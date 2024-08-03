Генштаб підтверджує удар по ворожому аеродрому Морозовськ: влучання в склади з боєприпасами

Триває злагоджена та ефективна бойова робота Сил оборони України по важливих об’єктах російських загарбників. Сьогодні вночі Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ (Ростовська область, РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

"Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України", - йдеться у повідомленні.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони України атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання пально-мастильних матеріалів російських окупантів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

Більш детальні результати ураження уточнюються.

Українські захисники продовжують методично підривати воєнно-економічний потенціал російської армії, щоб змусити загарбників припинити збройну агресію проти України.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Ростовській області вночі лунали вибухи, виникла пожежа на військовому аеродромі.