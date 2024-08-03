Голова ДПСУ Дейнеко подякував Одеській ОВА за перейменування скверу в Одесі на честь українських прикордонників. ДОКУМЕНТ

Державна прикордонна служба України вдячна Одеській обласній військовій адміністрації за проявлену увагу до увіковічення пам’яті героїчних подій оборони України та перейменування об’єкту топонімії у місті Одесі на честь прикордонників України.

Про це йдеться у листі голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеко до голови Одеської ОВА Олега Кіпера, інформує Цензор.НЕТ.

"Переконані, що наша спільна робота у посиленні оборонних спроможностей, здатності завдавати окупантам відчутних втрат обов’язково буде ефективною і результативною. Ми вдячні за визнання внеску особового складу Державної прикордонної служби України та всебічну підтримку Сил оборони України. Віримо у силу і стійкість України та неодмінну Перемогу українського народу!" - йдеться у документі.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби подякував голові ОВА Одеської області за перейменування скверу у місті Одеса.

Також повідомлялося, що Труханов вважає, що перейменування вулиць в Одесі "обнуляє" місто та запустив голосування: В ОВА закликали відірватися від імперських наративів.

Своєю чергою, командувач ВМС подякував голові ОВА Одеської області за перейменування вулиць у місті Одеса.

Нагадаємо, на Одещині перейменували низку вулиць.