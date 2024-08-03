Окупанти намагаються просунутися північніше Урожайного, - Deep State
У п'ятницю, 2 серпня, спостерігалася спроба російських загарбників просунутися північніше села Урожайного Волноваського району Донецької області.
Про це повідомляють аналітики Deep State, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ворожий взвод піхотинців (декілька десятків осіб, - ред.) 3 бойові машини піхоти та 1 танк спробували атакували позиції українських захисників.
Однак ЗСУ дали відчіс росіянам.
"Уже за 20 хвилин техніка противника почала тікати через Урожайне, не досягнувши ніякої мети", - йдеться у повідомленні.
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Mart
показати весь коментар03.08.2024 07:11 Відповісти Мені подобається 2
Александр Белянко
показати весь коментар03.08.2024 09:20 Відповісти Мені подобається 1
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