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30.07.2024 12:33
+15
Покровськ (колишній Красноармійськ) - це логістичний вузол, розгалужені залізничні шляхи. Це ідеальний плацдарм для захоплення Шевченківського родовища літію.
Саме туди рвуться рашистські війська, щоби максималтно наблизитись до Запоріждя і Дніпра та КАБами зруйнувати переправи через головну водну артерію України.
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30.07.2024 12:22
+15
Дан приказ - надо выполнять.

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30.07.2024 12:27
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Шось - ***** - вони прискорились
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30.07.2024 12:19 Відповісти
Дан приказ - надо выполнять.

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30.07.2024 12:27 Відповісти
Москалі теж на видиху. Якби у нас не процвітав махровий совково-корупційний долбо.....м, то москалі нікуди не просувалися. Максимум 500 метрів туди-сюди. А так маленька совєцька армія ніколи не переможе велику совєську армію.
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01.08.2024 12:47 Відповісти
Покровськ (колишній Красноармійськ) - це логістичний вузол, розгалужені залізничні шляхи. Це ідеальний плацдарм для захоплення Шевченківського родовища літію.
Саме туди рвуться рашистські війська, щоби максималтно наблизитись до Запоріждя і Дніпра та КАБами зруйнувати переправи через головну водну артерію України.
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30.07.2024 12:22 Відповісти
А де воно знаходиться, це родовище, в якому селі донецької області?
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30.07.2024 12:25 Відповісти
Родовище розташоване за кілька кілометрів від Курахового в напрямку Дніпропетровської області.
Запаси Шевченківського родовища становлять 13,8 млн тонн літієвих руд. Супутніми є: танталові, ніобієві, берилієві руди, кварц, польовий шпат, мусковіт. Запаси літієвих руд Шевченківського родовища за категоріями: С1 - 528 тис. тонн, С2 - 1574,7 тис., С2пб - 163,8 тис. тонн. Запаси оксидів танталу, ніобію, берилію- 4863,6 тис. тонн.
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30.07.2024 12:29 Відповісти
всралися ти запаси якщо їх до сих пір не розробляли.
Головна задача Газпромії щоб не розробляли сланцевий газ донбасу і не створювали конкуренції.
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30.07.2024 12:40 Відповісти
Споживання газу до 2050 року мають зменшити в рази всі західні країни, таке саме зобов'язання на себе взяв і Китай

Причому споживання літію наоборот зросте в рази... це і електромобілі і резервні модулі для СЕС та ін..
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30.07.2024 13:02 Відповісти
Та немає там ніякої економічної логіки. Були б там піски, болота, напівпустеля перли б так само.
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01.08.2024 12:49 Відповісти
вони напевно важковидобувні.

тому зараз нафіг нікому не потрібні.
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30.07.2024 12:45 Відповісти
Це для нас вони важковидобувнi..
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30.07.2024 12:52 Відповісти
Рашка взагалі їх з поверхні збирає
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30.07.2024 12:53 Відповісти
Русня завжди воює за землю, за її викопні ресурси.
Контроль над родовищем літію, навіть без видобування - це вже геостратегічний козир. Бо літій - один з найважливіших металів на сьогодні.
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30.07.2024 13:42 Відповісти
Та не має логіки в їхніх діях. Я впевнений, що на війну вони потратили в рази більше, ніж коштує тей літій, а можливо і сланцевий газ, який за своїм геологічним розміщенням є важкодобувним, з більшою собівартістю.
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01.08.2024 12:52 Відповісти
Міряйте не грошима, міряйте можливостями. Контроль над ресурсами - це контроль над рішеннями тих, кому ці ресурси потрібні.
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01.08.2024 12:59 Відповісти
Путлєровському режиму похєр є там корисні копалини, чи ні. Він має вавку в голові і реалізує свої божевільні фантазії. Я не здивуюсь, якщо він навіть не знає про це родовище.
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01.08.2024 13:14 Відповісти
Чудово все вони знають.
І логіка у них від звичайної відрізняється.
Головне контроль, влада над територією. А гроші - то лише інструмент, вони - не самоціль, на відміну від капіталістичного Заходу.
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01.08.2024 13:36 Відповісти
Приємно, що ви погодились зі мною, що гроші і ресурси їх мало цікавлять. Інакше війну б припинили.
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01.08.2024 14:30 Відповісти
Як би так сказати... Їм ресурси дуже потрібні, але не заради грошей.
Як важіль на міжнародній арені. Як сировина для нової зброї.
А гроші... вони самі з'являться, коли буде все з вищепереліченого.
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01.08.2024 15:05 Відповісти
Для цієї війни вони їх мають. І починали вони свої не заради родовища літію, чи газу
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01.08.2024 15:07 Відповісти
Так, свого у них сила силенна. Але краще витрачати чуже, хіба не так? Як з Шебелинським газовим родовищем, як з надрами Донбасу, в той час як Кузбас притримували, і там досі можна видобувати відкритим способом.
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01.08.2024 15:08 Відповісти
Краще. Але не це було причиною початку сво, і саме головне продовження цієї війни
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01.08.2024 15:12 Відповісти
Вони будуть воювати доти, доки площа поверхні росії не дорівнюватиме площі поверхні Землі.
Ну або доти, доки не стане жодних сил відірвати у сусідів бодай шматок.
Розумієте ж, що до такого стану їм ще як до Місяця рачки.
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01.08.2024 15:52 Відповісти
Кацапы в 30 км от Запорожья уже два года, в этом случае Покровск- пальцем в небо.
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30.07.2024 12:27 Відповісти
Маланці здають Україну, продав нарік в Омвні тепер справа за тварожніми виконавцями
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30.07.2024 12:23 Відповісти
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30.07.2024 12:25 Відповісти
це із серії:

