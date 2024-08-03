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Знищено підводний човен окупантів "Ростов-на-Дону" та пошкоджено ЗРК "Тріумф" у Криму, - Генштаб

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Так, за підтвердженою інформацією вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Знищення російської техніки
Фото ілюстративне

Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону".

За даними Генштабу, в результаті влучання човен затонув на місці.

"Знищення "Ростов-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря. Дякуємо українським воїнам за професійну роботу!", - наголошують у Генштабі.

Також дивіться: Супутникові знімки наслідків ракетної атаки по аеродрому Саки в окупованому Криму. ФОТО

Довідка

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО - клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр".

"Ростов-на-Дону" був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.

В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

знищення російської техніки
Фото ілюстративне

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в кількох районах. Гучно було у Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі

Автор: 

Генштаб ЗС (6488) Крим (14126) знищення (7138) човен (22)


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Топ коментарі
+87
Дуже гарно, СЛАВА ЗСУ!
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03.08.2024 16:53
+64
от де потужно там потужно!
"растоф на дну".
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03.08.2024 16:55
+42
Трєвожна за екіпаж... Чи усі до накабздона встигли?
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03.08.2024 16:59
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03.08.2024 17:35 Відповісти
Санкции,не єффективньі - лодка и так бьіла подводной!!!
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03.08.2024 17:36 Відповісти
як ти човен обізвеш так він вітрилами і затрусить
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03.08.2024 17:37 Відповісти
Отметили починку лодки утоплением ))) И надо было ее ванькам год чинить... эх....
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03.08.2024 17:39 Відповісти
підводний човен в степах України
втонув в нерівнім повітряним бОю
.

А казали що гівно не тоне
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03.08.2024 17:40 Відповісти
Славненько то як!
Слава укрвоїнам!
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03.08.2024 17:42 Відповісти
Ого оце так новина ..цей човен скільки горя нам наробив
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03.08.2024 17:42 Відповісти
ЧФ топили во всех войнах и это стало старой доброй традицией.
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03.08.2024 17:45 Відповісти
А тухлі бички були в консервній ******** чи пішла на дно прожньою.?
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03.08.2024 17:48 Відповісти
Дякуємо чорноморській воді за оперативну підтримку дій ЗСУ.
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03.08.2024 17:52 Відповісти
Ну, нарешті!

Я буквально кілька днів тому загадала бажання, щоб наші знишіли підводне корито!

Всесвіт мене почув! 🙏
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03.08.2024 17:56 Відповісти
помрійте про важкий трафунок самця скумбрії із його сексуальним партнером дЄрьмаком, якщо всесвіт до Вас прислуховується....
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03.08.2024 18:09 Відповісти
ви не можете щось більш пристойне загадати? звільнення Харьк. області і їх відступ з Дон. і Луганської?
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03.08.2024 18:36 Відповісти
Ще треба більше більше візуалізовувати!!!
Молитись, хто може і т.д.
Все вороже "пво" і корита рашивські і всі їхні штаби й склади!!
А міст може самі знесуть , типу "дружєскій агонь" чи цигарка в поїзді з снарядами
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03.08.2024 21:27 Відповісти
Moloci
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03.08.2024 18:07 Відповісти
Гарні новини бо на тлі повсякденного просування свинорилих вже якось не дуже оптимістично виглядало
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03.08.2024 18:09 Відповісти
Хоч одна добра новина...
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03.08.2024 18:28 Відповісти
Та так. Зараз їх не вистачає!!!
Так можно багатьох до депресії довести, а це і є мета ворога.
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03.08.2024 21:32 Відповісти
Підводна лодка , яка пішла на дно -
це фантастика ,
відчувається завивання кацапні на болотах
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03.08.2024 18:32 Відповісти
Після того як грохнули С 400 шлях до всіх гаваней Севастополю буде тимчасово легший.
Час вдарити , щоби жоден корабель рашкі не зміг більше заходити туди.
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03.08.2024 18:37 Відповісти
добили С-400

це все одно що як у данилова: "ракет залишилось на місяць"

С-400 їздять...
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03.08.2024 18:58 Відповісти
Тому і пишу що потрібно зараз. Розгортання теж вимагає часу.
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03.08.2024 20:25 Відповісти
Вони погано виробляють, комплектуючі закінчуються, ті що нагрібли до санкцій..
Тобто кожен знищений с-300; 400 ; 500 і т.д. це значить все меньше вата-пво для фронту або для прикриття конвенційних НПЗ
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03.08.2024 21:35 Відповісти
Судячи із статистики ударів ті с400 не дуже і перешкоджають більше самі є легкою мішенню... єдиний випадок збиття судячи із всього то був новіший комплекс
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03.08.2024 23:20 Відповісти
класно, дякуємо всім причетним до цього
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03.08.2024 18:38 Відповісти
Расстреливать два раза уставы не велят...
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03.08.2024 18:38 Відповісти
добили, щоб не мучився у кацапів
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03.08.2024 18:57 Відповісти
ЗСУ, поздравляю! Потрясающая новость накануне отпуска!!! Отдохну и продолжу донатить защитникам Европы в полную силу. 💙💛
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03.08.2024 18:41 Відповісти
Это очень круто !!!
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03.08.2024 18:43 Відповісти
цей "Растофф-на-днє" нагадує іранські та індійські фрегати-перевьортиші - вертляві суки, не бажають на воді триматись

иранский фрегат перевернулся и затонул на ровном месте (два рази) !

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03.08.2024 18:55 Відповісти
Та ні підлодки совок робив нормальні з електронікою там було туго але решта...

Тому однозначно добре що потопили... все таки носій калібрів
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03.08.2024 23:24 Відповісти
Благослови, Господи ЗСУ! Дякую! Слава Україні! Дякую!
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03.08.2024 18:57 Відповісти
Надо же - оказался тяжелее воды
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03.08.2024 19:04 Відповісти
підводний човен втопився
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03.08.2024 19:18 Відповісти
ростов на дну
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03.08.2024 19:22 Відповісти
ШТА апять?
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03.08.2024 19:26 Відповісти
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03.08.2024 19:43 Відповісти
дриста трица о ца ца,,,
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03.08.2024 21:49 Відповісти
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03.08.2024 20:19 Відповісти
Другий підводний чове вразила держава, в якої немає власного флоту…, це круто
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03.08.2024 20:27 Відповісти
Так, іронія фантастична просто)))
А аби не "новиє ліца" то це б трапилося на 2 - 2,5 роки раніше)))))) загублений час, майже знищено ВПК методом асфальту
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03.08.2024 21:38 Відповісти
Ех, якби не «старі обличчя»….
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04.08.2024 07:59 Відповісти
Подводные лодки начали уничтожать.Это очень хорошо.
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03.08.2024 20:34 Відповісти
-Слышал про Ростов не дне?
-Может Ростов на Дону?
-нет, на дне.
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03.08.2024 20:37 Відповісти
"Ростов-на-Дону
Піщов собі "ко дну".
А з ним його кацапи,
Втопили свої лапи!
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03.08.2024 21:22 Відповісти
Одеса-мама оскопила Ростов-папу!
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03.08.2024 21:23 Відповісти
Дякую, Вам Воїни,низькій уклін Вам до землі. Бережи Вас Бог і Пресвята Богородиця.
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03.08.2024 21:43 Відповісти
Це ж було вже?
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03.08.2024 23:39 Відповісти
Нужны ракеты анти-Си400, специально для них.
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04.08.2024 17:23 Відповісти
Ростов-на-Днє
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04.08.2024 17:28 Відповісти
"За даними Генштабу, в результаті влучання човен затонув на місці." Генштаб видає бажане за дійсне. Супутникові знімки це спростували. Цікаво - генштаб завжди так рахує перемоги?
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05.08.2024 20:55 Відповісти
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