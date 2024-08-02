Присутність росіян на окупованих територіях Харківщини – питання часу, - Буданов
У Харківській області росіяни намагалися створити "буферну зону", однак ЗСУ поламали плани окупантів.
Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Буданова, визволення українськими захисниками території Харківської області, яка перебуває під російською окупацією, є питанням часу.
"Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу", - сказав керівник ГУР.
Нагадаємо, що 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Однією з цілей країни-агресорки є місто Вовчанськ, захоплення якого дасть змогу створити плацдарм для подальших ударів по позиціях ЗСУ.
Проте загарбники зустріли сильний опір з боку українських захисників. Їм не вдалося створити так звану буферну зону поблизу Вовчанська.
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А цей будьонов, він насправді генерал розвідки? Не прес-секретар?
"Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу" Джерело:
А от з огляду на всі "будангізми" про "ракет залишилось на 2-3 пуски", "каву в Ялті влітку 2023-го", проє@алі прохід рашистів по каналізації в Авдіївці, то така заява змушує нервувати: невже московити захоплять ще більше нашої території на Харківщині? Чи просто знову від чогось відволікають? 🤔
Це якась новітня розробка у царині дезінформації ворога?
Спитають нащо ти довідки корупціонерам давав, а він скаже "Бо дурний".
Послухають його виступи і виправдають.
В листопаді 1918 німці несподівано дізналися, що Німеччина капітулювала.
І це було дійсно несподівано: лінія фронту знаходилась на території Франції, а газети щодня писали про успіхи Німеччини та її союзників на фронті.
Так і ми, будемо щодня чути про колосальні втрати ворога, геніальні операції ГУР, поки не опинимося в повній дупі.