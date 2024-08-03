У Ростовській області вночі лунали вибухи, виникла пожежа на військовому аеродромі. ВIДЕО

У ніч на 3 серпня невідомі дрони атакували Морозовськ Ростовської області у РФ. Влада заявили про збиття 55 БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА пошкоджено складські об'єкти у Кам'янському та Морозовському районах.

Моніторингові телеграм-канали зазначають, що в Морозовську знаходиться військовий аеродром, і, за словами місцевих жителів, вибухи було чутно саме в цьому районі. Судячи з повторної детонації на аеродромі щонайменше було уражено склад з БК.

У Камʼянському районі горять цистерни з паливом. За попередньою інформацією під удар потрапив комбінат "Атлас", який спеціалізується на зберігання нафтопродуктів.

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