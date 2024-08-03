Знищено підводний човен окупантів "Ростов-на-Дону" та пошкоджено ЗРК "Тріумф" у Криму, - Генштаб

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Так, за підтвердженою інформацією вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".



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Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону".

За даними Генштабу, в результаті влучання човен затонув на місці.

"Знищення "Ростов-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря. Дякуємо українським воїнам за професійну роботу!", - наголошують у Генштабі.

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Довідка

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО - клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр".

"Ростов-на-Дону" був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.

В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.



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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в кількох районах. Гучно було у Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі