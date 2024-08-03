Сутки в Донецкой области: ночью россияне нанесли ракетный удар по Покровску и Мирнограду, в течение суток атаковали 14 населенных пунктов. ФОТОрепортаж
В течение суток оккупанты обстреляли Донецкую область 2 757 раз. Под вражеским огнем оказались Константиновка, Мирноград, Новогродовка, Торецк, Украинск, поселки Кураховка, Новоэкономичное, Райгородок, села Берестки, Заря, Зоряное, Катериновка, Николаевка, Миролюбовка, Романовка. Трое погибших и 8 раненых, в том числе двое детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.
"Сегодня около 2:00 Россия атаковала Покровск и Мирноград, выпустив по ним 11 ракет.
По Покровску попали 7 ракет из ЗРК "С-300", предварительно - без пострадавших. Мирноград подвергся четырем ракетным ударам - ранен гражданский человек. Полицейские зафиксировали 52 разрушения - 40 жилых домов, три учебных заведения, поликлиника, амбулатория, торговый центр, магазин, промышленный объект, офисные помещения". - говорится в сообщении.
По Новогродовке россияне ударили авиабомбой "ФАБ-500" и РСЗО "Ураган" - убили гражданское лицо, еще одного ранили, повредили 10 многоквартирных и 8 частных домов, два учебных заведения, автобус.
В Катериновке в результате артиллерийского обстрела погибли двое мирных жителей, поврежден частный дом.
На Мирноград враг сбросил две "ФАБ-250" с модулем УМПК, травмированы три человека, в том числе двое детей - девочка 7 лет и мальчик 9 лет. Разрушениям подверглись 23 частных дома, автомобиль, критическая инфраструктура.
Две бомбы "УМПБ Д-30 СН" войска РФ направили на Новоэкономичное - есть раненый, повреждено промышленное предприятие.
Один человек ранен в Торецке и один - в Романовке.
Райгородок оккупанты накрыли из РСЗО "Смерч" - повреждены 6 частных домов и 6 авто, два магазина, кафе, хозяйственные постройки.
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19-06-2024
https://freeradio.com.ua/ru/v-pokrovske-planyruiut-otremontyrovat-dorohy-na-dvukh-ulytsakh-za-bolee-9-5-myllyona-hryven-hde-ymenno/
дуже переживаю: чи встигли заасхвальтувати вулиці та освоіть деньгі - хапуги мали всього півтора місяці