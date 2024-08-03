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Новости Война
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Генштаб подтверждает удар по вражескому аэродрому Морозовск: попадание в склады с боеприпасами

удар по аеродрому Морозовськ

Продолжается слаженная и эффективная боевая работа Сил обороны Украины по важным объектам российских захватчиков. Сегодня ночью Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

"Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины", - говорится в сообщении.

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Также Генштаб информирует, что Силы обороны Украины атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Имеется информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

Более детальные результаты поражения уточняются.

Украинские защитники продолжают методично подрывать военно-экономический потенциал российской армии, чтобы заставить захватчиков прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Ростовской области ночью раздавались взрывы, возник пожар на военном аэродроме.

Автор: 

Генштаб ВС (6186) россия (95352) аэродром (292)


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Палати має вся орда,від Кенігсберга до Чукотки!! Слава ЗСУ!!))
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03.08.2024 10:33 Ответить
Стули пельку,кишками тхне,гнида моськовська !!))
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03.08.2024 11:17 Ответить
Потенціал підривається, але орки вже біля торецька. Ох не туди дрони одного разу повинні полетіти
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03.08.2024 10:41 Ответить
и шо? пускай стираються,думаю нас в глобальном плане устраивает если идет норм размен биоресурса,единственный минус кабы,на бамбас ******* пускай стираеться.
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03.08.2024 10:54 Ответить
Если у кацапов воздущно-космические войска, то значит в Морозовске у них не просто аэродром, а аэрокомодром!
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03.08.2024 12:24 Ответить
Гарненько вдарили по морозовьким отморозкам!
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03.08.2024 13:40 Ответить
 
 