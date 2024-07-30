УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6529 відвідувачів онлайн
Новини
2 118 21

МКІП працює над поверненням у держуправління Почаївської та Святогірської лавр

Почаївська лавра

Українська православна церква московського патріархату нині продовжує користуватися Почаївською та Святогірською лаврами. Міністерство культури та інформаційної політики активно працює над їхнім поверненням до державного управління.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків глави Мінкульту Ростислав Карандєєв.

Він також зазначив, що подібна робота ведеться не лише щодо лавр, а й щодо інших святинь, якими користується УПЦ МП, зокрема історичного заповідника "Чернігів стародавній".

Карандєєв розповів, що за результатами обстежень майна в цих святинях МКІП фіксує чимало порушень: порушення умов використання, спотворення багатьох музейних предметів і самих будівель.

Так, наприклад, після користування УПЦ МП Свято-Преображенським собором у Чернігові відомство розпорядилося розпочати там роботи з відновлення інтер’єру, зокрема старовинних фресок.

Нагадаємо, комісія Міністерства культури та інформаційної політики під час перевірки збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яке перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП, виявила низку порушень. Зокрема, там зникла значна частина ікон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про заборону УПЦ МП розглянуть на найближчому засіданні ВР, - "слуга народу" Потураєв

Автор: 

Міністерство культури (754) Почаїв (48) УПЦ МП (1205) Карандєєв (28)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
ПОКИ ВОНИ ВІДПРАЦЮЮТЬ КАЦАПСЬКІ ПОПИ НАВІТЬ УНІТАЗНІ СТУЛЬЧАКИ ВИНЕСУТЬ.
показати весь коментар
30.07.2024 12:21
+13
Третій рік великоі війни, "вАни - працУют"!!БЛДЬ😡😡
показати весь коментар
30.07.2024 12:27
+11
Поки зелене багно та його менеджери будують керувати, Міністерство культури та інформаційної політики буде тількі робити вигляд потужної роботи.
показати весь коментар
30.07.2024 12:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПОКИ ВОНИ ВІДПРАЦЮЮТЬ КАЦАПСЬКІ ПОПИ НАВІТЬ УНІТАЗНІ СТУЛЬЧАКИ ВИНЕСУТЬ.
показати весь коментар
30.07.2024 12:21 Відповісти
Поки зелене багно та його менеджери будують керувати, Міністерство культури та інформаційної політики буде тількі робити вигляд потужної роботи.
показати весь коментар
30.07.2024 12:34 Відповісти
НЕВДОВЗІ У ЛАВРІ КАЦАПИ ЗАМІСТЬ ІКОН ЗАЛИШАТЬ ТІЛЬКИ ПОРТРЕТИ ГУНДЯЄВА.
показати весь коментар
30.07.2024 12:23 Відповісти
МП повинен бути у москві,на болотах.
показати весь коментар
30.07.2024 12:23 Відповісти
Третій рік великоі війни, "вАни - працУют"!!БЛДЬ😡😡
показати весь коментар
30.07.2024 12:27 Відповісти
там, помилка у тексті: Міністерство культури та інформаційної політики активно НЕ працює над їхнім поверненням до державного управління. Джерело:
показати весь коментар
30.07.2024 12:53 Відповісти
20 РОКІВ ЗМІ НЕ РОЗПОВІДАЄ ПРО ПОДАРУНОК ЛЬОЛІ КУЧМИ ХКУЙЛУ ПОЧАЇВСЬКОЇ ЛАВРИ...МАБУТЬ ЧЕКАЮТЬ КОЛИ КУЧМП КОНІ ДВИНЕ..
показати весь коментар
30.07.2024 12:28 Відповісти
Приклад,повної бездіяльності напосадах Попередніх урядовців з 2014 року!!!
показати весь коментар
30.07.2024 12:33 Відповісти
Вас не було при тямі у 2018-му?
показати весь коментар
30.07.2024 12:42 Відповісти
А у 2018 році те, що і в 2024році…
показати весь коментар
30.07.2024 13:00 Відповісти
не несіть ахінею із порівнянням коаліційного уряду (лебідь, рак та щука) та повного контролю над усім, подарованої 73% вавививерженців какіючих разніцей.
показати весь коментар
30.07.2024 13:04 Відповісти
Точно не було.

І гугла в вас й досі нема, так?
показати весь коментар
31.07.2024 03:07 Відповісти
в кацапії це вирішили б за 5 хвилин. Яка паскуда в Україні гра за цапів???
показати весь коментар
30.07.2024 12:34 Відповісти
Зе
показати весь коментар
30.07.2024 12:41 Відповісти
Зняти з нуля два штурмових взвода і відправити для зачистки цих лавр. Хлопці зроблять все красиво і як треба. Тільки щоб кореспондентів з єдиного марафону там не було та іншої зеленої *******.
показати весь коментар
30.07.2024 12:39 Відповісти
Що з ревізією Києво-Печерської Лаври?? Все кацапи вивезли?? І центральну історичну бібліотеку? І запасники? Мощі, ікони, предмети культу? Казали, що експертизу зроблять - розмір шкоди, нанесеної мокшами історичній пам'ятці - де воно все??
показати весь коментар
30.07.2024 12:40 Відповісти
какибєзразніци, що й доОосі!? моляться Богу через посередників-демонів - то є тупорилі жлоби та хвойди *****..
"вітаю" залишків 73%вих дебілів тернополян та йуд, земляків, донеччан.. а за Совка ж ще й був у тОму піонертаборі "Донець" від Батькової шахти, що поряд з Лаврою, та був там, на крейдяній горі, коло артема-зрадника.. звісно, дехто там ВЖЕ розуміє, що вони "вигрібають" за свою тупість-байдужість.. але ж.. скільки втрат через вас - ідіотів...
показати весь коментар
30.07.2024 12:46 Відповісти
Навіть після 2014р у Святогір"ї не криючись бігали "кізяки" , перевдягнені у чорні сарафани бойовики, в печерах склади зі зброєю - і наші "доблесні" служби закривали на це неподобство оченята...
Ось коли по Лаврі прилетіло, може задумалися, хоча беруть сумніви
показати весь коментар
30.07.2024 12:50 Відповісти
знову тобі папаредніки у бікіні випорожнюються і похрін, що уряд був коаліційним із видрою клаповухою, що завжди зрадить і вкусить?
показати весь коментар
30.07.2024 12:57 Відповісти
А зарплати мабуть по тис 200 і усих близьких пристроїли. От нах а вони нада ,незрозуміло
показати весь коментар
30.07.2024 13:47 Відповісти
...таке враження, що урядовці наші очікують повернення яника !
показати весь коментар
30.07.2024 14:51 Відповісти
 
 