Присутствие россиян на оккупированных территориях Харьковщины – вопрос времени, - Буданов
В Харьковской области россияне пытались создать "буферную зону", однако ВСУ поломали планы оккупантов.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Буданова, освобождение украинскими защитниками территории Харьковской области, находящейся под российской оккупацией, является вопросом времени.
"Они остались на оккупированных территориях Харьковской области, но это вопрос времени", - сказал руководитель ГУР.
Напомним, что 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. Одной из целей страны-агрессора является город Волчанск, захват которого позволит создать плацдарм для дальнейших ударов по позициям ВСУ.
Однако захватчики встретили сильное сопротивление со стороны украинских защитников. Им не удалось создать так называемую буферную зону вблизи Волчанска.
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А цей будьонов, він насправді генерал розвідки? Не прес-секретар?
"Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу" Джерело:
А от з огляду на всі "будангізми" про "ракет залишилось на 2-3 пуски", "каву в Ялті влітку 2023-го", проє@алі прохід рашистів по каналізації в Авдіївці, то така заява змушує нервувати: невже московити захоплять ще більше нашої території на Харківщині? Чи просто знову від чогось відволікають? 🤔
Це якась новітня розробка у царині дезінформації ворога?
Спитають нащо ти довідки корупціонерам давав, а він скаже "Бо дурний".
Послухають його виступи і виправдають.
В листопаді 1918 німці несподівано дізналися, що Німеччина капітулювала.
І це було дійсно несподівано: лінія фронту знаходилась на території Франції, а газети щодня писали про успіхи Німеччини та її союзників на фронті.
Так і ми, будемо щодня чути про колосальні втрати ворога, геніальні операції ГУР, поки не опинимося в повній дупі.