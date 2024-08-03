За тиждень РФ запустила по Україні понад 600 КАБів. Потрібен спільний дозвіл партнерів бити по російських аеродромах, - Зеленський. ВIДЕО

Лише за цей тиждень армія РФ застосувала проти України понад 600 керованих авіаційних бомб.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які тільки ефективні. Бити по російських аеродромах - це також цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами - безпекове рішення", - наголошує глава держави.

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"Тільки так реально забезпечити захист для наших людей. Лише цього тижня більш ніж 600 керованих авіаційних бомб Росія застосувала проти України. Маємо спинити цей щоденний російський терор спільними сильними рішеннями", - додає Зеленський.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Ростовській області вночі лунали вибухи, виникла пожежа на військовому аеродромі. Згодом Генштаб підтвердив удар по ворожому аеродрому Морозовськ та зазначив, що є влучання в склади з боєприпасами.