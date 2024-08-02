Присутствие россиян на оккупированных территориях Харьковщины – вопрос времени, - Буданов

В Харьковской области россияне пытались создать "буферную зону", однако ВСУ поломали планы оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Буданова, освобождение украинскими защитниками территории Харьковской области, находящейся под российской оккупацией, является вопросом времени.

"Они остались на оккупированных территориях Харьковской области, но это вопрос времени", - сказал руководитель ГУР.

Напомним, что 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. Одной из целей страны-агрессора является город Волчанск, захват которого позволит создать плацдарм для дальнейших ударов по позициям ВСУ.

Однако захватчики встретили сильное сопротивление со стороны украинских защитников. Им не удалось создать так называемую буферную зону вблизи Волчанска.

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