В Ростовской области ночью раздавались взрывы, возник пожар на военном аэродроме. ВИДЕО
В ночь на 3 августа неизвестные дроны атаковали Морозовск Ростовской области в РФ. Власти заявили о сбитии 55 БпЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате массированной атаки БпЛА повреждены складские объекты в Каменском и Морозовском районах.
Мониторинговые телеграм-каналы отмечают, что в Морозовске находится военный аэродром, и, по словам местных жителей, взрывы были слышны именно в этом районе. Судя по повторной детонации на аэродроме по меньшей мере был поражен склад с БК.
В Каменском районе горят цистерны с топливом. По предварительной информации под удар попал комбинат "Атлас", который специализируется на хранении нефтепродуктов.
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"Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, Джерело: "
Трошки фарбу пошкрябали.
А хтось тут писав що орки на ближніх аеродромах до 500 км нічого не тримають і їх атаки нічого не дадуть
Але всерівно навіть беспілотниками думаю на деякий час цей аеродром буде недієздатний і вони приберуть дальше свої літаки що зменьшить інтенсивність вильотів, особливо з важкими Каб та збільшить витрату ресурсу літаків