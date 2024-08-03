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Новини Війна
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У цій війні перед Україною найбільший виклик - кадровий. Західні партнери у цьому не зарадять, - Гамільтон

Роберт Гамільтон

Україна та Росія ведуть різну війну. У росіян багато людей, яких купують в армію за допомогою прихованої мобілізації. Їхня проблема - техніка. Київ веде оборонну війну. Для захисту потрібно менше людей і зброї, ніж для атак і захоплення території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю LIGA.net заявив полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США та один з керівників євразійської програми Foreign Policy Research Institute Роберт Гамільтон.

У війнах на виснаження виграє той, хто здатен відновити особовий склад і техніку швидше, ніж ворог. Перед Україною найбільший виклик – кадровий. Західні партнери у цьому не зарадять". - наголосив Гамільтон.

Крім того, він зазначив, що проблема України - масштабування. Країні бракує промислових потужностей, які має Росія. І от тут західні партнери могли б більше допомогти.

"Ви можете виробляти морські, повітряні дрони, власні протикорабельні ракети, але недостатньо швидко та багато, що вирішальне у війні", - додав Гамільтон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна неминуче втратить деякі F-16, - полковник армії США Гамільтон

Автор: 

росія (64923) Україна (5862)


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Топ коментарі
+12
ЧЛЕНОГРАЙ КОЖЕН ДЕНЬ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНИЙ ЗЛОЧИН: МОБІЛІЗАЦІЮ ЗІРВАНО, АРМІЯ ДЕЗОРГАНІЗОВАНА ЗНЯТТЯМ ЗАМІНОЮ ДОСВІДЧЕНИХ КОМАНДИРІВ, ОБОРОНЗАКАЗИ БУКСУЮТЬ...
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03.08.2024 15:20
+12
У війнах на виснаження виграє той, хто здатен відновити особовий склад і техніку швидше, ніж ворог.

Він пропонує народжувати дітей не за 9, а за 4 місяці? І відразу 25-річних?
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03.08.2024 15:39
+11
Все хорошее - это хорошо, а все плохое - это плохо.
Дайте больше оружия, чтобы самим не пришлось воевать
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03.08.2024 15:15
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Все хорошее - это хорошо, а все плохое - это плохо.
Дайте больше оружия, чтобы самим не пришлось воевать
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03.08.2024 15:15 Відповісти
Боже, дай Зє бодай крихти розуму за для порятування Неньки.
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03.08.2024 15:29 Відповісти
оце тексти пішли з Подляківщини ЄРМАК ЄРМАК ЄРМАК - читайте останній BLUMBERG на цю тему
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03.08.2024 16:58 Відповісти
P чого ви взяли, що це хрипате чмо взагалі збирається її рятувати?
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03.08.2024 17:05 Відповісти
шось не дуже багато бажаючих узяти до рук хоч "калаша" трофейного
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03.08.2024 16:09 Відповісти
Вже 14 бригад у тилу ,яким не вистачає зброї.
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03.08.2024 16:28 Відповісти
та да, по табелю бригади є, а люди у них у наявності ?
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03.08.2024 17:26 Відповісти
У тому то і прикол, що є. Не вистачає людей у кадрових, досвідчених бригадах. Бо Генштаб чомусь відправляє моблізованих не на подкріплення існуючих. А створює і створює нові бригади, в яких немає ні досвідчених офіцерів, не досвідчених сержантів, нічого. Всі мобілізовані. І зброї мало. І потім кидають ці новостворені бригади на затикання дирок. І вони гинуть, сточуються ,або тікають. А кадрові бригади сидять без людей.
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03.08.2024 17:40 Відповісти
цей крендель має до України якесь відношення, щоб бути чи не бути з нами?
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03.08.2024 15:20 Відповісти
країна цього кренделя забрала у України яз, ракети та літаки за пусті обіцянки
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03.08.2024 16:26 Відповісти
через владу кремльвсього ************
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03.08.2024 16:56 Відповісти
правда! підарасня ссиклива повтікала за кордон і живе там як біженці з України! позбавляти громадянства гандонів!
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03.08.2024 15:17 Відповісти
Нації кінець. Відкриття кордонів остаточно добє все. Тут лишиться 10 млн десь
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03.08.2024 15:17 Відповісти
25 % буде достатньо.а 75 хай котятся перекотиполем хуженєбудєт.
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03.08.2024 15:27 Відповісти
Привезуть кілька лямів мігрантів. Буде прямо як в Європі. Ви ж туди хотіли?
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03.08.2024 15:42 Відповісти
ти не розумієш ситуації що склалася.ніяких мігрантів не буде,будуть тіки власники землі яку пробарижив зельцман.
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03.08.2024 16:09 Відповісти
Як це не буде? Як буфер на дорозі до Європи якраз.
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03.08.2024 17:46 Відповісти
Ви думаєте там багато робочих місць якщо заберуть повністю допомогу не все так буде однозначно. трохи посидять і будуть вертатись...

