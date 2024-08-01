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Новости Война
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В июле Украина запустила больше ударных дронов, чем Россия, - Forbes

Україна запустила більше ударних БПЛА, ніж РФ протягом липня

Украина впервые выпустила больше ударных беспилотников, чем Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes

Так, по данным издания, в июле Россия запустила по территории Украины 426 беспилотников типа "Шахед". За тот же период Украина нанесла удары, применив более 520 беспилотников.

Украинские дроны наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам, пишут журналисты. Таким образом, вероятно, Украина получает преимущество в стратегической войне дальних ударов беспилотников.

"Россия использовала большинство своих запасов баллистических и крылатых ракет большой дальности в первые несколько месяцев войны. И хотя производство выросло с 2022 года, Россия, похоже, запускает ракеты примерно с той же скоростью, с которой они производятся, около 120 в месяц", - отмечает Forbes.

Читайте: Силы ПВО уничтожили 7 "шахедов", запущенных россиянами ночью, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3529) россия (95352) дроны (3841)


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Топ комментарии
+7
Тому-то й треба "прєкращєніє огня".
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01.08.2024 16:56
+6
В Курську та Криму кажуть що співвідношення достатнє
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01.08.2024 17:00
+6
Один в полі не воїн. Лише для хвастовства. Зате НАТО відзвітує: все, в Україні все є для перемоги: літаки, танки. А вони відступають - це означає, що не вміють воювати ?
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01.08.2024 17:02
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а ракет яке співідношення?
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01.08.2024 16:54 Ответить
В Курську та Криму кажуть що співвідношення достатнє
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01.08.2024 17:00 Ответить
там тихо . в Криму в цьому році вдалий турсезон
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01.08.2024 17:03 Ответить
Пора уже гелать БПЛА с радиоактивнымы зарядами. Да, да. Это мои любимые пресловутые бочки с отработанным ядерным топливом, которые я предлогал сливать у Чорна мора, если нам перестанут давать бабки и оружие на войну. Так как небо и полеты запрещены - предлагаю все кукурзники и средства малой авиации экспроприировать в пользу государстава.С них нужно сделать беспилотники. Начинить их бочками с отработанным ядерным топливом и каким-то колличеством взрывчатки.

Из плюсов:
1. Такой дрон если долетит в цель то это будет 100 % результат и там засерет отходами норм площать кацапляндии, а если не долетит до цели, то его собьет вражеское ПВО и радиоактивные отходы все равно засрут территорию врага.
2. Не нужно будет хранить эти отходы у нас и тратить деньги на их хранение.

Минусы:
Да их собственно и нету
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01.08.2024 16:55 Ответить
ЙДИ кацап за руцьким кораблем. ЗАсрать можуть тільки кацапи все, що нагадує ЦИВІЛІЗАЦІЮ. Скільки ж у вас гівна - на 7 мільярдів вистачить ?
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01.08.2024 17:00 Ответить
Тому-то й треба "прєкращєніє огня".
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01.08.2024 16:56 Ответить
Начинай Гелать, какие проблемы?
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01.08.2024 16:57 Ответить
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01.08.2024 17:01 Ответить
Гелай дальше.
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01.08.2024 21:29 Ответить
Після візиту єрмаківської шавки кулеби це вже схоже виправлено. А так брехня для 72% ідіотів
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01.08.2024 16:57 Ответить
мириканці лягли під єрмака, ЗРАДА! 🤡
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01.08.2024 17:30 Ответить
якщо кацапи не фотошоплять, то історичне фото !!!
Истребитель F-16 в небе над Львовом 31 июля 2024 года (Площа Ринок, Ратуша)
https://topcor.ru/50095-armija-rf-atakovala-*******-obekty-regionah-ukrainy-posle-pojavlenija-pervyh-f-16.html

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01.08.2024 16:59 Ответить
Один в полі не воїн. Лише для хвастовства. Зате НАТО відзвітує: все, в Україні все є для перемоги: літаки, танки. А вони відступають - це означає, що не вміють воювати ?
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01.08.2024 17:02 Ответить
Гвоздём всех советских воздушных парадов были армады туполевских четырёхмоторных бомбардировщиков ТБ-3, проплывавшие в плотном строю над трибунами ликующих зрителей и потрясённых иностранных военных атташе. Ничего подобного на Западе в то время не было.

тільки на бомбардування Берліна змогли вилетіти лише одиниці

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01.08.2024 17:29 Ответить
"Потери ВВС СССР в первые недели войны, составили более 9000 самолетов, из них в воздухе около 1500 и почти 8000 на земле."
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01.08.2024 17:50 Ответить
а решта були тупо несправними !!!!!!!

щось перебор у нас із вами вийшов, пане - 8000 + 1500 = 9500

.
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01.08.2024 19:21 Ответить
"около ... почти"
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02.08.2024 10:00 Ответить
Трясця, слів немає ! Як і немає літаків для ... оборони. Не кажу вже про наступ.
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01.08.2024 17:03 Ответить
Хлопці Хочее- вірте Не хочете - ні! Їв сьогодні помідор А в ньому - ОСКОЛОК Алоюмієвий провід міметровий і обгортка синя Довжиною десь міліметрів СІМ Хтось з раетчив чи зенітчив пояснить?!!!!
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01.08.2024 17:18 Ответить
Це вже у нас помідори такі ростуть, - високотехнологічні. Прогрес не зупинити!
Працівники українських біолабораторій не даремно свій хліб їдять
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01.08.2024 17:34 Ответить
Якщо, зірвавши цей помідор, хтось перекусив синій провід, то червоний провід залишився в іншому помідорі, і комусь пощастить менше.
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01.08.2024 17:44 Ответить
Враховуючи території і співвідношення населення
Україна повинна запускати в 3-4 рази подарунків ''старшому брату''
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01.08.2024 17:21 Ответить
Есть такой древний анекдот. Встречаются в Париже два советских генерала танковых войск и один спрашивает, ты не в курсе, кто воздушную войну выиграл?
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01.08.2024 17:29 Ответить
анекдот смішний, а реальність так що оці танкові хенерали совка-засрашки можуть зустрітися максимум в Авдіївці і спитати одне одного на яких танках вони планують брати наступний райцентр - на Т62 чи Т55
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01.08.2024 17:34 Ответить
Може й на Т-34, але вони вже майже до Торецька дістались.
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01.08.2024 17:46 Ответить
Вони Київ майже за три дні взяли, а тепер кожній посадці і кожному стертому на щебінь селу взятому з надмірними зусиллями радіють.
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01.08.2024 18:06 Ответить
Ну хай вони навіть Торецьк візьмуть на своїх Т54 чи Т34.
Проблема в тому що за Торецьком ще 1000 км на Захід - і все Україна.
А в танкових арсеналах вже шкребуть по дну.. далі що ?
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02.08.2024 09:56 Ответить
росія у процесі виготовлення власних безпілотників значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку.
Основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67%.
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01.08.2024 18:13 Ответить
це не початок кінця, це тільки кінець початку. Далі буде ще цікавіше.
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01.08.2024 18:23 Ответить
А яке співвідношення по крилатим та балістичним ракетам?
Явно же НЕ на нашу користь...
А вони завдають набагато більшу шкоду.
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01.08.2024 18:33 Ответить
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01.08.2024 19:27 Ответить
 
 