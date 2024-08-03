Утром враг ударил по Славянску в Донецкой области

Утром 3 августа российские захватчики нанесли удар по Славянску Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Краматорский городской совет.

"Удар россиян пришелся по обочине дороги на въезде в Славянск. Пострадало гражданское авто и торговый павильон. Без жертв", - говорится в сообщении.

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