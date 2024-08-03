Зранку росіяни атакували Херсон та Антонівку, три людини дістали поранення
Російські окупанти після 10.00 з дрона атакували Антонівку Херсонської області, поранено трьох людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Постраждали дві жінки — 50 і 74 років. В обох вибухова травма. У старшої ще й уламкове поранення. У 50-річної пораненої контузія та закрита черепно-мозкова травма. Жінок ушпиталили. Їм надається необхідна медична допомога, - йдеться в повідомленні.
У момент скиду ворогом вибухівки з дрона потерпілі перебували на подвір'ї.
Також у лікарні перебуває 33-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ніг, внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона, що стався близько 11:30. російські військові скинули вибухівку з дрона, коли потерпілий перебував біля своєї автівки.
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Зранку росіяни атакували Херсон та Антонівку, три людини дістали поранення