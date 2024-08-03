Голова ДПСУ Дейнеко подякував Одеській ОВА за перейменування скверу в Одесі на честь українських прикордонників. ДОКУМЕНТ
Державна прикордонна служба України вдячна Одеській обласній військовій адміністрації за проявлену увагу до увіковічення пам’яті героїчних подій оборони України та перейменування об’єкту топонімії у місті Одесі на честь прикордонників України.
Про це йдеться у листі голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеко до голови Одеської ОВА Олега Кіпера, інформує Цензор.НЕТ.
"Переконані, що наша спільна робота у посиленні оборонних спроможностей, здатності завдавати окупантам відчутних втрат обов’язково буде ефективною і результативною. Ми вдячні за визнання внеску особового складу Державної прикордонної служби України та всебічну підтримку Сил оборони України. Віримо у силу і стійкість України та неодмінну Перемогу українського народу!" - йдеться у документі.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби подякував голові ОВА Одеської області за перейменування скверу у місті Одеса.
Також повідомлялося, що Труханов вважає, що перейменування вулиць в Одесі "обнуляє" місто та запустив голосування: В ОВА закликали відірватися від імперських наративів.
Своєю чергою, командувач ВМС подякував голові ОВА Одеської області за перейменування вулиць у місті Одеса.
Нагадаємо, на Одещині перейменували низку вулиць.
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Табори ГУЛАГУ, з психушками КДБ, та інструкторами-ідеологами, злампічили, оте ОДОРОБАЛО, істоту, - саветцкага чєловекуса!!
Україна, одна з небагатьох країн в Світі, яка найбільше отримала цього гною, від болшевіков-пралітарієв з московщини, з 1918 по 1990 роки!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
Немыслимо.