Окупанти обстріляли Покровськ: 1 людина загинула, 2 поранені
Сьогодні, 3 серпня 2024 року, війська РФ завдали удару по Покровську Донецької області. Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Як зазначається, це вже друга атака на місто за сьогодні.
"Цього разу росіяни влучили у приватний сектор: один будинок зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень. Уся територія Донеччини - небезпечна для життя. Росіяни б'ють по цивільних цілеспрямовано і регулярно", - зазначив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та закликав мешканців Донеччини евакуюватися з регіону.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Покровськ на Донеччині залишається головною ціллю російських загарбників після невдалого наступу на Харків.
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Для цього вони вночі підїжають ближче до позицій ЗСУ на беспечну відстань та одразу зариваються щоб бути непоміченими.
Мають наказ не відкривати вогонь по FPV дронам і ховатися в нори при їх появі щоб не видавати позицій.
Перша група підходить ближче - заривається та сидить тихо. Інші групи вночі підвозять БК.
Таке явище спостерігається на херсонському напрямку. Можливо і на інших напрямках у рашистів діє така сама тактика.