- [2019] ну що, путін напав?
- [2020] казали буде долар по 45, буде хаос, буде війна
- [2024] казали фронт посипеться після звільнення Залужного
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30.07.2024 13:20 Відповісти
Не може такого бути!
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30.07.2024 12:25 Відповісти
Главное не спешите с поставками F-16. Может они уже и не пригодятся
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30.07.2024 12:27 Відповісти
Так на це й розрахунок!
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30.07.2024 12:30 Відповісти
здача ЗЕуйобком України йде за планом
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30.07.2024 12:31 Відповісти
У центрі европи у 21 сторіччі орки руйнують міста, села, вбивають жінок,дітей!!! Всій европі окрім стурбованості, та будемо підтримувати скільки потрібно вже нема чого дати?зброю дамо- туди не бийте, ф16 дамо- туди не літайте....світ з глузду з'їхав? ООН імпотенція повна. Червоний хрест? Куй!. Велика війна показала шо европа не готова до війни. Чсі ті міжнародні права, то пшик, на який куйло кладе, допоки йому то шо кладе не відрубають томагавком.
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30.07.2024 12:33 Відповісти
Свтіова безпека зробила кря. Усі ці ООНи, НАТО та ін. виявилися повними недієздатними імпотентами. Настає епоха диктаторів і право сили. Гітлер в казані ридає від того, що народився не в наш час.
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30.07.2024 12:47 Відповісти
Так, пане Андрію. Європа і США стурбовані діями кацапських терористів, але воювати за нас вони не будуть. Заходи по захисту жінок, дітей та іншої категорії, а також наших земель потрібно було будувати нашій владі, а не відпочивати по Трускавцях і всі державні гроші заривати у "Велике крадівництво", при цьому брехати, що напду не буде, а будуть шашлики. У нас знову винні, то США, то ЄС і ніразу не наш Херпіду зі своєю мародерською командою? Де наші ракети на 6-му році правління таваріща Асфальта Нетряпковича? Де наші танки, снаряди, міни, РЕБ? З марафону і так відомо, що винен Захід, А Вова Бубочка, він же Боневтік, він же Нетряпкович, він же Асфальт, він же Херпіду не винен, так?
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30.07.2024 14:04 Відповісти
То все зрозуміло, шо зелене кодло повинно відповісти за все це, але де ті міжнародні інститути безпеки? Чому то все не працює? Виходить якесь куйло з ядерною палкою може робити шо захоче, бо буде ескалація? Це ж просто нісенітниця! Невже весь світ не може зупинити це ідіотсьтво? Тим паче шо те хворе створіння постійно загрожує світові ядерною зброєю.
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30.07.2024 22:53 Відповісти
А Европа до великої війни і не готовилася. Після Другої світової всі вважали що війни будуть лише з алахбабахами в пустелях.
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30.07.2024 14:23 Відповісти
Кремльовскоє ІПСО, і рука Маскви!
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30.07.2024 12:34 Відповісти
При тому, що обєми мобілізацї значно збльшилися, формуються 14 нових бригад. Люди сидять рік в тилу, а у бойових частинах немає людей. Це зрада.
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30.07.2024 12:35 Відповісти
Нема такого. Ні "14 бригад" ні тим більш зброї для них.
Мобілізовані поки що на полігонах.
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30.07.2024 12:48 Відповісти
Ну если поможет, то обрадую, половина с тех 14 бригад уже отправилась на фронт.
151, 152, 153, 141, 142, Корд-бригада и Хижак-бригады (из полицеских кстати)
Остались формироваться еще семь штук.
Пять из них созданы этой весной и плюс две пехотных.
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30.07.2024 13:37 Відповісти
"из полицеских кстати" - але поліцаїв в тилу менше не стало. Парадокс
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30.07.2024 15:48 Відповісти
Тобто ви повірили в брехню зєльоного балабола? Він пропагандистка балакаючи голова. Я не впевнений, що він хоча б якісь практичні функції президента здатний сам виконувати.
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01.08.2024 13:00 Відповісти
ну это и без разведки понятно и видно.... а вот что делать... тут британская разведка молчит
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30.07.2024 12:39 Відповісти
Ну генералів "м'ясників" які тримали оборону поприбирали, спасіпки Безуглій і Стерненку. Тепер кацапи заходять вузькою смужкою кілометрів 3-5 і всі з боків розбігаються на "нові підготовлені позиції"...
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30.07.2024 12:40 Відповісти
Все так, але генерали тут - не в касу.
Ворожа тактика проста: розвідка боєм на вузькій ділянці силами піхоти до двох взводів, виявлення вогневих точок і опорних пунктів ЗСУ, бомбування КАБами і обстріл артилерією розвіданих цілей, повторна атака і займання українських позицій.
Якщо зайняти визначенц лісосмугу чи горбок не вдається, все повторюється знову і знову.
Тут висновок напрошується один: у нас проблеми з ************ та із застосуванням артилерійських засобів.
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30.07.2024 13:23 Відповісти
В генералах. Тому що очевидний засіб проти таких проривів це контрудари в фланг - але цього не відбувається. Так пі.дори зупинили наступ ЗСУ під Роботиним.
Правда контрудар це можливі великі втрати плюс не факт що призначені для удару частини не пошлють "генерала-мясника" нах, під улюлюкання стерненків/безуглих.
Тепер і маємо те що маємо, а далі буде тільки гірше...
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30.07.2024 13:49 Відповісти
Які нах контр удари при перевазі орків в артилерії, авіації та беспілотниках... це не будуть просто величезні втрати а буде просто стирання найбільш боєздатних бойових бригад без толку...

