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В Ростовской области ночью раздавались взрывы, возник пожар на военном аэродроме. ВИДЕО

В ночь на 3 августа неизвестные дроны атаковали Морозовск Ростовской области в РФ. Власти заявили о сбитии 55 БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате массированной атаки БпЛА повреждены складские объекты в Каменском и Морозовском районах.

Мониторинговые телеграм-каналы отмечают, что в Морозовске находится военный аэродром, и, по словам местных жителей, взрывы были слышны именно в этом районе. Судя по повторной детонации на аэродроме по меньшей мере был поражен склад с БК.

В Каменском районе горят цистерны с топливом. По предварительной информации под удар попал комбинат "Атлас", который специализируется на хранении нефтепродуктов.

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Автор: 

россия (95352) атака (371) аэродром (292) дроны (3841)


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Топ комментарии
+27
Такі дикуни безкультурні. так матюкаються коли летять наші безпілотники. Нема щоб порадіти за найкраще у світі ПВО. А вони звертають увагу на дрібниці.
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03.08.2024 07:50
+25
Что праісходіт? Пачіму всьо сбіваєтся і адноврємєнно всьо взріваєтся?
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03.08.2024 07:42
+19
ета чьо-ета вайна дура...
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03.08.2024 07:38
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03.08.2024 07:37 Ответить
хто цей Голубєв ?
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03.08.2024 07:43 Ответить
Губернатор местный
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03.08.2024 07:46 Ответить
Я вмію уважно читати новини

"Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, Джерело: "
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03.08.2024 07:50 Ответить
руцкій підераст...
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03.08.2024 07:48 Ответить
ета чьо-ета вайна дура...
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03.08.2024 07:38 Ответить
Такі дикуни безкультурні. так матюкаються коли летять наші безпілотники. Нема щоб порадіти за найкраще у світі ПВО. А вони звертають увагу на дрібниці.
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03.08.2024 07:50 Ответить
Что праісходіт? Пачіму всьо сбіваєтся і адноврємєнно всьо взріваєтся?
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03.08.2024 07:42 Ответить
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03.08.2024 08:52 Ответить
Склад боеприпасів на військовому аеродромі ВКС РФ успешно поразил украинские ракеты
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03.08.2024 09:35 Ответить
За ніч сили ППО знищили 75 українських дронів над російськими регіонами - Міноборони РФ.
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03.08.2024 07:46 Ответить
Потрібно ординцям як Олександр Матросов кидатися груддю на амбразуру (безпілотник).
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03.08.2024 07:52 Ответить
Навіщо?
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03.08.2024 07:54 Ответить
Для подвігу. Матросов також міг стрельнути в амбразуру.
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03.08.2024 08:21 Ответить
К примеру, многие кацапы у нас на фронте самонигилируются.
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03.08.2024 09:26 Ответить
н
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03.08.2024 09:27 Ответить
чем ? домами и заводами ?
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03.08.2024 14:00 Ответить
Схоже на те, що "бавовнятко" трохи скучило за гарними, видовищними акціями, і вирішило трохи потішити своїх шанувальників. Гори, гори ясно!
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03.08.2024 07:48 Ответить
Надо на слудующих беспилотниках написать "За Воронеж!"
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03.08.2024 07:49 Ответить
Якобы "прилет" беспилотника в дом в Орле.
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03.08.2024 07:54 Ответить
це звідси мабуть, будинок схожий

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03.08.2024 07:57 Ответить
Навряд чи він був ціллю. Або ППО пошкодило, або сам збій дав.
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03.08.2024 08:49 Ответить
Да понятно дело. Может РЭБ сработало.
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03.08.2024 08:53 Ответить
Ніт ,це кухня не виключилась ..бояри перепила
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03.08.2024 09:57 Ответить
Чё, чё - *** в очё.
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03.08.2024 08:01 Ответить
Хвєйєрввєрк заказівалі?
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03.08.2024 08:05 Ответить
Палати має вся орда ,від Кенігсберга до Чукотки!!))
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03.08.2024 08:21 Ответить
Від Королевець до Хайшэньвэй.
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03.08.2024 09:58 Ответить
Імпотенту, діду кабаєву підсвітили дорогу на кладовище!
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03.08.2024 08:37 Ответить
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ @БАШТЕ ПО ПУТИНУ И ЕГО БЛИЗКИМ !!!
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03.08.2024 08:53 Ответить
ЛЮБЫМ ВООРУЖЕНИЕМ !!!
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03.08.2024 08:54 Ответить
"...пошкоджено складські об'єкти..."

Трошки фарбу пошкрябали.
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03.08.2024 08:53 Ответить
Пишут в Морозовске
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03.08.2024 09:11 Ответить
Мало,але приємно,це ж сво.
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03.08.2024 09:28 Ответить
Судячи по відео в мережі з детонацією атака вдалась....

А хтось тут писав що орки на ближніх аеродромах до 500 км нічого не тримають і їх атаки нічого не дадуть
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03.08.2024 09:42 Ответить
Авжеж тримають, але під час повітряних тривог підіймають авіацію, бо найбільше втрат кацапи зазнають саме під час знаходження на аеродромі. Звісно бк вони оперативно не можуть перебазувати.
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03.08.2024 09:56 Ответить
Мова йшла що удари балістикою по аеродромах не будуть мати ефективності... що у орків все поховано.... якщо б це був удар балістичною ракетою нічого б вони не встигли підняти в повітря...

Але всерівно навіть беспілотниками думаю на деякий час цей аеродром буде недієздатний і вони приберуть дальше свої літаки що зменьшить інтенсивність вильотів, особливо з важкими Каб та збільшить витрату ресурсу літаків
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03.08.2024 10:14 Ответить
"Это чего.."
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03.08.2024 09:44 Ответить
Гражданские кацапы на третий год войны открыли для себя,что идет война...Охренеть-Охренеть...Наша недоработка.Епашить нужно днями и ночами по той территории чем только можем дотянуться...не западной зброей(пусть куколды успокоятся) своими беспилотниками
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03.08.2024 10:47 Ответить
кацап-это чего?Украинский дрон-это ваш ******!
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03.08.2024 12:03 Ответить
"Это че??" - это последствия твоей любви к путину, дура...
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03.08.2024 12:21 Ответить
горит будка а скоро и хата.
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03.08.2024 12:32 Ответить
Чё? Хлапок газопаро бекашной смеси с паследующим вазгаранием камишей... Вазможны небольшие задимления.
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03.08.2024 12:50 Ответить
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03.08.2024 20:30 Ответить
Нарешті, реальне влучання.
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04.08.2024 00:54 Ответить
 
 