Рашисти вдарили КАБом по околицях Харкова

3 серпня о 15:00 окупанти вдарили КАБом по околицях м. Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, інформація про постраждалих не надходила.

Дані про пошкодження перевіряються.

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