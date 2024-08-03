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Новини
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В окупованому Старобільську критично бракує лікарів, - ОВА

лікар

У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області ситуація з лікарями близька до критичної.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У Старобільську ситуація з лікарями близька до критичної. Не вистачає терапевтів, педіатрів, медичних сестер, вузьких спеціалістів – хірургів, гінекологів, реаніматологів, інфекціоністів, травматологів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, обіцяних росіянами доплат медики району так і не дочекалися.

Також голова ОВА повідомив, що більш-менш фахову допомогу можна отримати лише в Луганську або "чекати на гастролерів з РФ".

Також читайте: В окупованому Лисичанську за спробу користуватися мобільним зв’язком рашисти забирають "на підвал"

Автор: 

окупація (6666) лікарі (1285) Старобільськ (21) Луганська область (4873)


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Топ коментарі
+10
А пачєму мнє *****? ...Хто пояснить?
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03.08.2024 17:30
+4
Навіщо ви це НАМ говорити?!
Говорить це ООН, ОБСЄ, ЕСуду з прав людини, Гаазькому трибуналу, тощо....
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03.08.2024 17:51
+2
Голови тікають з власного міста-кормушки, кидаючи містян, а тепер стікають зліст"ю, бо зараз крадуть не вони... горіть ви всі в аду!
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03.08.2024 17:40
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путьєн ввєді кричали... Ну він і ввьол. Чого ще чекати от сруZькава міра?
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03.08.2024 17:29 Відповісти
А пачєму мнє *****? ...Хто пояснить?
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03.08.2024 17:30 Відповісти
Мені теж як солов'ю,то пох...,то пох..ю!!))
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03.08.2024 17:37 Відповісти
А ну розкажи про поняття "твоя земля". Тільки без пафосу і всієї іншої полови.
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03.08.2024 18:04 Відповісти
Шаманів з Бурятії та Туви завезуть і пару цистерн "Бояришника"!!))
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03.08.2024 17:35 Відповісти
Голови тікають з власного міста-кормушки, кидаючи містян, а тепер стікають зліст"ю, бо зараз крадуть не вони... горіть ви всі в аду!
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03.08.2024 17:40 Відповісти
Навіщо ви це НАМ говорити?!
Говорить це ООН, ОБСЄ, ЕСуду з прав людини, Гаазькому трибуналу, тощо....
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03.08.2024 17:51 Відповісти
Идеально правильно замечено---нам это зачем? И конечно про обратную сторону медали. А у нас как с этим? Особенно по районным больницам? Отвечать не стану. А зачем?
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03.08.2024 21:02 Відповісти
А з чим там не критична ситуація? Це ж окупована територія, яка перетворюється на сіру зону без води, без ліків, без тепла, без харчів, без мобільного зв'язку.
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03.08.2024 17:52 Відповісти
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03.08.2024 18:08 Відповісти
За окуповані території несуть відповідальність окупанти.!
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03.08.2024 18:31 Відповісти
А хто несе відповідальність за окупацію окупованих територій? (варіанти Путін, Трамп і Байден не пропонувати).
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03.08.2024 18:50 Відповісти
1400 наших лікарів очікують підтвердження кваліфікації у Німеччині. Про це сьогодні пише "Українська правда". Це так, до слова...
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03.08.2024 19:56 Відповісти
 
 