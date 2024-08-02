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Новости Война
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Присутствие россиян на оккупированных территориях Харьковщины – вопрос времени, - Буданов

Присутність росіян на окупованих територіях Харківщини – питання часу, - Буданов

В Харьковской области россияне пытались создать "буферную зону", однако ВСУ поломали планы оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Буданова, освобождение украинскими защитниками территории Харьковской области, находящейся под российской оккупацией, является вопросом времени.

"Они остались на оккупированных территориях Харьковской области, но это вопрос времени", - сказал руководитель ГУР.

Напомним, что 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. Одной из целей страны-агрессора является город Волчанск, захват которого позволит создать плацдарм для дальнейших ударов по позициям ВСУ.

Однако захватчики встретили сильное сопротивление со стороны украинских защитников. Им не удалось создать так называемую буферную зону вблизи Волчанска.

Читайте также: Россияне проводят рекрутинговые рейды в армию РФ на ВОТ Херсонщины, - Центр нацсопротивления

Автор: 

Буданов (451) оккупация (10112) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+20
******.
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02.08.2024 23:21
+17
ноги в Севастопалі вже помили, каву в Ялті попили, керченський міст злетів в повітря, зараз будем проводити референдум в БНР. Буданов, це ти сам "додумався", чи за сприяння ворогів державності Червоненка та Шевченка, яких ти обілетив та приютив? чи може раніше обілечені тобою і дриснувші від відповідальності за кордон підказали?
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02.08.2024 23:33
+12
Виникає питання із якою метою керівник важливого війського підрозділу регулярно виставляє себе на посміховисько?
Це якась новітня розробка у царині дезінформації ворога?
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02.08.2024 23:53
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Оптиміст? - це добре
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02.08.2024 23:15 Ответить
взагалі-то він правий, з філософської точки зору... і з фізіологічної також, бо вони колись, років за 30-40 помруть жеж
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03.08.2024 00:05 Ответить
******.
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02.08.2024 23:21 Ответить
Мівіна явно не пішла на користь, як і кава в Криму....
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02.08.2024 23:21 Ответить
А на остальных территориях?
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02.08.2024 23:22 Ответить
Хвілософ. Люди смертні і це лише питання часу.
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02.08.2024 23:24 Ответить
Усi загарбники помруть вiд старостi.
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02.08.2024 23:26 Ответить
питання де
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03.08.2024 01:14 Ответить
Якого саме? Тижнiв? Десятирiчь?
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02.08.2024 23:25 Ответить
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02.08.2024 23:28 Ответить
малюють мемчики з турком, можливо навіть прокацапським, у той час коли українець виборов срібло у стрільбі, цей народ невиліковний.
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03.08.2024 00:04 Ответить
ноги в Севастопалі вже помили, каву в Ялті попили, керченський міст злетів в повітря, зараз будем проводити референдум в БНР. Буданов, це ти сам "додумався", чи за сприяння ворогів державності Червоненка та Шевченка, яких ти обілетив та приютив? чи може раніше обілечені тобою і дриснувші від відповідальності за кордон підказали?
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02.08.2024 23:33 Ответить
"кава на набережній Ялти" 2.0? Давай краще про шашлики. Чи авторське право на "шашлики" належить виключно буратінці?
А цей будьонов, він насправді генерал розвідки? Не прес-секретар?
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02.08.2024 23:37 Ответить
Тік-ток розвідник знову будангує, а реальний професіонал (Червінський) під слідством і арештом.

"Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу" Джерело:

А от з огляду на всі "будангізми" про "ракет залишилось на 2-3 пуски", "каву в Ялті влітку 2023-го", проє@алі прохід рашистів по каналізації в Авдіївці, то така заява змушує нервувати: невже московити захоплять ще більше нашої території на Харківщині? Чи просто знову від чогось відволікають? 🤔
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02.08.2024 23:39 Ответить
Кава у Харкові?
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02.08.2024 23:43 Ответить
Виникає питання із якою метою керівник важливого війського підрозділу регулярно виставляє себе на посміховисько?
Це якась новітня розробка у царині дезінформації ворога?
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02.08.2024 23:53 Ответить
Це стиль керування "блазень, самодур і Нуль компетентності". Шапітолій
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03.08.2024 00:25 Ответить
Ну а що можна закинути дурню чи божевільному?

Спитають нащо ти довідки корупціонерам давав, а він скаже "Бо дурний".
Послухають його виступи і виправдають.
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03.08.2024 00:32 Ответить
Кава в Ялті-2, ці пустопорожні балачки Буданова вже навіть на відбитих зефілітиків не діють.
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03.08.2024 00:00 Ответить
Завались вже, п*здабол!
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03.08.2024 00:09 Ответить
Ще один наркоман.
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03.08.2024 00:16 Ответить
Та да ...і Чонгар розмінувала шобла🤡 зеленського ...шоб москва по бистрячку зайшла в Україну ...і швиденько вийшла з України ...дегродати зелені !
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03.08.2024 00:19 Ответить
Украина в обороне , третий год , за три года , дали шесть штук F-16 .
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03.08.2024 00:47 Ответить
Коли при владі - біосміття то окупація України це питання часу.
В листопаді 1918 німці несподівано дізналися, що Німеччина капітулювала.
І це було дійсно несподівано: лінія фронту знаходилась на території Франції, а газети щодня писали про успіхи Німеччини та її союзників на фронті.
Так і ми, будемо щодня чути про колосальні втрати ворога, геніальні операції ГУР, поки не опинимося в повній дупі.
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03.08.2024 00:56 Ответить
Німці довго збирали делегацію у Версаль, всі відмовлялись. Знайшли одного, він підписав драконівські хотєлки Клємансо а потім його пристрелили. Хоч це був одинак, але в Німеччині більшісь віднеслась схвально. А Банкова послала аж чотирьох, був п'ятий але його вже пристрелили. А Буданга пристреленого таки посмертно нагородив - з чого б це така шана?
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03.08.2024 07:18 Ответить
Может, все-таки, отсутствие?
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03.08.2024 02:56 Ответить
Пташка-- говорун.
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03.08.2024 04:25 Ответить
Буданга весь час запевняє, що його земляки із-за Припяті не нападуть. Прекрасно знає, що х.....вигріб і давно всі снаряди,гармати і танки. Лука Мудіщев разом з Вольфовичем, теж кремлівським курсантом (одногрупником і сослуживцем Хомчака) тільки малюють карти. У Буданги своя ставка і свій Генштаб і своя війна.
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03.08.2024 07:25 Ответить
Знову виліз - заховайся
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03.08.2024 07:38 Ответить
Шептун номер 2,кава в Крыму и т.д.Сколько можно ****** этот слушать?
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03.08.2024 09:34 Ответить
 
 