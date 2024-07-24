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Законопроєкт про заборону УПЦ МП розглянуть на найближчому засіданні ВР, - "слуга народу" Потураєв

Закон про заборону УПЦ МП найближчим часом розглянуть в Раді

На наступному засіданні Верховної Ради парламентарі розглянуть законопроєкт про заборону УПЦ МП.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рішення погоджувальної ради не виносити цей законопроєкт до сесійної зали для голосування у другому читанні 23 липня через нібито недостатню кількість депутатських голосів для його ухвалення Потураєв назвав помилковим.

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"На погоджувальній раді проголосували проти того, щоб законопроєкт було поставлено в порядок денний. Вони помилково вважали, що недостатньо буде голосів за цей законопроєкт. А цей законопроєкт настільки чутливий, що його треба ставити лише будучи абсолютно впевненим, що на нього вистачить голосів", - сказав нардеп.

За словами "слуги народу", згодом з'ясувалося, що голосів депутатів для ухвалення законопроєкту було цілком достатньо, але погоджувальна рада запланувала розгляд цього питання вже на наступне пленарне засідання. 

"Якби ми голосували вчора, то точно було б 240 голосів у залі, а то й 250. А ми станом на ранок цього не знали. Погоджувальна рада ухвалила протокольне рішення, яке не можна змінити, що найближче пленарне засідання розпочнеться саме з цього законопроєкту. Наступне пленарне засідання відбудеться орієнтовно в середині серпня. І я впевнений, що ми проголосуємо цей законопроєкт в другому читанні й в цілому", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 23 липня 2024 року нардепи блокували трибуну ВР через відмову внести в порядок денний питання про заборону УПЦ МП.

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Автор: 

