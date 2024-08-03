У цій війні перед Україною найбільший виклик - кадровий. Західні партнери у цьому не зарадять, - Гамільтон

Україна та Росія ведуть різну війну. У росіян багато людей, яких купують в армію за допомогою прихованої мобілізації. Їхня проблема - техніка. Київ веде оборонну війну. Для захисту потрібно менше людей і зброї, ніж для атак і захоплення території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net заявив полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США та один з керівників євразійської програми Foreign Policy Research Institute Роберт Гамільтон.

У війнах на виснаження виграє той, хто здатен відновити особовий склад і техніку швидше, ніж ворог. Перед Україною найбільший виклик – кадровий. Західні партнери у цьому не зарадять". - наголосив Гамільтон.

Крім того, він зазначив, що проблема України - масштабування. Країні бракує промислових потужностей, які має Росія. І от тут західні партнери могли б більше допомогти.

"Ви можете виробляти морські, повітряні дрони, власні протикорабельні ракети, але недостатньо швидко та багато, що вирішальне у війні", - додав Гамільтон.

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