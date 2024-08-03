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Новини Війна
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Окупанти обстріляли Покровськ: 1 людина загинула, 2 поранені

Росіяни обстріляли Покровськ

Сьогодні, 3 серпня 2024 року, війська РФ завдали удару по Покровську Донецької області. Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, це вже друга атака на місто за сьогодні.

Також читайте: Доба на Донеччині: вночі росіяни завдали ракетного удару по Покровську та Мирнограду, протягом доби атакували 14 населених пунктів. ФОТОрепортаж

"Цього разу росіяни влучили у приватний сектор: один будинок зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень. Уся територія Донеччини - небезпечна для життя. Росіяни б'ють по цивільних цілеспрямовано і регулярно", - зазначив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та закликав мешканців Донеччини евакуюватися з регіону.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Покровськ на Донеччині залишається головною ціллю російських загарбників після невдалого наступу на Харків.

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обстріл (28212) Донецька область (8317) Покровськ (603)


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Мабуть, саме через це, у Стефанчука з корнієнком, і вихідні з моноШоблою у ВРУ в ТУРБОРЕЖИМІ !!!
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03.08.2024 16:12 Відповісти
Кацапи почали використовувати нову тактику наступу.

Для цього вони вночі підїжають ближче до позицій ЗСУ на беспечну відстань та одразу зариваються щоб бути непоміченими.

Мають наказ не відкривати вогонь по FPV дронам і ховатися в нори при їх появі щоб не видавати позицій.

Перша група підходить ближче - заривається та сидить тихо. Інші групи вночі підвозять БК.

Таке явище спостерігається на херсонському напрямку. Можливо і на інших напрямках у рашистів діє така сама тактика.
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03.08.2024 16:24 Відповісти
Смешно
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03.08.2024 17:17 Відповісти
 
 