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Армія РФ завдала 460 ударів по Запорізькій області: поранено чоловіка та жінку

область,запорізька

Протягом доби, 2 серпня, російські війська 460 разів ударили по 11 населених пунктах Запорізької області

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"59-річного чоловіка та 57-річну жінку поранено внаслідок російських атак по Василівському району", - йдеться в повдіомленні.

Впродовж доби окупанти 460 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області:

  • здійснили 2 авіаційні удари по Павлівці;
  • атакували 243 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Новоданилівку;
  • накрили  14 обстрілами з РСЗВ Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине та Малу Токмачку;
  • завдали  201 артобстріл по території Малих Щербаків, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Преображенки та Левадного.

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Автор: 

обстріл (28212) Запорізька область (3566)


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