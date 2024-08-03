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Новини Війна
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Рашисти вдарили КАБом по околицях Харкова

каб

3 серпня о 15:00 окупанти вдарили КАБом по околицях м. Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, інформація про постраждалих не надходила.

Дані про пошкодження перевіряються.

Також дивіться: За тиждень РФ запустила по Україні понад 600 КАБів. Потрібен спільний дозвіл партнерів бити по російських аеродромах, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28212) Харків (5562) КАБ (346)


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Рашисти, гадять Україні не тільки КАБами:

29.‎07.‎2024

В апараті помічника президента РФ Миколи Патрушева проробляється документ "О юридических основаниях правопреемства должности президента Украины". Там же знаходиться витяг з особової справи голови ВР України Стефанчука. При цьому все робиться дуже відверто, з непотрібним задіянням великої кількості людей. Скоріше всього це гра Патрушева напередодні "мирних переговорів". Хоча в середовище сина Стефанчука в Австрії вже імплантовано одну "гарну дівчину з Білорусі". ‎

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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03.08.2024 15:49 Відповісти
timeze2019 - це фсб-шна помийка.

Вони, прикриваючись патріотизмом, доносять 60% правди, а решту 40% - фантазії та фейки (які не підтверджуються з часом) , щоб викликати зневіру та емоційні гойдалки в українців.
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03.08.2024 16:53 Відповісти
ВАЛ КОМЕНТІВ...
УСЯ КРАЇНА ЗДРИГНУЛАСЯ.
НІБИ Я ОДИН НА СТАДІОНІ.
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03.08.2024 15:50 Відповісти
 
 