Так як це відбулось при контрнаступі втратили всі найбільш боєздатні бригади з ******** технікою і нічого не досягли....

Вже совок колись своїми бездумними контрнаступами і контрударами коли у німців була перевага в авіації лишився майже всієї армії в 41-42 роках...
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30.07.2024 14:00 Відповісти
А не треба було? Хоча реально нічого принципово і не змінилось. Тому ніхто нічого і не міняв. Так, аби поговорити.
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01.08.2024 13:02 Відповісти
Британская разведка постоянно внимательно читает ЦЕНЗОР.НЕТ 👌
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30.07.2024 12:44 Відповісти
Офігєнна "стабілізація фронта", про яки ****** Пріпіздєнт. Стабілізував, так стабілізував.
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30.07.2024 12:45 Відповісти
В той же час британці...

"У четвер на Даунінг-Стріт прокоментували, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї "не змінилася", попри коментарі Стармера, який сказав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadowhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/10/7189878/ є справою України .

Президент України Володимир Зеленський після того https://x.com/ZelenskyyUa/status/1811099652625773036 згадував , що "дізнався про дозвіл використовувати Storm Shadow по цілях на території Росії", і що він говорив про це зі Стармером на першій зустрічі.

Джерела повідомили журналістам, що цього року Storm Shadow "ще не застосовувалася".

Один зі співрозмовників сказав, що у ситуації "більше нюансів", ніж склалося враження, і що для застосування цих крилатих ракет по цілях на території Росії потрібна буде скоординована згода трьох країн, одна з яких Британія.

Другою країною вочевидь є Франція - співвиробник цих ракет, а третьою, ймовірно, Сполучені Штати. Зеленський раніше публічно висловлював припущення, що Британія залишає обмеження на застосування переданих нею крилатих ракетhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2024/05/31/7187146/ саме через позицію США. " - The Times, 12 ЛИПНЯ 2024
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30.07.2024 12:48 Відповісти
А рік вже й незабаром закінчиться. А союзники все ще вирішують.
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01.08.2024 13:04 Відповісти
чем-то напоминает отчёты британских учёных.
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30.07.2024 12:49 Відповісти
Всё делается для сдачи Украины *****, благодаря тупым и ссыкливым розовым пони.
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30.07.2024 13:23 Відповісти
А нам наші антимайданівці брешуть, що все окей, б'ємо кацапа, і якщо би не наш пан Асфальт Нетряпкович, то Укарїні вже давно був би капець.
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30.07.2024 13:29 Відповісти
4 нормальных бригады направленные на Покровское направление и фронт стабилизируется.
Когда рашисты пошли на Харьков туда перебросили 12 бригад и остановили прорыв. Почему уже три месяца не сделают так же на Покровском - непонятно...
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30.07.2024 13:33 Відповісти
Так а клумбочки когда приводить в порядок и цветочки высаживать? Война - не , не слыхали((
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30.07.2024 13:47 Відповісти
Висажування клумб в Покровську за 20 км від ворожих позицій? Та таке вже було в Бахмуті і Авдіївці...
продовження - https://t.me/Ukraine_365News/82748 тут .
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30.07.2024 15:46 Відповісти
З зєльонскім все зрозуміло. Але ж не він і не єлдак змушує міську владу Покровська, а це ж не одна людина, висаджувати квіти. Таке враження, що всім жителям і військовим похєр, що буде з тим Покровськом.
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01.08.2024 13:10 Відповісти
Зелена хрень повільно здає лівий берег
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30.07.2024 14:47 Відповісти
 
 