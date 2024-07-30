Росіяни постійно просуваються на Донеччині, наблизившись до Покровська, - британська розвідка

Російські окупаційні війська постійно просуваються на Донеччині, окупуючи села та наближаючись до Покровська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Сухопутні війська постійно просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська", - зазначили там.

Також російські окупанти просувалися на північ до Нью-Йорка. За місто тривають бої між ЗС РФ та Силами оборони України.

"Ймовірно, Росія продовжить тактичний наступ найближчими тижнями. Однак її загальні оперативні можливості залишаються обмеженими кількома факторами, включаючи високий рівень виснаження, обмежену підготовку та нестачу офіцерів", - додали у розвідці.

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