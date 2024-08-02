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Оккупанты ночью обстреляли три громады Сумской области, ранен человек

сумщина

За минувшие сутки оккупанты в очередной раз обстреляли территорию области. Всего зафиксировано 96 ударов из различных видов оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА и полиции области.

В ночь на пятницу российские оккупанты четыре раза обстреляли Юнаковскую, Белопольскую и Есманьскую громады.

В результате вражеских попаданий ранения получила мирная жительница в Эсманской громаде. Кроме того, поврежден частный дом и газопровод низкого давления.

Также читайте: Войска РФ совершили 21 обстрел Сумщины, под огнем оказались 7 громад

Автор: 

обстрел (26872) Сумская область (2996)


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