У цій війні перед Україною найбільший виклик - кадровий. Західні партнери у цьому не зарадять, - Гамільтон
Україна та Росія ведуть різну війну. У росіян багато людей, яких купують в армію за допомогою прихованої мобілізації. Їхня проблема - техніка. Київ веде оборонну війну. Для захисту потрібно менше людей і зброї, ніж для атак і захоплення території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net заявив полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США та один з керівників євразійської програми Foreign Policy Research Institute Роберт Гамільтон.
У війнах на виснаження виграє той, хто здатен відновити особовий склад і техніку швидше, ніж ворог. Перед Україною найбільший виклик – кадровий. Західні партнери у цьому не зарадять". - наголосив Гамільтон.
Крім того, він зазначив, що проблема України - масштабування. Країні бракує промислових потужностей, які має Росія. І от тут західні партнери могли б більше допомогти.
"Ви можете виробляти морські, повітряні дрони, власні протикорабельні ракети, але недостатньо швидко та багато, що вирішальне у війні", - додав Гамільтон.
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Дайте больше оружия, чтобы самим не пришлось воевать
Там потрібні спеціалісти а різноробочих ітак хватає, вартість робочої сили знижується....
а спеціалісти в більшості уже виїхали
Де саме ви побачили ту "паніку"?
ТУПІК?
А може треба сказати прямо , що ПОКИ ЄРМАК КЕРУЄ РОЗПОДІЛОМ ПОСТАЧАНЬ ОЗБРОЄНЬ ПАРТНЕРІВ , ВИМАГАЄ ЖОРСТКО ВІД НИХ ДАТИ ПЯТІЙ КОЛОННІ НА РОЗБІРКИ АВІАТЕХНІКУ ... Партнери будуть просто так ,як зараз тягти резину - то аеродроми в Польщі готувати то ангари для ремонту в Чехії...
Він пропонує народжувати дітей не за 9, а за 4 місяці? І відразу 25-річних?
У росії більші потреби в кадрах, але там йде прихована мобілізація, а в Україні відкрита і загальна.
Щось тут не сходиться.
Гамільтон вам на підказку з цієї сторінки на ЦН
більше Україна не потягне
о, А нагадайте щ чого почався повний бардак
Так, яч по 17
до речі, А де рєзніков?