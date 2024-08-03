Зранку ворог вдарив по Слов’янську на Донеччині
Зранку 3 серпня російські загарбники завдали удару по Слов'янську Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Краматорську міську раду.
"Удар росіян прийшовся по узбіччю дороги на вʼїзді в Словʼянськ. Постраждало цивільне авто та торговий павільйон. Без жертв", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олександр #572143
показати весь коментар03.08.2024 09:29 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль