Рашисти вдарили КАБом по околицях Харкова
3 серпня о 15:00 окупанти вдарили КАБом по околицях м. Харків.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, інформація про постраждалих не надходила.
Дані про пошкодження перевіряються.
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29.07.2024
В апараті помічника президента РФ Миколи Патрушева проробляється документ "О юридических основаниях правопреемства должности президента Украины". Там же знаходиться витяг з особової справи голови ВР України Стефанчука. При цьому все робиться дуже відверто, з непотрібним задіянням великої кількості людей. Скоріше всього це гра Патрушева напередодні "мирних переговорів". Хоча в середовище сина Стефанчука в Австрії вже імплантовано одну "гарну дівчину з Білорусі".
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Вони, прикриваючись патріотизмом, доносять 60% правди, а решту 40% - фантазії та фейки (які не підтверджуються з часом) , щоб викликати зневіру та емоційні гойдалки в українців.
УСЯ КРАЇНА ЗДРИГНУЛАСЯ.
НІБИ Я ОДИН НА СТАДІОНІ.