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Новини
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У Ростовській області вночі лунали вибухи, виникла пожежа на військовому аеродромі. ВIДЕО

У ніч на 3 серпня невідомі дрони атакували Морозовськ Ростовської області у РФ. Влада заявили про збиття 55 БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА пошкоджено складські об'єкти у Кам'янському та Морозовському районах.

Моніторингові телеграм-канали зазначають, що в Морозовську знаходиться військовий аеродром, і, за словами місцевих жителів, вибухи було чутно саме в цьому районі. Судячи з повторної детонації на аеродромі щонайменше було уражено склад з БК.

У Камʼянському районі горять цистерни з паливом. За попередньою інформацією під удар потрапив комбінат "Атлас", який спеціалізується на зберігання нафтопродуктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом липня Україна запустила більше ударних дронів, ніж Росія, - Forbes

Автор: 

росія (64923) атака (336) аеродром (299) дрони (4624)


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Топ коментарі
+27
Такі дикуни безкультурні. так матюкаються коли летять наші безпілотники. Нема щоб порадіти за найкраще у світі ПВО. А вони звертають увагу на дрібниці.
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03.08.2024 07:50
+25
Что праісходіт? Пачіму всьо сбіваєтся і адноврємєнно всьо взріваєтся?
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03.08.2024 07:42
+19
ета чьо-ета вайна дура...
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03.08.2024 07:38
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03.08.2024 07:37 Відповісти
хто цей Голубєв ?
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03.08.2024 07:43 Відповісти
Губернатор местный
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03.08.2024 07:46 Відповісти
Я вмію уважно читати новини

"Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, Джерело: "
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03.08.2024 07:50 Відповісти
руцкій підераст...
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03.08.2024 07:48 Відповісти
ета чьо-ета вайна дура...
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03.08.2024 07:38 Відповісти
Такі дикуни безкультурні. так матюкаються коли летять наші безпілотники. Нема щоб порадіти за найкраще у світі ПВО. А вони звертають увагу на дрібниці.
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03.08.2024 07:50 Відповісти
Что праісходіт? Пачіму всьо сбіваєтся і адноврємєнно всьо взріваєтся?
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03.08.2024 07:42 Відповісти
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03.08.2024 08:52 Відповісти
Склад боеприпасів на військовому аеродромі ВКС РФ успешно поразил украинские ракеты
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03.08.2024 09:35 Відповісти
За ніч сили ППО знищили 75 українських дронів над російськими регіонами - Міноборони РФ.
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03.08.2024 07:46 Відповісти
Потрібно ординцям як Олександр Матросов кидатися груддю на амбразуру (безпілотник).
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03.08.2024 07:52 Відповісти
Навіщо?
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03.08.2024 07:54 Відповісти
Для подвігу. Матросов також міг стрельнути в амбразуру.
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03.08.2024 08:21 Відповісти
К примеру, многие кацапы у нас на фронте самонигилируются.
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03.08.2024 09:26 Відповісти
н
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03.08.2024 09:27 Відповісти
чем ? домами и заводами ?
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03.08.2024 14:00 Відповісти
Схоже на те, що "бавовнятко" трохи скучило за гарними, видовищними акціями, і вирішило трохи потішити своїх шанувальників. Гори, гори ясно!
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03.08.2024 07:48 Відповісти
Надо на слудующих беспилотниках написать "За Воронеж!"
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03.08.2024 07:49 Відповісти
Якобы "прилет" беспилотника в дом в Орле.
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03.08.2024 07:54 Відповісти
це звідси мабуть, будинок схожий

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03.08.2024 07:57 Відповісти
Навряд чи він був ціллю. Або ППО пошкодило, або сам збій дав.
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03.08.2024 08:49 Відповісти
Да понятно дело. Может РЭБ сработало.
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03.08.2024 08:53 Відповісти
Ніт ,це кухня не виключилась ..бояри перепила
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03.08.2024 09:57 Відповісти
Чё, чё - *** в очё.
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03.08.2024 08:01 Відповісти
Хвєйєрввєрк заказівалі?
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03.08.2024 08:05 Відповісти
Палати має вся орда ,від Кенігсберга до Чукотки!!))
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03.08.2024 08:21 Відповісти
Від Королевець до Хайшэньвэй.
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03.08.2024 09:58 Відповісти
Імпотенту, діду кабаєву підсвітили дорогу на кладовище!
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03.08.2024 08:37 Відповісти
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ @БАШТЕ ПО ПУТИНУ И ЕГО БЛИЗКИМ !!!
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03.08.2024 08:53 Відповісти
ЛЮБЫМ ВООРУЖЕНИЕМ !!!
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03.08.2024 08:54 Відповісти
"...пошкоджено складські об'єкти..."

Трошки фарбу пошкрябали.
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03.08.2024 08:53 Відповісти
Пишут в Морозовске
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03.08.2024 09:11 Відповісти
Мало,але приємно,це ж сво.
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03.08.2024 09:28 Відповісти
Судячи по відео в мережі з детонацією атака вдалась....

А хтось тут писав що орки на ближніх аеродромах до 500 км нічого не тримають і їх атаки нічого не дадуть
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03.08.2024 09:42 Відповісти
Авжеж тримають, але під час повітряних тривог підіймають авіацію, бо найбільше втрат кацапи зазнають саме під час знаходження на аеродромі. Звісно бк вони оперативно не можуть перебазувати.
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03.08.2024 09:56 Відповісти
Мова йшла що удари балістикою по аеродромах не будуть мати ефективності... що у орків все поховано.... якщо б це був удар балістичною ракетою нічого б вони не встигли підняти в повітря...

Але всерівно навіть беспілотниками думаю на деякий час цей аеродром буде недієздатний і вони приберуть дальше свої літаки що зменьшить інтенсивність вильотів, особливо з важкими Каб та збільшить витрату ресурсу літаків
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03.08.2024 10:14 Відповісти
"Это чего.."
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03.08.2024 09:44 Відповісти
Гражданские кацапы на третий год войны открыли для себя,что идет война...Охренеть-Охренеть...Наша недоработка.Епашить нужно днями и ночами по той территории чем только можем дотянуться...не западной зброей(пусть куколды успокоятся) своими беспилотниками
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03.08.2024 10:47 Відповісти
кацап-это чего?Украинский дрон-это ваш ******!
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03.08.2024 12:03 Відповісти
"Это че??" - это последствия твоей любви к путину, дура...
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03.08.2024 12:21 Відповісти
горит будка а скоро и хата.
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03.08.2024 12:32 Відповісти
Чё? Хлапок газопаро бекашной смеси с паследующим вазгаранием камишей... Вазможны небольшие задимления.
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03.08.2024 12:50 Відповісти
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03.08.2024 20:30 Відповісти
Нарешті, реальне влучання.
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04.08.2024 00:54 Відповісти
 
 