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Новини
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Голова ДПСУ Дейнеко подякував Одеській ОВА за перейменування скверу в Одесі на честь українських прикордонників. ДОКУМЕНТ

дейнеко

Державна прикордонна служба України вдячна Одеській обласній військовій адміністрації за проявлену увагу до увіковічення пам’яті героїчних подій оборони України та перейменування об’єкту топонімії у місті Одесі на честь прикордонників України.

Про це йдеться у листі голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеко до голови Одеської ОВА Олега Кіпера, інформує Цензор.НЕТ.

"Переконані, що наша спільна робота у посиленні оборонних спроможностей, здатності завдавати окупантам відчутних втрат обов’язково буде ефективною і результативною. Ми вдячні за визнання внеску особового складу Державної прикордонної служби України та всебічну підтримку Сил оборони України. Віримо у силу і стійкість України та неодмінну Перемогу українського народу!" - йдеться у документі.

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Лист Дейнеко

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби подякував голові ОВА Одеської області за перейменування скверу у місті Одеса.

Також повідомлялося, що Труханов вважає, що перейменування вулиць в Одесі "обнуляє" місто та запустив голосування: В ОВА закликали відірватися від імперських наративів.

Своєю чергою, командувач ВМС подякував голові ОВА Одеської області за перейменування вулиць у місті Одеса.

Нагадаємо, на Одещині перейменували низку вулиць.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5925) Одеса (5437) Одеська область (3186) перейменування (584)


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Топ коментарі
+3
А вулиця Шухевича є в Одесі?
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03.08.2024 15:27
+2
Скільки можна цю фігню писати? Більше немає про що як кіперам лизати?
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03.08.2024 16:01
+1
Совдепія, виходить з населення України, кров'ю і смертями близьких людей! ЖДУНИ-коригувальники, це породження, за наслідками дій кривавого молоху пропаганди: сраліна-суслова-та інших ЧЛЄНІВ ЦК, …
Табори ГУЛАГУ, з психушками КДБ, та інструкторами-ідеологами, злампічили, оте ОДОРОБАЛО, істоту, - саветцкага чєловекуса!!
Україна, одна з небагатьох країн в Світі, яка найбільше отримала цього гною, від болшевіков-пралітарієв з московщини, з 1918 по 1990 роки!!
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03.08.2024 16:04
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А вулиця Шухевича є в Одесі?
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03.08.2024 15:27 Відповісти
Скільки можна цю фігню писати? Більше немає про що як кіперам лизати?
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03.08.2024 16:01 Відповісти
Совдепія, виходить з населення України, кров'ю і смертями близьких людей! ЖДУНИ-коригувальники, це породження, за наслідками дій кривавого молоху пропаганди: сраліна-суслова-та інших ЧЛЄНІВ ЦК, …
Табори ГУЛАГУ, з психушками КДБ, та інструкторами-ідеологами, злампічили, оте ОДОРОБАЛО, істоту, - саветцкага чєловекуса!!
Україна, одна з небагатьох країн в Світі, яка найбільше отримала цього гною, від болшевіков-пралітарієв з московщини, з 1918 по 1990 роки!!
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03.08.2024 16:04 Відповісти
Цікаво, всі ці люди, згадані у статті, у себе вдома українською спілкуються? Чи просто гра на публіку
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03.08.2024 17:07 Відповісти
На жаль одеське бидло на чолі з Трухановим живе імперським минулим ,яке убиває одиситів і руйнує Одесу.
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03.08.2024 17:21 Відповісти
А чому б не перейменувать Одесу? І Миколаїв? Не зараз, а по війні? Не впало ж небо через Кіровоград. Чи впало?
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03.08.2024 17:27 Відповісти
Та можна й зараз, треба тільки нові назви придумати.
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03.08.2024 17:39 Відповісти
москалі її перейменували в Одесу а були інші назви...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
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03.08.2024 21:05 Відповісти
эти олигофрены ещё переименовали Ильфа+Петрова, Олешу, Жванецкого.
Немыслимо.
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04.08.2024 06:40 Відповісти
Там хоть мер нормальний,він розуміє до чого це призвиде
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04.08.2024 15:45 Відповісти
В Одесі більшість десь 90 процентів спілкуються російською,
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04.08.2024 15:47 Відповісти
 
 