Там потрібні спеціалісти а різноробочих ітак хватає, вартість робочої сили знижується....
а спеціалісти в більшості уже виїхали
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03.08.2024 15:38 Відповісти
Та ви оптиміст. Якщо зелена ******* залишиться при владі, то звідси повтікають усі, хто може.
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03.08.2024 15:52 Відповісти
ні, навпаки. треба відкривати кордони і нічого це не доб'є, крім багатомільярдного бізнеса на бажаючих поїхати за кордон. Так, спочатку люди попруть за кордон, але через пару місяців повернеться більше, ніж виїде.
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03.08.2024 16:52 Відповісти
відкриття кордонів мало шанс зберегти етнос в канаді. Самі ж оксанки закордоном народять вже не українців
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03.08.2024 17:23 Відповісти
та да той бідон не дасть Україні перемогти.
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03.08.2024 15:20 Відповісти
ЧЛЕНОГРАЙ КОЖЕН ДЕНЬ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНИЙ ЗЛОЧИН: МОБІЛІЗАЦІЮ ЗІРВАНО, АРМІЯ ДЕЗОРГАНІЗОВАНА ЗНЯТТЯМ ЗАМІНОЮ ДОСВІДЧЕНИХ КОМАНДИРІВ, ОБОРОНЗАКАЗИ БУКСУЮТЬ...
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03.08.2024 15:20 Відповісти
Припиніть сіяти паніку та хаос.
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03.08.2024 15:22 Відповісти
не розкачуйте лодку, крису тошнить
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03.08.2024 15:27 Відповісти
************ всю тошнить
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03.08.2024 16:51 Відповісти
Це ж їх "кАпейка", як жеш вони припинять,
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03.08.2024 15:27 Відповісти
Дійсно. Ось прокинувся в гарному настрої. Заходжу на "Цензор", читаю допис Суслика Агронома і почав панікувати
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03.08.2024 15:28 Відповісти
Корупційний хаос - це "стиль управління" зеленої ригівської моновлади, саме вона продукує цей хаос, а не той хто не мовчить.
Де саме ви побачили ту "паніку"?
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03.08.2024 15:34 Відповісти
Блумберги з таймсами все конкретніше не натякають - Козир ворог, зеля ,тримаючись своїми нелегітимини пазурами за нього , топить сам себе у майбутній відповідальності , коли така нарешті настане ...
ТУПІК?
А може треба сказати прямо , що ПОКИ ЄРМАК КЕРУЄ РОЗПОДІЛОМ ПОСТАЧАНЬ ОЗБРОЄНЬ ПАРТНЕРІВ , ВИМАГАЄ ЖОРСТКО ВІД НИХ ДАТИ ПЯТІЙ КОЛОННІ НА РОЗБІРКИ АВІАТЕХНІКУ ... Партнери будуть просто так ,як зараз тягти резину - то аеродроми в Польщі готувати то ангари для ремонту в Чехії...
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03.08.2024 16:08 Відповісти
Залужний просто захищав таємницю партнерства у постачаннях а вова даволствавлся СТАВКАМИ , а Єрмака це не задовольняло... А де зараз ставки?
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03.08.2024 16:24 Відповісти
не капси, навіть не читаю
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03.08.2024 16:11 Відповісти
ой як з цим тепер житиму
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03.08.2024 16:28 Відповісти
знаеш ТИ! як вас тепер можна вираховувати - реєстрація давня або закордонна , а підтримка від свіженьких на ЦН - ви тупі та прогнозовані . Невистачає бабла Подоляку -розумні кончілісь?
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03.08.2024 16:38 Відповісти
Та просто ви завжди ліпите щось не по темі
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03.08.2024 16:40 Відповісти
не по темі -про агентів кремля у КАДРАХ? НЕ ПО ТЕМІ?
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03.08.2024 16:48 Відповісти
напиШІТЬ що я агент кремля , ваші тупі це **********
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03.08.2024 16:50 Відповісти
Які "мої" ? Я тут нікого не знаю
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03.08.2024 16:57 Відповісти
Тема про людський потенціал країни - України
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03.08.2024 16:56 Відповісти
КАДРОВИЙ - це не просто людський. не про мʼясний він писав... Це по-перше . А по-друге 17 найдосвідченіших генералів викинутих - це який потенціал? Це толерантні партнери можуть так дипломатично писати , а УКРАЇНА знає й бачить на своїй шкурі, що таке КРЕМЛІВСЬКІ ШКУРИ при владі
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03.08.2024 17:03 Відповісти
от Ви "завернули", аж, трохи, смішно
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03.08.2024 17:10 Відповісти
Дякую за інформацію
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03.08.2024 18:09 Відповісти
скільки МАГІРУСОВ набереш - атсчьот пашьол, швидка реакція маладца , але цього малувато
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03.08.2024 16:41 Відповісти
Якраз західні управлянські кадри могли б зарадити саботажу і крадівництву.
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03.08.2024 15:25 Відповісти
ці західні партнери хай би вчасно свою частину робили. Бо обговорюються санкції і постачання роками, а потім говорять що у нас кадрові проблеми, бо у нас найкращі гинуть. Лицемір.
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03.08.2024 15:26 Відповісти
Так цей виклик і без війни був величезним, що й призвело до широкого вторгнення!
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03.08.2024 15:29 Відповісти
Кадри розставляє Єрмак в ОП Зеленського.
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03.08.2024 15:31 Відповісти
Навіть кремлівському коню ясно - шо один на один з рашкою ми не встоім - Захід нам поможе
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03.08.2024 15:35 Відповісти
не поможе
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03.08.2024 17:49 Відповісти
У війнах на виснаження виграє той, хто здатен відновити особовий склад і техніку швидше, ніж ворог.

