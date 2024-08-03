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Последствия вражеских обстрелов Сумской области: двое раненых. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки войска РФ в очередной раз обстреляли территорию Сумщины. Всего зафиксировано 124 удара из различных видов оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В результате попаданий оккупантов двое гражданских людей получили ранения, повреждены объект критической инфраструктуры, 10 частных домовладений, газопровод, помещение детского и юношеского творчества.

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Наслідки Сумщини
Наслідки Сумщини
Наслідки Сумщини
Наслідки Сумщини
Наслідки Сумщини
Наслідки Сумщини

Автор: 

обстрел (27114) Сумская область (3117)


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