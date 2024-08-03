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За тиждень РФ запустила по Україні понад 600 КАБів. Потрібен спільний дозвіл партнерів бити по російських аеродромах, - Зеленський. ВIДЕО

Лише за цей тиждень армія РФ застосувала проти України понад 600 керованих авіаційних бомб.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які тільки ефективні. Бити по російських аеродромах - це також цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами - безпекове рішення", - наголошує глава держави.

Також дивіться: Супутникові знімки наслідків ракетної атаки по аеродрому Саки в окупованому Криму. ФОТО

"Тільки так реально забезпечити захист для наших людей. Лише цього тижня більш ніж 600 керованих авіаційних бомб Росія застосувала проти України. Маємо спинити цей щоденний російський терор спільними сильними рішеннями", - додає Зеленський.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Ростовській області вночі лунали вибухи, виникла пожежа на військовому аеродромі. Згодом Генштаб підтвердив удар по ворожому аеродрому Морозовськ та зазначив, що є влучання в склади з боєприпасами.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) аеродром (300) КАБ (355)


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Топ коментарі
+15
Мав би свої ракети, не треба би було клянчити і нити про дозвіл.

Може твоїм асфальтом і откатами від нього влупи по аеродромах рашистів, Вова? 🤔
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03.08.2024 11:21
+11
А самміт провести щодо застосування рашистами КАБів проти Українців! Не пробував, зеленський з отим лапрьочником???
Можливо, це актуальніше, ніж оті, «міру-мір» десь, після листопада, щоб собі час відтягнути ??
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03.08.2024 11:21
+11
Перед вторгненням вітчизняний ВПК перейшов на одноденний робочий тиждень через відсутність державного замовлення, в ЗСУ було виявлено "надлишкове майно", яке хотіли пустити з молотка, замість побудови ліній оборони будувалися дороги на напрямках наступу московитів, проводилось розмінування та відведення військ з цих напрямків...

А тепер той, хто все це накоїв, намагається перекласти всю провину на партнерів?
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03.08.2024 11:35
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Мав би свої ракети, не треба би було клянчити і нити про дозвіл.

Може твоїм асфальтом і откатами від нього влупи по аеродромах рашистів, Вова? 🤔
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03.08.2024 11:21 Відповісти
На власну ракетну програму, щоб довести до кінця. казали треба 40 мільярдів гривень- у Зеленського їх немає ,а вкрасти на "мільоні дронів "і великому фортифікництві -100 мільярдів, в нього є.
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03.08.2024 12:24 Відповісти
Чому ж "власна пакетна програма" не запрацювала до 2020 р ...?
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03.08.2024 13:05 Відповісти
Тому що мудрий нарід устал ат вайны
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03.08.2024 14:17 Відповісти
надто багато кондомів штопаних як ти.
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03.08.2024 16:35 Відповісти
А самміт провести щодо застосування рашистами КАБів проти Українців! Не пробував, зеленський з отим лапрьочником???
Можливо, це актуальніше, ніж оті, «міру-мір» десь, після листопада, щоб собі час відтягнути ??
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03.08.2024 11:21 Відповісти
пАтужна промова лідора взесвіту та статевого партнера скумбрії та дЄрьмака...
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03.08.2024 11:23 Відповісти
Опа! Нові нотки у промові - "спільний дозвіл". ВаЗелиновий -"Перекладаю всю свою відповідальність на вас, партнери!"
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03.08.2024 11:25 Відповісти
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03.08.2024 11:33 Відповісти
Перед вторгненням вітчизняний ВПК перейшов на одноденний робочий тиждень через відсутність державного замовлення, в ЗСУ було виявлено "надлишкове майно", яке хотіли пустити з молотка, замість побудови ліній оборони будувалися дороги на напрямках наступу московитів, проводилось розмінування та відведення військ з цих напрямків...

А тепер той, хто все це накоїв, намагається перекласти всю провину на партнерів?
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03.08.2024 11:35 Відповісти
Але ж не потрібен дозвіл партнерів ,щоб відмовитись від мародерства,та запустити,врешті, виробництво ракет ?
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03.08.2024 11:36 Відповісти
Глухии кут - бити немає чим і дозволу немає
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03.08.2024 11:38 Відповісти
Що не заборонене - те дозволене, але zeльоний ніяк не може зважитися на адекватну відповідь оркам
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03.08.2024 12:13 Відповісти
Х/з, що порадити цьому простооченому, хіба що безпекові угоди з Швамбранією чи Країною невивчених уроків...
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03.08.2024 11:43 Відповісти
Та бей уже катапультой с асфальтом.Ніякий дозвіл не потрібен.Хорош гундосить....дода
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03.08.2024 12:14 Відповісти
Мы сделали их разом? Или они нас?
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03.08.2024 12:17 Відповісти
Как горохом об стенку.
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03.08.2024 12:52 Відповісти
Довбень! Нах тобі дозвіл партнерів ?? запускай власну впк і довби москалів скільки хош !
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03.08.2024 12:55 Відповісти
Кстати, за все время войны ни разу не слышал чтобы какие то льготы или кредиты оборонке были, наоборот, больше инфы было что кошмарят предприятия все кому ни лень. Даже комментариев от власть имущих не услышали по этому поводу.
И тут возникает резонный вопрос, кто управляет ситуацией? Не может такого быть чтобы оборонная промышленность работала сама по себе без внимания высших чинов государства. Тут какая то знала или откровенный саботаж.
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03.08.2024 14:28 Відповісти
не треба ніякого спецдозволу. брехня,якою намагаються закрити небажання атакувати стратегічні об'єкти в криму та півдні. британці вже все сказали
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03.08.2024 15:15 Відповісти
Може тобі ще й розписку спільну мають надати?! От козляра зелена, крутиться наче вуж аби тільки ''важким'' не лупити! Омани відпрацьовує!
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03.08.2024 15:55 Відповісти
всё верно заявил.
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04.08.2024 06:44 Відповісти
Низка країн дозволила бити своєю зброєю по РФ але тепер зеленому довбню потрібен спільний дозвіл. Він на ворога працює. Якщо негайно не замінити цього вилупка то нам кінець.
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04.08.2024 13:13 Відповісти
 
 