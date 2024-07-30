МКІП працює над поверненням у держуправління Почаївської та Святогірської лавр
Українська православна церква московського патріархату нині продовжує користуватися Почаївською та Святогірською лаврами. Міністерство культури та інформаційної політики активно працює над їхнім поверненням до державного управління.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив тимчасовий виконувач обов'язків глави Мінкульту Ростислав Карандєєв.
Він також зазначив, що подібна робота ведеться не лише щодо лавр, а й щодо інших святинь, якими користується УПЦ МП, зокрема історичного заповідника "Чернігів стародавній".
Карандєєв розповів, що за результатами обстежень майна в цих святинях МКІП фіксує чимало порушень: порушення умов використання, спотворення багатьох музейних предметів і самих будівель.
Так, наприклад, після користування УПЦ МП Свято-Преображенським собором у Чернігові відомство розпорядилося розпочати там роботи з відновлення інтер’єру, зокрема старовинних фресок.
Нагадаємо, комісія Міністерства культури та інформаційної політики під час перевірки збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, яке перебуває у безоплатному користуванні УПЦ МП, виявила низку порушень. Зокрема, там зникла значна частина ікон.
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І гугла в вас й досі нема, так?
"вітаю" залишків 73%вих дебілів тернополян та йуд, земляків, донеччан.. а за Совка ж ще й був у тОму піонертаборі "Донець" від Батькової шахти, що поряд з Лаврою, та був там, на крейдяній горі, коло артема-зрадника.. звісно, дехто там ВЖЕ розуміє, що вони "вигрібають" за свою тупість-байдужість.. але ж.. скільки втрат через вас - ідіотів...
Ось коли по Лаврі прилетіло, може задумалися, хоча беруть сумніви