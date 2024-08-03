Окупанти обстріляли Покровськ: 1 людина загинула, 2 поранені

Сьогодні, 3 серпня 2024 року, війська РФ завдали удару по Покровську Донецької області. Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, це вже друга атака на місто за сьогодні.

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"Цього разу росіяни влучили у приватний сектор: один будинок зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень. Уся територія Донеччини - небезпечна для життя. Росіяни б'ють по цивільних цілеспрямовано і регулярно", - зазначив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та закликав мешканців Донеччини евакуюватися з регіону.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Покровськ на Донеччині залишається головною ціллю російських загарбників після невдалого наступу на Харків.