Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: двоє поранених. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби війська РФ вкотре обстріляли територію Сумщини. Загалом зафіксовано 124 ударів з різних видів зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.
Внаслідок влучань окупантів двоє цивільних людей отримали поранення, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, 10 приватних домоволодінь, газопровід, приміщення дитячої та юнацької творчості.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль