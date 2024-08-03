Знищено підводний човен окупантів "Ростов-на-Дону" та пошкоджено ЗРК "Тріумф" у Криму, - Генштаб
Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Так, за підтвердженою інформацією вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".
Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону".
За даними Генштабу, в результаті влучання човен затонув на місці.
"Знищення "Ростов-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря. Дякуємо українським воїнам за професійну роботу!", - наголошують у Генштабі.
Довідка
Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО - клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр".
"Ростов-на-Дону" був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.
13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.
В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в кількох районах. Гучно було у Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі
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втонув в нерівнім повітряним бОю
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А казали що гівно не тоне
Слава укрвоїнам!
Я буквально кілька днів тому загадала бажання, щоб наші знишіли підводне корито!
Всесвіт мене почув! 🙏
Молитись, хто може і т.д.
Все вороже "пво" і корита рашивські і всі їхні штаби й склади!!
А міст може самі знесуть , типу "дружєскій агонь" чи цигарка в поїзді з снарядами
Так можно багатьох до депресії довести, а це і є мета ворога.
це фантастика ,
відчувається завивання кацапні на болотах
Час вдарити , щоби жоден корабель рашкі не зміг більше заходити туди.
це все одно що як у данилова: "ракет залишилось на місяць"
С-400 їздять...
Тобто кожен знищений с-300; 400 ; 500 і т.д. це значить все меньше вата-пво для фронту або для прикриття конвенційних НПЗ
иранский фрегат перевернулся и затонул на ровном месте (два рази) !
Тому однозначно добре що потопили... все таки носій калібрів
А аби не "новиє ліца" то це б трапилося на 2 - 2,5 роки раніше)))))) загублений час, майже знищено ВПК методом асфальту
-Может Ростов на Дону?
-нет, на дне.
Піщов собі "ко дну".
А з ним його кацапи,
Втопили свої лапи!