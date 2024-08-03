Одна людина постраждала внаслідок скидання росіянами вибухівки на село на Херсонщині

Російські війська скинули вибухівку з дрона на село Зимівник у Херсонській області, внаслідок чого постраждав чоловік.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, приблизно о п’ятій годині вечора окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя села Зимівник.

Як зазначається, 68-річний чоловік в цей час перебував на вулиці. У потерпілого - мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, уламкове поранення передпліччя та стегна, а також контузія. Чоловіка шпиталізували. Нині медики надають йому необхідну допомогу.

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