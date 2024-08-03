Генштаб подтверждает удар по вражескому аэродрому Морозовск: попадание в склады с боеприпасами

Продолжается слаженная и эффективная боевая работа Сил обороны Украины по важным объектам российских захватчиков. Сегодня ночью Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.

"Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется. Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спутниковые снимки последствий ракетной атаки по аэродрому Саки в оккупированном Крыму. ФОТО

Также Генштаб информирует, что Силы обороны Украины атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Имеется информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

Более детальные результаты поражения уточняются.

Украинские защитники продолжают методично подрывать военно-экономический потенциал российской армии, чтобы заставить захватчиков прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Ростовской области ночью раздавались взрывы, возник пожар на военном аэродроме.