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Новини Війна
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Генштаб підтверджує удар по ворожому аеродрому Морозовськ: влучання в склади з боєприпасами

удар по аеродрому Морозовськ

Триває злагоджена та ефективна бойова робота Сил оборони України по важливих об’єктах російських загарбників. Сьогодні вночі Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ (Ростовська область, РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

"Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України", - йдеться у повідомленні.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони України атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання пально-мастильних матеріалів російських окупантів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

Більш детальні результати ураження уточнюються.

Українські захисники продовжують методично підривати воєнно-економічний потенціал російської армії, щоб змусити загарбників припинити збройну агресію проти України.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Ростовській області вночі лунали вибухи, виникла пожежа на військовому аеродромі.

Автор: 

Генштаб ЗС (6488) росія (64923) аеродром (299)


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Палати має вся орда,від Кенігсберга до Чукотки!! Слава ЗСУ!!))
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03.08.2024 10:33 Відповісти
Стули пельку,кишками тхне,гнида моськовська !!))
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03.08.2024 11:17 Відповісти
Потенціал підривається, але орки вже біля торецька. Ох не туди дрони одного разу повинні полетіти
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03.08.2024 10:41 Відповісти
и шо? пускай стираються,думаю нас в глобальном плане устраивает если идет норм размен биоресурса,единственный минус кабы,на бамбас ******* пускай стираеться.
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03.08.2024 10:54 Відповісти
Если у кацапов воздущно-космические войска, то значит в Морозовске у них не просто аэродром, а аэрокомодром!
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03.08.2024 12:24 Відповісти
Гарненько вдарили по морозовьким отморозкам!
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03.08.2024 13:40 Відповісти
 
 