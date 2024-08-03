Утром враг ударил по Славянску в Донецкой области
Утром 3 августа российские захватчики нанесли удар по Славянску Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Краматорский городской совет.
"Удар россиян пришелся по обочине дороги на въезде в Славянск. Пострадало гражданское авто и торговый павильон. Без жертв", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олександр #572143
показать весь комментарий03.08.2024 09:29 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль