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Новини
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Останні три місяці були "найдорожчими" для російських військ щодо втрат, - британська розвідка

рф,ліквідація

Середньодобові втрати російських військ за останні два місяці знизилися з найвищого за весь час конфлікту показника в понад 1262 людини на добу в травні до 1140 осіб у липні 2024 року. Та попри це скорочення, останні три місяці були "найдорожчими" для російських військ із лютого 2022 року, згідно зі звітами українського Генерального штабу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті  британської розвідки.

"Зменшення середньодобового показника, ймовірно, свідчить про те, що російські війська укріплюють позиції на Харківському напрямку. Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона і брак російської підготовки зменшують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи для отримання ширших оперативних переваг", - йдеться у звіті.

Британські аналітики припускають, що у серпні втрати росіян продовжуватимуть  в середньому перевищувати 1000 осіб на день, оскільки Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова на півночі до села Роботине у Запорізькій області на півдні України.

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Автор: 

армія рф (17196) Велика Британія (5544) ліквідація (3855) знищення (7138) зовнішня розвідка (463)


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Топ коментарі
+1
якщо кацапи мобілізують 50 тис.підарів а втрачають в місяць 30-32тис то ті втрати ні про що. Тільки виведення з ладу нпз,енергетики дороговартісної військової техніки щось змінить у війні. ІМХО
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03.08.2024 13:37
+1
За правління зебілів ми втрачаємо країну, вже не кажу про велике розкрадання, а що там втрачає підорафія мені по барабану...
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03.08.2024 13:42
+1
Про втрати Украины британська розвидке напевно теж знае но мовчить!
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03.08.2024 14:06
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03.08.2024 13:37 Відповісти
якщо кацапи мобілізують 50 тис.підарів а втрачають в місяць 30-32тис то ті втрати ні про що. Тільки виведення з ладу нпз,енергетики дороговартісної військової техніки щось змінить у війні. ІМХО
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03.08.2024 13:37 Відповісти
Щоб зробити існування кацапів максимально некомфортним.З дорогими енергоносіями без електрики та водопостачання. У великих містах тоді почнуться внутрішні заворушення та невдоволення режимом. Без усього цього для кацапів війна це щось далеке. Тим більше не на їхній території.А в українців немає вибору окрім як давати жорсткий опір окупації та поневоленню.
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03.08.2024 13:58 Відповісти
Друже - ЗАГАЛЬНА каналізація на кацапах зношена на 80% - бо побудована ще при ссср.
А централізованого водопостачання немає у 75% населених путнктів.
Кацапи бунтувати не будуть - просто будуть пити воду з калюж, сра*ти на землю, хворіти тифом, чумою і тихенько здихати...
І це добре.
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03.08.2024 14:18 Відповісти
Может потому что Украине оружие поставляют бесплатно а рашистам приходится все покупать от оружия и наемников до политиков разных стран. Без денег Украина будет ходить в драных штанах а рашка без нефтедолларов развалится на части.
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03.08.2024 14:08 Відповісти
Україні постачають зброю по ЛЕНД-ЛІЗУ - тобто НЕ ДАРМА.
Де це ліліпутін купляє зброю, найманців, політиків?
ліліпутін продає нафту за індійські рупії та китайські юані - хватить брехати про долари, бо ВСІ валютні операції в росії заблоковані санкціями.
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03.08.2024 14:22 Відповісти
ВСІ НПЗ - аж ОДИН - коломойського в Кременчузі...
Ти сам перевіряв скільки енергетики працює в Україні?
Звичайно рф не здасться - просто всі кацапи тихо здохнуть скріпя зубами - ось так і буде кінець *********
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03.08.2024 14:15 Відповісти
Байка ліліпутінської пропаганди про 50 тисяч.
жадний ліліпутін НІКОЛИ б не підняв би виплати в ДВА РАЗИ, якщо б мав вдосталь дурнів...
Хватіт ВРАТЬ НАРОДУ!!!!
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03.08.2024 14:12 Відповісти
За правління зебілів ми втрачаємо країну, вже не кажу про велике розкрадання, а що там втрачає підорафія мені по барабану...
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03.08.2024 13:42 Відповісти
Достатньо походити по таких каналах як нюсейдер, майклнакі тощо, щоб зрозуміти, що рішення відвідати Україну - це відтерміноване самогубство.
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03.08.2024 13:45 Відповісти
а, для нас?
коли, ****, хто, скаже правду?

на осінь, план миру в очке?
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03.08.2024 13:57 Відповісти
Про втрати Украины британська розвидке напевно теж знае но мовчить!
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03.08.2024 14:06 Відповісти
Але і втрачено саме за ці місяці.
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03.08.2024 14:33 Відповісти
 
 