Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: двоє поранених. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби війська РФ вкотре обстріляли територію Сумщини. Загалом зафіксовано 124 ударів з різних видів зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

Внаслідок влучань окупантів двоє цивільних людей отримали поранення, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, 10 приватних домоволодінь, газопровід, приміщення дитячої та юнацької творчості.

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