УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4631 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 852 2

Окупанти намагаються просунутися північніше Урожайного, - Deep State

Окупанти намагаються просунутися північніше Урожайного, - Deep State

У п'ятницю, 2 серпня, спостерігалася спроба російських загарбників просунутися північніше села Урожайного Волноваського району Донецької області.

Про це повідомляють аналітики Deep State, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворожий взвод піхотинців (декілька десятків осіб, - ред.) 3 бойові машини піхоти та 1 танк спробували атакували позиції українських захисників.

Однак ЗСУ дали відчіс росіянам.

"Уже за 20 хвилин техніка противника почала тікати через Урожайне, не досягнувши ніякої мети", - йдеться у повідомленні.

Окупанти намагаються просунутися північніше Урожайного, - Deep State

Читайте також: Окупанти просуваються поблизу Сватового, Часового Яру, зміцнюють позиції в районі Кліщіївки, - ISW

Автор: 

армія рф (17309) Донецька область (8414)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вангую, що сирський буде тікати до себе на Батьківщину, ось тільки що він робить у ЗСУ, питання
показати весь коментар
03.08.2024 07:11 Відповісти
В кацапщину?
показати весь коментар
03.08.2024 09:20 Відповісти
 
 