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Доба на Харківщині: обстріли 7 населених пунктів, одна людина загинула, ще 12 дістали поранення

Обстріл Великого Бурлука 31 липня

Російські окупанти з артилерії завдали ударів по селу Івашки та Харківському району.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 7:30 окупанти вдарили по Харківському району, інформація про руйнування уточнюється. Без постраждалих",- написав Синєгубов в телеграм-каналі.

Він також повідомив, що о 7:00 в Івашках внаслідок артобстрілу було знищено приватний будинок та господарські споруди. Без постраждалих.

Крім того, минулої доби ворожі обстріли неодноразово зазнав Куп'янськ. В результаті загинула 55-річна жінка, постраждали 66-річна жінка та 52-річний чоловік. Було пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, а також приватний будинок та 3 автомобілі, фасади трьох багатоквартирних будинків, горіло складське приміщення.

У Дергачівській громаді внаслідок ворожого удару горів трактор та пошкоджено автобус. Постраждали 7 мирних мешканців. Обстріли спровокували пожежу у Крейдянці (горіли дві господарські будівлі) та Подолах (горіла покрівля будинку).

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обстріл (28212) Харківщина (6054) Куп’янськ (737)


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