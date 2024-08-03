В окупованому Старобільську критично бракує лікарів, - ОВА

У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області ситуація з лікарями близька до критичної.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У Старобільську ситуація з лікарями близька до критичної. Не вистачає терапевтів, педіатрів, медичних сестер, вузьких спеціалістів – хірургів, гінекологів, реаніматологів, інфекціоністів, травматологів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, обіцяних росіянами доплат медики району так і не дочекалися.

Також голова ОВА повідомив, що більш-менш фахову допомогу можна отримати лише в Луганську або "чекати на гастролерів з РФ".

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