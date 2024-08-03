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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: двоє поранених. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби війська РФ вкотре обстріляли територію Сумщини. Загалом зафіксовано 124 ударів з різних видів зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

Внаслідок влучань окупантів двоє цивільних людей отримали поранення, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, 10 приватних домоволодінь, газопровід, приміщення дитячої та юнацької творчості.

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Наслідки Сумщини
Наслідки Сумщини
Наслідки Сумщини
Наслідки Сумщини
Наслідки Сумщини
Наслідки Сумщини

Автор: 

обстріл (28435) Сумська область (3667)


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