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Новини Війна
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Присутність росіян на окупованих територіях Харківщини – питання часу, - Буданов

Присутність росіян на окупованих територіях Харківщини – питання часу, - Буданов

У Харківській області росіяни намагалися створити "буферну зону", однак ЗСУ поламали плани окупантів.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник  Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Буданова, визволення українськими захисниками території Харківської області, яка перебуває під російською окупацією, є питанням часу.

"Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу", - сказав керівник ГУР.

Нагадаємо, що 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Однією з цілей країни-агресорки є місто Вовчанськ, захоплення якого дасть змогу створити плацдарм для подальших ударів по позиціях ЗСУ.

Проте загарбники зустріли сильний опір з боку українських захисників. Їм не вдалося створити так звану буферну зону поблизу Вовчанська.

Читайте також: Війська РФ готуються до нового наступу у Вовчанську, планують штурми у кварталі дев’ятиповерхівок, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Буданов Кирило (492) окупація (6682) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+20
******.
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02.08.2024 23:21
+17
ноги в Севастопалі вже помили, каву в Ялті попили, керченський міст злетів в повітря, зараз будем проводити референдум в БНР. Буданов, це ти сам "додумався", чи за сприяння ворогів державності Червоненка та Шевченка, яких ти обілетив та приютив? чи може раніше обілечені тобою і дриснувші від відповідальності за кордон підказали?
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02.08.2024 23:33
+12
Виникає питання із якою метою керівник важливого війського підрозділу регулярно виставляє себе на посміховисько?
Це якась новітня розробка у царині дезінформації ворога?
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02.08.2024 23:53
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02.08.2024 23:15 Відповісти
взагалі-то він правий, з філософської точки зору... і з фізіологічної також, бо вони колись, років за 30-40 помруть жеж
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03.08.2024 00:05 Відповісти
******.
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02.08.2024 23:21 Відповісти
Мівіна явно не пішла на користь, як і кава в Криму....
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02.08.2024 23:21 Відповісти
А на остальных территориях?
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02.08.2024 23:22 Відповісти
Хвілософ. Люди смертні і це лише питання часу.
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02.08.2024 23:24 Відповісти
Усi загарбники помруть вiд старостi.
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02.08.2024 23:26 Відповісти
питання де
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03.08.2024 01:14 Відповісти
Якого саме? Тижнiв? Десятирiчь?
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02.08.2024 23:25 Відповісти
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02.08.2024 23:28 Відповісти
малюють мемчики з турком, можливо навіть прокацапським, у той час коли українець виборов срібло у стрільбі, цей народ невиліковний.
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03.08.2024 00:04 Відповісти
ноги в Севастопалі вже помили, каву в Ялті попили, керченський міст злетів в повітря, зараз будем проводити референдум в БНР. Буданов, це ти сам "додумався", чи за сприяння ворогів державності Червоненка та Шевченка, яких ти обілетив та приютив? чи може раніше обілечені тобою і дриснувші від відповідальності за кордон підказали?
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02.08.2024 23:33 Відповісти
"кава на набережній Ялти" 2.0? Давай краще про шашлики. Чи авторське право на "шашлики" належить виключно буратінці?
А цей будьонов, він насправді генерал розвідки? Не прес-секретар?
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02.08.2024 23:37 Відповісти
Тік-ток розвідник знову будангує, а реальний професіонал (Червінський) під слідством і арештом.

"Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу" Джерело:

А от з огляду на всі "будангізми" про "ракет залишилось на 2-3 пуски", "каву в Ялті влітку 2023-го", проє@алі прохід рашистів по каналізації в Авдіївці, то така заява змушує нервувати: невже московити захоплять ще більше нашої території на Харківщині? Чи просто знову від чогось відволікають? 🤔
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02.08.2024 23:39 Відповісти
Кава у Харкові?
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02.08.2024 23:43 Відповісти
Виникає питання із якою метою керівник важливого війського підрозділу регулярно виставляє себе на посміховисько?
Це якась новітня розробка у царині дезінформації ворога?
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02.08.2024 23:53 Відповісти
Це стиль керування "блазень, самодур і Нуль компетентності". Шапітолій
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03.08.2024 00:25 Відповісти
Ну а що можна закинути дурню чи божевільному?

Спитають нащо ти довідки корупціонерам давав, а він скаже "Бо дурний".
Послухають його виступи і виправдають.
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03.08.2024 00:32 Відповісти
Кава в Ялті-2, ці пустопорожні балачки Буданова вже навіть на відбитих зефілітиків не діють.
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03.08.2024 00:00 Відповісти
Завались вже, п*здабол!
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03.08.2024 00:09 Відповісти
Ще один наркоман.
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03.08.2024 00:16 Відповісти
Та да ...і Чонгар розмінувала шобла🤡 зеленського ...шоб москва по бистрячку зайшла в Україну ...і швиденько вийшла з України ...дегродати зелені !
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03.08.2024 00:19 Відповісти
Украина в обороне , третий год , за три года , дали шесть штук F-16 .
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03.08.2024 00:47 Відповісти
Коли при владі - біосміття то окупація України це питання часу.
В листопаді 1918 німці несподівано дізналися, що Німеччина капітулювала.
І це було дійсно несподівано: лінія фронту знаходилась на території Франції, а газети щодня писали про успіхи Німеччини та її союзників на фронті.
Так і ми, будемо щодня чути про колосальні втрати ворога, геніальні операції ГУР, поки не опинимося в повній дупі.
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03.08.2024 00:56 Відповісти
Німці довго збирали делегацію у Версаль, всі відмовлялись. Знайшли одного, він підписав драконівські хотєлки Клємансо а потім його пристрелили. Хоч це був одинак, але в Німеччині більшісь віднеслась схвально. А Банкова послала аж чотирьох, був п'ятий але його вже пристрелили. А Буданга пристреленого таки посмертно нагородив - з чого б це така шана?
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03.08.2024 07:18 Відповісти
Может, все-таки, отсутствие?
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03.08.2024 02:56 Відповісти
Пташка-- говорун.
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03.08.2024 04:25 Відповісти
Буданга весь час запевняє, що його земляки із-за Припяті не нападуть. Прекрасно знає, що х.....вигріб і давно всі снаряди,гармати і танки. Лука Мудіщев разом з Вольфовичем, теж кремлівським курсантом (одногрупником і сослуживцем Хомчака) тільки малюють карти. У Буданги своя ставка і свій Генштаб і своя війна.
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03.08.2024 07:25 Відповісти
Знову виліз - заховайся
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03.08.2024 07:38 Відповісти
Шептун номер 2,кава в Крыму и т.д.Сколько можно ****** этот слушать?
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03.08.2024 09:34 Відповісти
 
 