Оккупанты пытаются продвинуться севернее Урожайного, - Deep State
В пятницу, 2 августа, наблюдалась попытка российских захватчиков продвинуться севернее села Урожайного Волновахского района Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики Deep State, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вражеский взвод пехотинцев (несколько десятков человек, - ред.) 3 боевые машины пехоты и 1 танк попытались атаковать позиции украинских защитников.
Однако ВСУ дали отпор россиянам.
"Уже через 20 минут техника противника начала бежать через Урожайное, не достигнув никакой цели", - говорится в сообщении.
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Mart
показать весь комментарий03.08.2024 07:11 Ответить Мне нравится 2
Александр Белянко
показать весь комментарий03.08.2024 09:20 Ответить Мне нравится 1
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