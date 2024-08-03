Зранку ворог вдарив по Слов’янську на Донеччині

Зранку 3 серпня російські загарбники завдали удару по Слов'янську Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Краматорську міську раду.

"Удар росіян прийшовся по узбіччю дороги на вʼїзді в Словʼянськ. Постраждало цивільне авто та торговий павільйон. Без жертв", - йдеться в повідомленні.

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