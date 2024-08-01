В июле Украина запустила больше ударных дронов, чем Россия, - Forbes

Украина впервые выпустила больше ударных беспилотников, чем Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes

Так, по данным издания, в июле Россия запустила по территории Украины 426 беспилотников типа "Шахед". За тот же период Украина нанесла удары, применив более 520 беспилотников.

Украинские дроны наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам, пишут журналисты. Таким образом, вероятно, Украина получает преимущество в стратегической войне дальних ударов беспилотников.

"Россия использовала большинство своих запасов баллистических и крылатых ракет большой дальности в первые несколько месяцев войны. И хотя производство выросло с 2022 года, Россия, похоже, запускает ракеты примерно с той же скоростью, с которой они производятся, около 120 в месяц", - отмечает Forbes.

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