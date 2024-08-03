Доба на Донеччині: вночі росіяни завдали ракетного удару по Покровську та Мирнограду, протягом доби атакували 14 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Протягом доби окупанти обстріляли Донеччину 2 757 разів. Під ворожим вогнем опинилися Костянтинівка, Мирноград, Новогродівка, Торецьк, Українськ, селища Курахівка, Новоекономічне, Райгородок, села Берестки, Зоря, Зоряне, Катеринівка, Миколаївка, Миролюбівка, Романівка. Троє загиблих і 8 поранених, зокрема двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

"Сьогодні близько 2:00 Росія атакувала Покровськ і Мирноград, випустивши по них 11 ракет.

По Покровську влучили 7 ракет із ЗРК "С-300", попередньо – без постраждалих. Мирноград зазнав чотирьох ракетних ударів – поранено цивільну особу. Поліцейські зафіксували 52 руйнування - 40 житлових будинків, три заклади освіти, поліклініка, амбулаторія, торговий центр, магазин, промисловий об’єкт, офісні приміщення". - йдеться в повідомленні.

По Новогродівці росіяни вдарили авіабомбою "ФАБ-500" та РСЗВ "Ураган" - вбили цивільну особу, ще одну поранили, пошкодили 10 багатоквартирних і 8 приватних будинків, два навчальних заклади, автобус.

У Катеринівці внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє мирних жителів, пошкоджено приватну оселю.

На Мирноград ворог скинув дві "ФАБ-250" з модулем УМПК, травмовано трьох людей, зокрема двох дітей - дівчинка 7 років та хлопчик 9 років. Руйнувань зазнали 23 приватних будинки, автомобіль, критична інфраструктура.

Дві бомби "УМПБ Д-30 СН" війська РФ спрямували на Новоекономічне - є поранений, пошкоджено промислове підприємство.

Одну людину поранено в Торецьку та одну - в Романівці.

Райгородок окупанти накрили з РСЗВ "Смерч" - пошкоджено 6 приватних осель і 6 авто, два магазини, кафе, господарські споруди.

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