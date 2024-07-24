Законопроєкт про заборону УПЦ МП розглянуть на найближчому засіданні ВР, - "слуга народу" Потураєв
На наступному засіданні Верховної Ради парламентарі розглянуть законопроєкт про заборону УПЦ МП.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Рішення погоджувальної ради не виносити цей законопроєкт до сесійної зали для голосування у другому читанні 23 липня через нібито недостатню кількість депутатських голосів для його ухвалення Потураєв назвав помилковим.
"На погоджувальній раді проголосували проти того, щоб законопроєкт було поставлено в порядок денний. Вони помилково вважали, що недостатньо буде голосів за цей законопроєкт. А цей законопроєкт настільки чутливий, що його треба ставити лише будучи абсолютно впевненим, що на нього вистачить голосів", - сказав нардеп.
За словами "слуги народу", згодом з'ясувалося, що голосів депутатів для ухвалення законопроєкту було цілком достатньо, але погоджувальна рада запланувала розгляд цього питання вже на наступне пленарне засідання.
"Якби ми голосували вчора, то точно було б 240 голосів у залі, а то й 250. А ми станом на ранок цього не знали. Погоджувальна рада ухвалила протокольне рішення, яке не можна змінити, що найближче пленарне засідання розпочнеться саме з цього законопроєкту. Наступне пленарне засідання відбудеться орієнтовно в середині серпня. І я впевнений, що ми проголосуємо цей законопроєкт в другому читанні й в цілому", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 23 липня 2024 року нардепи блокували трибуну ВР через відмову внести в порядок денний питання про заборону УПЦ МП.
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5 копійок...здається з київщини..адекватно мислив..десь йому під 60 років..
пропав.. невідомо де він..
ще богато ...кудись пропали..не хочу каркати
декого памятаюю..декого позабув..я ж тут з 14...а ще був і до 14..тоді ще реєстрації не було
Пам'ятаю 5 коп, толковий аналітик.
Багатьох забанили.
Ніякої заборони не буде !
Даю 100 відсотків
Шалом
Українці до церкви фсб не ходять; ходить совок, ждуни, та відверті зрадники.
Институт ГРАЖДАНСТВА должен быть полностью пересмотрен в строну КЛАССИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (с имущественным и образовательным цензом, далеко не все ЖИТЕЛИ должны являтся ГРАЖДАНАМИ)!
Треба було бачити глумливі єхидні пики покидьків стефанчука і корнійчука під час виступу Порошенка з цього питання!
І всім українцям і тоді і зараз добре було ясно що помісна автокефальна українська церква УПЦ вона не може бути ще й московською ворожого нам закордонного московського патріархату( МП) Українцям воно то ясно, та тільки не продажній корупційній владі: ВР, ОП, Кабміну........
треба, як володимир великий. який силою переганяв людей в іншу релігію.
в релігійних ділах тільки так! тому що упц мп так зазомбувало людей, що вони самі в іншу церкву не перейдуть!