Він пропонує народжувати дітей не за 9, а за 4 місяці? І відразу 25-річних?
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03.08.2024 15:39 Відповісти
- корупція
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03.08.2024 15:44 Відповісти
У росії більші промислові потужності, але проблема в техніці саме у них.
У росії більші потреби в кадрах, але там йде прихована мобілізація, а в Україні відкрита і загальна.
Щось тут не сходиться.
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03.08.2024 15:50 Відповісти
Нема техніки - нема проблем🤷
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03.08.2024 15:51 Відповісти
Якби західні партнери з отим що вже дають не малювали ''червоні лінії''..
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03.08.2024 15:59 Відповісти
Не о том они говорят - надо наступать и освобождать захваченные территории. А Мелитополь и Кириловку до сих пор освободить наши не могут. Это что такое? Где людям загорать летом?
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03.08.2024 16:23 Відповісти
BLUMBERG- про агресивність та втручання Єрмака щодо вимог озброєнь та літаків від партнерів, ЯК ГАДАЄТЕ - покарщує ситуацію? Не агресивність а те, ХТО ЦИМ займається...

Гамільтон вам на підказку з цієї сторінки на ЦН
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03.08.2024 16:45 Відповісти
Ворог проти України,використовує під 400 бойових літаків і пускає тисячі кабів щомісяця.Це не рахуючи різні ракетні системи.
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03.08.2024 16:29 Відповісти
І шо? Треба робити фортеці бетоновані як під час другой світової. І тактику більш гнучку, як в НАТО, не керувати кожним окопом "в ручному режимі"
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03.08.2024 17:42 Відповісти
Фортеці і тоді обходилися.А з ********* бомбами і авіацією,це руїни.Потрібно ракети робити і стріляти ними по аеродромах і різних базах.
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03.08.2024 18:20 Відповісти
Ни о чём.
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03.08.2024 16:34 Відповісти
О ЄРМАКЕ І ТАТАРОВЕ і ПРочей ******
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03.08.2024 16:47 Відповісти
будь прокляті твої НІАЧЬОМ на Банковій
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03.08.2024 16:53 Відповісти
в нас є 5 успішних крадіїв мін'єджерів та один кловун-шкідник..
більше Україна не потягне
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03.08.2024 16:35 Відповісти
кадри кажете?
о, А нагадайте щ чого почався повний бардак
Так, яч по 17
до речі, А де рєзніков?
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03.08.2024 16:37 Відповісти
готує , як юрист , Умєрова до здачі країни на наступних шоу миротворця Козира .
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03.08.2024 17:17 Відповісти
Нах#й цей ******? США -"світовий поліцейський"? Так? Був. США обісралися та не виконали обов'язки "світового поліцейського"? Так. Так. Так.
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03.08.2024 17:19 Відповісти
якщо каби лопатами збивати ніяких кадрів не вистачить
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03.08.2024 17:24 Відповісти
Еххх, на власних ракетах і на техніці так добре не заробиш, як на тих що купуються через багато посередників!
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03.08.2024 17:42 Відповісти
Західні партнери разом з США вривели до влади цю кадрову зелену шушеру ...можливо Харріс щось виправить ...ой як конче необхідно це для України ...🤡 з всією ОПою нах !
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03.08.2024 17:42 Відповісти
Нам би одного кадра здихатись.
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03.08.2024 21:24 Відповісти
If this genius wants to ensure the world that The West (specifically, the countries "guarantors" of Ukraine's safety after taking away its nuclear, etc. weapons) has given Ukraine more than enough of weapons "for defence" (that in reality is about 1:5 compared to moscowian while keeping in mind both absence of real sanctions, so the fags can use 100+ billions of oil, etc. income monthly for production of new weapons and the restrictions for UA on using given weapons against the military plants and logistics in moscowia) and all the missing rest Ukraine shall produce itself (in the current state of its ****** economy) then this claim really conveys with RT main propaganda theme that the US aims extermination of Ukrainians.
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05.08.2024 02:59 Відповісти
 
 