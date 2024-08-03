Останні три місяці були "найдорожчими" для російських військ щодо втрат, - британська розвідка

Середньодобові втрати російських військ за останні два місяці знизилися з найвищого за весь час конфлікту показника в понад 1262 людини на добу в травні до 1140 осіб у липні 2024 року. Та попри це скорочення, останні три місяці були "найдорожчими" для російських військ із лютого 2022 року, згідно зі звітами українського Генерального штабу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Зменшення середньодобового показника, ймовірно, свідчить про те, що російські війська укріплюють позиції на Харківському напрямку. Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона і брак російської підготовки зменшують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи для отримання ширших оперативних переваг", - йдеться у звіті.

Британські аналітики припускають, що у серпні втрати росіян продовжуватимуть в середньому перевищувати 1000 осіб на день, оскільки Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова на півночі до села Роботине у Запорізькій області на півдні України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони РФ Бєлоусов навряд чи зможе або захоче викорінити корупцію в російських оборонних витратах, - британська розвідка