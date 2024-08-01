В июле Украина запустила больше ударных дронов, чем Россия, - Forbes
Украина впервые выпустила больше ударных беспилотников, чем Россия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes
Так, по данным издания, в июле Россия запустила по территории Украины 426 беспилотников типа "Шахед". За тот же период Украина нанесла удары, применив более 520 беспилотников.
Украинские дроны наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам, пишут журналисты. Таким образом, вероятно, Украина получает преимущество в стратегической войне дальних ударов беспилотников.
"Россия использовала большинство своих запасов баллистических и крылатых ракет большой дальности в первые несколько месяцев войны. И хотя производство выросло с 2022 года, Россия, похоже, запускает ракеты примерно с той же скоростью, с которой они производятся, около 120 в месяц", - отмечает Forbes.
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Из плюсов:
1. Такой дрон если долетит в цель то это будет 100 % результат и там засерет отходами норм площать кацапляндии, а если не долетит до цели, то его собьет вражеское ПВО и радиоактивные отходы все равно засрут территорию врага.
2. Не нужно будет хранить эти отходы у нас и тратить деньги на их хранение.
Минусы:
Да их собственно и нету
Истребитель F-16 в небе над Львовом 31 июля 2024 года (Площа Ринок, Ратуша)
https://topcor.ru/50095-armija-rf-atakovala-*******-obekty-regionah-ukrainy-posle-pojavlenija-pervyh-f-16.html
тільки на бомбардування Берліна змогли вилетіти лише одиниці
щось перебор у нас із вами вийшов, пане - 8000 + 1500 = 9500
.
Працівники українських біолабораторій не даремно свій хліб їдять
Україна повинна запускати в 3-4 рази подарунків ''старшому брату''
Проблема в тому що за Торецьком ще 1000 км на Захід - і все Україна.
А в танкових арсеналах вже шкребуть по дну.. далі що ?
Основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67%.
Явно же НЕ на нашу користь...
А вони завдають набагато більшу шкоду.