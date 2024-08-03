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Новости Война
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Оккупанты пытаются продвинуться севернее Урожайного, - Deep State

Окупанти намагаються просунутися північніше Урожайного, - Deep State

В пятницу, 2 августа, наблюдалась попытка российских захватчиков продвинуться севернее села Урожайного Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики Deep State, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вражеский взвод пехотинцев (несколько десятков человек, - ред.) 3 боевые машины пехоты и 1 танк попытались атаковать позиции украинских защитников.

Однако ВСУ дали отпор россиянам.

"Уже через 20 минут техника противника начала бежать через Урожайное, не достигнув никакой цели", - говорится в сообщении.

Окупанти намагаються просунутися північніше Урожайного, - Deep State

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Автор: 

армия РФ (19035) Донецкая область (9498)


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Вангую, що сирський буде тікати до себе на Батьківщину, ось тільки що він робить у ЗСУ, питання
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03.08.2024 07:11 Ответить
В кацапщину?
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03.08.2024 09:20 Ответить
 
 