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Одна людина постраждала внаслідок скидання росіянами вибухівки на село на Херсонщині

Обстріл Херсонщини

Російські війська скинули вибухівку з дрона на село Зимівник у Херсонській області, внаслідок чого постраждав чоловік.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, приблизно о п’ятій годині вечора окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя села Зимівник.

Як зазначається, 68-річний чоловік в цей час перебував на вулиці. У потерпілого - мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, уламкове поранення передпліччя та стегна, а також контузія. Чоловіка шпиталізували. Нині медики надають йому необхідну допомогу.

Також читайте: Зранку росіяни атакували Херсон та Антонівку, три людини дістали поранення

Автор: 

обстріл (28212) Херсонська область (5704)


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