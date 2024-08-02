Присутність росіян на окупованих територіях Харківщини – питання часу, - Буданов

У Харківській області росіяни намагалися створити "буферну зону", однак ЗСУ поламали плани окупантів.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Буданова, визволення українськими захисниками території Харківської області, яка перебуває під російською окупацією, є питанням часу.

"Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу", - сказав керівник ГУР.

Нагадаємо, що 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Однією з цілей країни-агресорки є місто Вовчанськ, захоплення якого дасть змогу створити плацдарм для подальших ударів по позиціях ЗСУ.

Проте загарбники зустріли сильний опір з боку українських захисників. Їм не вдалося створити так звану буферну зону поблизу Вовчанська.

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