ВР (14943) УПЦ МП (1206) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+19
вся сатанинська секта мп має бути викинута з України туди звідки вона припхалась-тобто взад запарєбрік...
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24.07.2024 17:14
+11
Оце - ***** - менжують - не Рада - а якіись наперсточники
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24.07.2024 17:12
+11
ЗЕлені підари знов зіллють.
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24.07.2024 17:18
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24.07.2024 17:10 Відповісти
Де? Щось Пшик зник із цього ресурсу. Пропшикав з тиждень і пішов пшикати далі.)
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24.07.2024 17:13 Відповісти
Дядько такий був на цензорі
5 копійок...здається з київщини..адекватно мислив..десь йому під 60 років..
пропав.. невідомо де він..
ще богато ...кудись пропали..не хочу каркати
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24.07.2024 17:20 Відповісти
5к кажись був з Запоріжжя
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24.07.2024 17:23 Відповісти
можливо...не буду спорити..але 100 відсотково зі східної України...
декого памятаюю..декого позабув..я ж тут з 14...а ще був і до 14..тоді ще реєстрації не було
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24.07.2024 17:28 Відповісти
Я теж давно - але мене вже разів 5 гасили і все анулюється
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24.07.2024 17:48 Відповісти
Пам'таю, декілька років опісля 14-го тут реєстрації не було з якихось незрозумілих причин. Може, хто знає, чому?
Пам'ятаю 5 коп, толковий аналітик.
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24.07.2024 20:38 Відповісти
Забанили ботяри.
Багатьох забанили.
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24.07.2024 17:37 Відповісти
Стоять на 🤢🤡🎪рачках , перед ****** , Пи …ри ШАПІТОЛІЮ , вже 3 роки розглядають ! Але 56% відбитих дегенератів їм довіряють 🙈
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24.07.2024 17:21 Відповісти
відповім---демократія
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24.07.2024 17:23 Відповісти
Оце - ***** - менжують - не Рада - а якіись наперсточники
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24.07.2024 17:12 Відповісти
Скоріше--зрадники. Я б задонатив би на особисту КАБ для них.
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24.07.2024 20:42 Відповісти
Я Гарантую !
Ніякої заборони не буде !
Даю 100 відсотків
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24.07.2024 17:14 Відповісти
Найближчого століття? ОПа принципіально проти навіть внесення на обговорення.
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24.07.2024 17:14 Відповісти
вся сатанинська секта мп має бути викинута з України туди звідки вона припхалась-тобто взад запарєбрік...
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24.07.2024 17:14 Відповісти
А до середини серпня ви на морі чи що?
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24.07.2024 17:16 Відповісти
Та не богохульствуйте, ви шо! Вони у "службових відрядженнях" десь на Лазурному березі чи на Мальдівах.
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24.07.2024 20:44 Відповісти
Чому цю нісенітницю не заборонили років 9 тому? Зараз і питань не було б. Або волі не вистачило або розуму.
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24.07.2024 17:18 Відповісти
Тому, що в Україні хазяйнують не тільки новінські/вілкули, а ше десятки тисяч таких самих під@рів, як вони.
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24.07.2024 20:48 Відповісти
ЗЕлені підари знов зіллють.
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24.07.2024 17:18 Відповісти
Вони в УМПЦ ?
Шалом
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24.07.2024 17:22 Відповісти
УПЦМП - джерело електорату ЗЄ та СН.
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24.07.2024 17:45 Відповісти
По великому рахунку до мп ходять асімільовані московськи татари...еврейсько татарські суржики , та мокшанськи переселенці , бо свою культуру ,мову продали, а Україна для них ,де вони головують ...шкода ,шо нема серед них тих ,хто добре слово скаже про землю , яка дала їм багато і де народилися їх діти ...
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24.07.2024 17:23 Відповісти
Миша Добкин получил поповское звание какого-то там дьяка в МП. Он кто - малорос или хахол? Гепа, по словам его дружбана-одноплеменника, был истинным христианином, его куда записать? Так что, не одни хохлы туда таскаются, попам московским клешни загребущие лизать.
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24.07.2024 18:42 Відповісти
"Так ви за комуністов ілі большевіков"(с).
Українці до церкви фсб не ходять; ходить совок, ждуни, та відверті зрадники.
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24.07.2024 20:53 Відповісти
добкин - маларос, гепа - натуральный хахол.
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24.07.2024 23:29 Відповісти
Нічого дивного - "рузгєйязик", "мацковская церкавь", "нє вступлєніє в НАТО" є одними з наріжних каменів з боку кацапів під час перемовин на "саміті миру", який вже почався між ОПой та їхніми кремлівськими кураторами.
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24.07.2024 17:26 Відповісти
Щоб заборонити церкву кгб,треба спочатку заборонити так званих "слуг народу"
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24.07.2024 17:40 Відповісти
Будете по одній забороняти?
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24.07.2024 17:42 Відповісти
Сначало нужно изменить закон о референдуме (который можно будет проводить в военное время), потом принять СОВЕРШЕННО ДРУГУЮ КОНСТИТУЦИЮ (не пафосную, а приземленную, отражающие современные реалии жизни) , а в ней уже не должно оставаться такого термина как "религиозные организации или объеденения", все должно называться общественно-политическим объединениями (как оно и есть по факту), тогда такое недорозумение как УПЦ МП, просто не будет законным. Любое иное решение может быть обжаловано в суде как "неконституционное"!
Институт ГРАЖДАНСТВА должен быть полностью пересмотрен в строну КЛАССИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (с имущественным и образовательным цензом, далеко не все ЖИТЕЛИ должны являтся ГРАЖДАНАМИ)!
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24.07.2024 17:47 Відповісти
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24.07.2024 17:55 Відповісти
А що заважало зробити це на останньому засіданні? Дістали вже ці "продавці майбутнього"...
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24.07.2024 18:03 Відповісти
Mасковских попов - найух!!! Но только через обмен н а пленных солдат ВСУ .
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24.07.2024 18:18 Відповісти
УПЦ МП табу.
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24.07.2024 18:26 Відповісти
У ОП, яка фактично керує Верховною Радаю, сидять такі ж вороги, як і рашистській церкві!
Треба було бачити глумливі єхидні пики покидьків стефанчука і корнійчука під час виступу Порошенка з цього питання!
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24.07.2024 18:28 Відповісти
11 - й рік війни, чим ви блд думаєте
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24.07.2024 18:31 Відповісти
Так ще 5 травня 1920 року представники Всеукраїнської православної ради та активісти українського націоналістичного руху проголосили на Україні автокефальну (самостійну) Українську Православну Церкву. На своєму засіданні Рада винесла постанову, про відродження української церкви. Також Рада оголосила тих всіх, хто знаходиться на Україні нечисленних єпископів ворогами українського народу за те, що вони перебувають в спілкуванні з ворожою Московською патріархією і Патріархом Московським і всієї Росії Тихоном. Проголосивши автокефалію, українська православна церква УПЦ остаточно порвала з ворожою для УНР московською патріархією.
І всім українцям і тоді і зараз добре було ясно що помісна автокефальна українська церква УПЦ вона не може бути ще й московською ворожого нам закордонного московського патріархату( МП) Українцям воно то ясно, та тільки не продажній корупційній владі: ВР, ОП, Кабміну........
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24.07.2024 18:51 Відповісти
Дует буде волинити, аж поки з Банкової не прогонять. Ну Потурайчик не випадково коментами сипле-він же з берегів Волги, оплоту секти Нікона-Кіріла.
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24.07.2024 18:54 Відповісти
росія останню українську церкву заборонила в криму, а наші щось граються.

треба, як володимир великий. який силою переганяв людей в іншу релігію.

в релігійних ділах тільки так! тому що упц мп так зазомбувало людей, що вони самі в іншу церкву не перейдуть!
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24.07.2024 19:09 Відповісти
Не розглянуть - а приймуть і негайно знищать цю фсбшну секту !!!!
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24.07.2024 19:09 Відповісти
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЕрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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24.07.2024 19:24 Відповісти
народні обранці,як вони себе називають,пішли на літні канікули до 1 вересня
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24.07.2024 19:30 Відповісти
це голосування беде маркером для ВР цього скликання. Якщо не проголосують - гнати всіх сраним віником разом з московськими попами
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24.07.2024 19:44 Відповісти
... совки привладні вичікують ,бо вони є прихожани моспархату, а також частково 5 колона.
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24.07.2024 20:25 Відповісти
Яка ж буде ганьба і розчарування в справедливості, якщо монобільшість Зеленського провалить це голосування і росія збереже свою присутність в Україні у вигляді своєї фсб-шної церкви. Ба більше важко уявити, що відчуватимуть люди чиїх рідних вбила русня.
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24.07.2024 21:23 Відповісти
В середині серпня депутатів в залі буде набагато менше,тому потрібних голосів не вистачить.Все зроблено спецом.
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24.07.2024 21:32 Відповісти
 
 