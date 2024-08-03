Окупанти намагаються просунутися північніше Урожайного, - Deep State

У п'ятницю, 2 серпня, спостерігалася спроба російських загарбників просунутися північніше села Урожайного Волноваського району Донецької області.

Про це повідомляють аналітики Deep State, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворожий взвод піхотинців (декілька десятків осіб, - ред.) 3 бойові машини піхоти та 1 танк спробували атакували позиції українських захисників.

Однак ЗСУ дали відчіс росіянам.

"Уже за 20 хвилин техніка противника почала тікати через Урожайне, не досягнувши ніякої мети", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Окупанти просуваються поблизу Сватового, Часового Яру, зміцнюють позиції в районі Кліщіївки, - ISW